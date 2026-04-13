BBB 26: Marciele fica surpresa ao ver beijo entre Jordana e Jonas

Eliminada do BBB 26 (Globo) neste domingo (12), Marciele Albuquerque conversou com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro no 'Bate-Papo BBB' e assistiu ao vídeo de Jonas Sulzbach e Jordana Morais se beijando debaixo do edredom.
A paraense demonstrou surpresa ao ver a cena. Sem reação, Marciele ficou de queixo caído e começou a rir. "Eu estava na festa, porque eu não vi isso, não. Achei que Ana Paula e as meninas do outro grupo que eram meus inimigos, meus oponentes lá. Estou muito chocada!", exclamou.
Gil do Vigor lembrou que Marciele também beijou Jonas durante sua passagem pela casa, mas a sister deixou claro que o problema não é beijar, mas sim esconder. A dançarina trocou carícias com o gaúcho logo após a eliminação de Maxiane Rodrigues, parceira de Marciele no jogo.
A cunhã assistiu a um vídeo no qual a pernambucana afirmou, durante conversa com Gil e Ceci, que ficaria chateada caso a amiga beijasse Jonas, o que aconteceu no dia seguinte de sua saída da casa.
"A gente conversava de uma forma onde ela meio que deixava claro que não se importava. Por isso que eu não enxerguei com esse olhar. Eu sabia que não tinha sentimento. Lá a gente fica muito carente. Eu não imaginava, de verdade", justificou Marciele.