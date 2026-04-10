Maxiane e Jonas chamam atenção em comercial com apelidos dados no BBB 26

Jonas e Maxiane formaram um casal no BBB 26 Crédito: Instagram @globoplay

Uma propaganda promocional da série "Os Outros", do Globoplay, tem chamado a atenção. Nela, estão Jonas Sulzbach e Maxiane Rodrigues, ex-casal do BBB 26 que recebeu apelidos "carinhosos" de Ana Paula Renault no reality.

Na propaganda, eles exaltam esses apelidos e ainda demonstram certo talento para a dramaturgia. O resultado tem viralizado nas redes sociais nesta sexta-feira (10).

Tudo começa quando Jonas aparece num casarão em busca de um lugar para ficar. Cheio de referências, o comercial relembra passagens de ambos pelo programa. Em determinado momento, Maxiane, que se passa por uma corretora de imóveis, afirma que a casa é "fora de série". "Quinta série?", pergunta o ex-brother.

Em outro trecho, a influenciadora afirma que também é "coordenadora de resort", nome dado a ela na atração durante o tempo em que lá permaneceu. Em outro momento, Jonas dá de cara com um quadro da "Dona Ana", antiga moradora do espaço.

Na web, a repercussão foi positiva. "Maxiane é um acontecimento, ela era o diamante da temporada, mas infelizmente não souberam apreciá-la", disse um seguidor.