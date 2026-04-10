Juliano Floss vence prova e conquista liderança pela segunda vez consecutiva no BBB 26

A 15ª prova do líder do BBB 26 (Globo) aconteceu na noite de quinta-feira (9) e consagrou o segundo reinado seguido de Juliano Floss.
Como prêmio por vencer a disputa, o brother ganhou dez mil reais em créditos para gastar em um aplicativo de delivery. O dançarino terá que emparedar um participante na noite desta sexta-feira.
Em conversas anteriores com as aliadas, o camarote expressou desejo de indicar Jordana Morais ou Marciele Albuquerque para a berlinda. A paulistana Gabriela Saporito também está na mira do brother.
Entenda a dinâmica
Cada jogador ficou em uma raia e precisou montar um sanduíche baseado em um gabarito que pôde ser visto apenas por cinco segundos. Os participantes poderiam checar a resposta correta novamente, mas dez segundos seriam adicionados ao tempo final a cada nova conferência.
Depois que o lanche estivesse montado, o jogador deveria fazer a entrega da bandeja, com a bebida e a sobremesa correspondentes. Após tudo pronto, a pessoa poderia apertar o botão para parar o cronômetro. O participante que montasse o combo corretamente no menor tempo venceria a prova.