Juliano Floss vence prova e conquista liderança pela segunda vez consecutiva no BBB 26

[Edicase]Juliano Floss venceu a 14ª Prova do Líder do BBB 26 e assumiu a liderança pela primeira vez na competição (Imagem: Reprodução digital | TV Globo) Crédito: Imagem: Reprodução digital | TV Globo

A 15ª prova do líder do BBB 26 (Globo) aconteceu na noite de quinta-feira (9) e consagrou o segundo reinado seguido de Juliano Floss.

Como prêmio por vencer a disputa, o brother ganhou dez mil reais em créditos para gastar em um aplicativo de delivery. O dançarino terá que emparedar um participante na noite desta sexta-feira.

Em conversas anteriores com as aliadas, o camarote expressou desejo de indicar Jordana Morais ou Marciele Albuquerque para a berlinda. A paulistana Gabriela Saporito também está na mira do brother.

Entenda a dinâmica

Cada jogador ficou em uma raia e precisou montar um sanduíche baseado em um gabarito que pôde ser visto apenas por cinco segundos. Os participantes poderiam checar a resposta correta novamente, mas dez segundos seriam adicionados ao tempo final a cada nova conferência.