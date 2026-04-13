BBB 26: Ana Paula, Gabriela ou Juliano? Vote na enquete de HZ

Ana Paula, Gabriela e Juliano Floss estão no paredão do BBB 26 Crédito: TV Globo

O próximo paredão do Big Brother Brasil 26 está formado, e a decisão agora está nas mãos do público. Ana Paula, Gabriela e Juliano enfrentam a berlinda e disputam a permanência na casa mais vigiada do país.

Com perfis diferentes e trajetórias marcantes no jogo, os três participantes movimentam as torcidas nas redes sociais e prometem uma votação acirrada. Enquanto isso, o público já pode opinar sobre quem deve deixar o reality.

Quer participar? Vote na enquete de HZ e diga quem você acha que sai no próximo paredão.