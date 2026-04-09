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Reality show

Milena aperta botão misterioso e poderá interferir no paredão do BBB 26

Milena apertou o botão misterioso no BBB 26 (Globo), instalado no jardim desde às 11h desta quinta-feira (9)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Abril de 2026 às 13:20

Milena apertou o botão misterioso
Milena apertou o botão misterioso Crédito: Globoplay
Milena apertou o botão misterioso no BBB 26 (Globo), instalado no jardim desde às 11h desta quinta-feira (9).
Leandro e Marciele chegaram a sair do quarto, mas não foram até o jardim. Milena ficou um tempo do lado da porta, depois foi tomar um suco. Foi quando avistou o dispositivo e resolveu apertar.
A partir de agora, terá o poder de interferir na formação do paredão. Ela escolherá quem poderá dar um contragolpe: o indicado pelo líder ou o mais votado pela casa.
A prova de liderança será ao vivo, nesta quinta. Na sexta-feira (10), os competidores disputarão a prova do anjo autoimune e, à noite, montarão a 15ª berlinda da temporada. Será quando Milena poderá exercer o poder do botão.

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