Globo altera programação do BBB 26 para domingo; veja como será

Tadeu Schmidt Crédito: Reprodução/BBB26/ TV Globo

O Big Brother Brasil 26 irá ao ar em dois horários no próximo domingo, 12. De acordo com a grade divulgada pela Globo, o reality entra na programação às 17h30 e, mais tarde, às 23h10.

Embora ainda não tenha justificado o motivo da alteração, a Globo já usou a tática de colocar o reality em dois horários diferentes em domingos anteriores. Possivelmente, haverá a eliminação de um dos brothers no primeiro horário, à tarde, e uma nova formação de Paredão no segundo, durante a noite.

A partir das 17h30, portanto, o BBB 26 fica no ar por 20 minutos, após a Sessão Telecine de Cinema (com Jumanji: Próxima Fase) e antes do Domingão com Huck. À noite, vai ao ar após o Fantástico.