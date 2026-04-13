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Enquete

BBB 26: Ana Paula, Gabriela ou Juliano? Vote na enquete de HZ

Com perfis diferentes e trajetórias marcantes no jogo, os três participantes movimentam as torcidas nas redes sociais e prometem uma votação acirrada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Abril de 2026 às 09:59

Ana Paula, Gabriela e Juliano Floss estão no paredão do BBB 26
Ana Paula, Gabriela e Juliano Floss estão no paredão do BBB 26 Crédito: TV Globo
O próximo paredão do Big Brother Brasil 26 está formado, e a decisão agora está nas mãos do público. Ana Paula, Gabriela e Juliano enfrentam a berlinda e disputam a permanência na casa mais vigiada do país.
Com perfis diferentes e trajetórias marcantes no jogo, os três participantes movimentam as torcidas nas redes sociais e prometem uma votação acirrada. Enquanto isso, o público já pode opinar sobre quem deve deixar o reality.
Quer participar? Vote na enquete de HZ e diga quem você acha que sai no próximo paredão. 
Vale lembrar que a enquete não possui relação com votação oficial do reality show. As votações costumam movimentar as redes sociais e gerar debates entre os torcedores dos participantes.

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