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Nada de climão

Xamã abre o jogo sobre relação atual com Sophie Charlotte após término

Em entrevista à Quem, o ator e rapper comentou o término discreto e respeitoso após dois anos de namoro marcado por idas e vindas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Abril de 2026 às 10:08

Os personagens de Xamã e Sophie em 'Renascer', pouco antes do primeiro beijo na ficção
Os personagens de Xamã e Sophie em 'Renascer', pouco antes do primeiro beijo na ficção Crédito: Divulgação/TV Globo
Xamã, 36, e Sophie Charlotte, 36, continuam mantendo uma convivência amigável mesmo depois do fim do relacionamento.

O QUE ACONTECEU

Em entrevista à Quem, o ator e rapper comentou o término discreto e respeitoso após dois anos de namoro marcado por idas e vindas e destacou que nesta segunda-feira (13) vê a atriz como uma grande amiga. "A gente é superbem resolvido com isso. As pessoas sempre esperam que a gente vá falar uma ou outra coisa em entrevistas. Já atuamos várias vezes compondo cenas juntos e não existe esse bafafá", garante.
O casal se aproximou durante as gravações do remake da novela Renascer (2004), quando interpretaram os personagens Damião e Eliana. Na época, Sophie havia encerrado recentemente um relacionamento de dez anos com Daniel de Oliveira.
A atriz também reforça a boa relação que mantém com o artista. "Está tudo bem. Tive uma relação muito maneira com o Xamã. Ele é meu amigo e torço muito por ele. A gente se encontra no trabalho e está tudo certo. A gente troca ideia e não tem briga, não tem um climão, está tudo bem. Os parceiros que eu tive na minha vida são pessoas muito legais. O Daniel é um cara muito legal, segue meu amigo e parceiro. É com ele que eu crio o Otto [seu filho, de 9 anos]", disse em entrevista recente à Quem.

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