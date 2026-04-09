Milena aperta botão misterioso e poderá interferir no paredão do BBB 26

Milena apertou o botão misterioso Crédito: Globoplay

Milena apertou o botão misterioso no BBB 26 (Globo), instalado no jardim desde às 11h desta quinta-feira (9).

Leandro e Marciele chegaram a sair do quarto, mas não foram até o jardim. Milena ficou um tempo do lado da porta, depois foi tomar um suco. Foi quando avistou o dispositivo e resolveu apertar.

A partir de agora, terá o poder de interferir na formação do paredão. Ela escolherá quem poderá dar um contragolpe: o indicado pelo líder ou o mais votado pela casa.