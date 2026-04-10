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Reality show

Terceira temporada do ‘Estrelas da Casa’ terá novo formato e foca em grupos musicais

Cantores de diferentes estilos poderão se inscrever para mostrar seu talento e viver a experiência de integrar um grupo
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 10 de Abril de 2026 às 17:13

"Estrelas da Casa" terá um novo formato para a terceira temporada. Crédito: Globo/ Estevam Avellar
Se uma estrela sozinha já possui um brilho forte, imagina um grupo delas. Essa é a premissa da terceira temporada de “Estrelas da Casa”, o reality musical da TV Globo. Neste ano, o programa foge da busca de um artista solo e parte para a formação de grupos musicais.
Cantores de diferentes estilos poderão se inscrever para mostrar seu talento e viver a experiência de integrar um grupo. As inscrições são individuais e estão abertas no gshow (gshow.com/estrelasdacasa).
"Estrelas da Casa" terá um novo formato para a terceira temporada Crédito: Globo/ Estevam Avellar
Desta vez, o público acompanhará de perto todo o processo de criação, desenvolvimento e lançamento de grupos musicais, acompanhando os artistas em sua jornada de formação.
“Estrelas da Casa” é um formato original e inédito Globo, com apresentação de Ana Clara, produção de Maiana Timoner e Rodrigo Tapias, direção geral de Aida Silva e Carlo Milani e direção de gênero de Rodrigo Dourado.

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