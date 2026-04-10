Terceira temporada do ‘Estrelas da Casa’ terá novo formato e foca em grupos musicais

"Estrelas da Casa" terá um novo formato para a terceira temporada. Crédito: Globo/ Estevam Avellar

Se uma estrela sozinha já possui um brilho forte, imagina um grupo delas. Essa é a premissa da terceira temporada de “Estrelas da Casa”, o reality musical da TV Globo. Neste ano, o programa foge da busca de um artista solo e parte para a formação de grupos musicais.

Cantores de diferentes estilos poderão se inscrever para mostrar seu talento e viver a experiência de integrar um grupo. As inscrições são individuais e estão abertas no gshow (gshow.com/estrelasdacasa).

"Estrelas da Casa" terá um novo formato para a terceira temporada Crédito: Globo/ Estevam Avellar

Desta vez, o público acompanhará de perto todo o processo de criação, desenvolvimento e lançamento de grupos musicais, acompanhando os artistas em sua jornada de formação.