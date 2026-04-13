Xamã abre o jogo sobre relação atual com Sophie Charlotte após término

Em entrevista à Quem, o ator e rapper comentou o término discreto e respeitoso após dois anos de namoro marcado por idas e vindas e destacou que nesta segunda-feira (13) vê a atriz como uma grande amiga. "A gente é superbem resolvido com isso. As pessoas sempre esperam que a gente vá falar uma ou outra coisa em entrevistas. Já atuamos várias vezes compondo cenas juntos e não existe esse bafafá", garante.

A atriz também reforça a boa relação que mantém com o artista. "Está tudo bem. Tive uma relação muito maneira com o Xamã. Ele é meu amigo e torço muito por ele. A gente se encontra no trabalho e está tudo certo. A gente troca ideia e não tem briga, não tem um climão, está tudo bem. Os parceiros que eu tive na minha vida são pessoas muito legais. O Daniel é um cara muito legal, segue meu amigo e parceiro. É com ele que eu crio o Otto [seu filho, de 9 anos]", disse em entrevista recente à Quem.