Surpresa

BBB 26: Marciele fica surpresa ao ver beijo entre Jordana e Jonas

'Estou muito chocada!', exclamou a eliminada da semana
Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Abril de 2026 às 10:02

Marciele Albuquerque participa do 'Bate-papo BBB' após ser eliminada do BBB 26 Crédito: Reprodução/Globoplay
Eliminada do BBB 26 (Globo) neste domingo (12), Marciele Albuquerque conversou com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro no 'Bate-Papo BBB' e assistiu ao vídeo de Jonas Sulzbach e Jordana Morais se beijando debaixo do edredom.
A paraense demonstrou surpresa ao ver a cena. Sem reação, Marciele ficou de queixo caído e começou a rir. "Eu estava na festa, porque eu não vi isso, não. Achei que Ana Paula e as meninas do outro grupo que eram meus inimigos, meus oponentes lá. Estou muito chocada!", exclamou.
Gil do Vigor lembrou que Marciele também beijou Jonas durante sua passagem pela casa, mas a sister deixou claro que o problema não é beijar, mas sim esconder. A dançarina trocou carícias com o gaúcho logo após a eliminação de Maxiane Rodrigues, parceira de Marciele no jogo.
A cunhã assistiu a um vídeo no qual a pernambucana afirmou, durante conversa com Gil e Ceci, que ficaria chateada caso a amiga beijasse Jonas, o que aconteceu no dia seguinte de sua saída da casa.
"A gente conversava de uma forma onde ela meio que deixava claro que não se importava. Por isso que eu não enxerguei com esse olhar. Eu sabia que não tinha sentimento. Lá a gente fica muito carente. Eu não imaginava, de verdade", justificou Marciele.

Veja Também

BBB 26: Ana Paula, Gabriela ou Juliano? Vote na enquete de HZ

Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo

Terceira temporada do ‘Estrelas da Casa’ terá novo formato e foca em grupos musicais

Recomendado para você

A projeção apresenta por onde vai passar a nova via e a direção do fluxo de veículos
Serra vai construir nova avenida para tirar trânsito pesado de Laranjeiras
Atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram prédios dos Três Poderes
Capixaba que foi de motorhome para atos do 8 de janeiro vai para prisão domiciliar
Rodrigo Salles Quintino, de 31 anos, desapareceu no Sul do ES
Família procura lavrador desaparecido há mais de um mês em Vargem Alta

