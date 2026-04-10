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BBB 26

Globo altera programação do BBB 26 para domingo; veja como será

A edição do BBB 26 do próximo domingo (12), irá ao ar em dois horários diferentes
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 10 de Abril de 2026 às 10:29

Máquina do Poder: conheça a nova dinâmica do BBB 26 anunciada por Tadeu Schmidt
Tadeu Schmidt Crédito: Reprodução/BBB26/ TV Globo
O Big Brother Brasil 26 irá ao ar em dois horários no próximo domingo, 12. De acordo com a grade divulgada pela Globo, o reality entra na programação às 17h30 e, mais tarde, às 23h10.
Embora ainda não tenha justificado o motivo da alteração, a Globo já usou a tática de colocar o reality em dois horários diferentes em domingos anteriores. Possivelmente, haverá a eliminação de um dos brothers no primeiro horário, à tarde, e uma nova formação de Paredão no segundo, durante a noite.
A partir das 17h30, portanto, o BBB 26 fica no ar por 20 minutos, após a Sessão Telecine de Cinema (com Jumanji: Próxima Fase) e antes do Domingão com Huck. À noite, vai ao ar após o Fantástico.
O BBB 26 está na reta final e chega ao fim no dia 21 de abril.

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