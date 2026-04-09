Milena passa o dia lamentando saída de Samira e guarda fio de cabelo da sister

[Edicase]A trajetória de Milena no reality tem sido marcada por momentos tensos que dividem opiniões (Imagem: Reprodução digital | Globo) Crédito: Imagem: Reprodução digital | Globo

A eliminação de Samira Sagr do BBB 26 (Globo) foi um baque para Milena Moreira, pessoa mais próxima da gaúcha dentro da casa. A mineira passou a quarta-feira (8) deitada na cama, admirando uma imagem da loira e lamentando sua ausência.

Momentos antes de se despedir de vez da amiga, Milena pediu para ficar com a foto que Samira ganhou em uma ação de patrocinador para comemorar a Páscoa. Na imagem, a atendente de bar está com sua irmã e seu cachorro, Lindolfo.

Ainda na noite de terça-feira, enquanto Ana Paula Renault e Juliano Floss conversavam no quarto do líder, a recreadora infantil chorou, conversando com o retrato e afirmando que a sister a "abandonou" na casa. "Idiota! Pra que cê foi sair?", chorou, deitada na cama em que Samira costumava dormir.

No dia seguinte, Milena se recusou a sair da cama e continuou chorando pela amiga. Ela encontrou um fio de cabelo da gaúcha e, delicadamente, o amarrou na moldura da foto, que terminou posicionada ao lado dos retratos da mãe e da irmã da mineira.

Ana Paula e Juliano tentaram consolar a sister. O dançarino chegou a cogitar a possibilidade de um paredão falso, enquanto a veterana pontuou que o programa acaba em duas semanas e elas terão a chance de rever Samira. A jornalista ainda reiterou que Milena precisa reagir.

"Faltam duas semanas, tem muita coisa pela frente. Você tem que se fortalecer de novo e a gente tá aqui também, né? A gente tá tentando conversar com você desde ontem. [...] Porque a gente fica sem entender as coisas, a gente não consegue te ajudar e não consegue te entender", comentou.

A recreadora infantil questionou o motivo dos amigos não terem colocado Samira em seus respectivos pódios durante o sincerão de segunda-feira (6) e eles explicaram que, por mais que gostassem da sister, aquela era uma decisão de jogo.

Milena seguiu lamentando a falta de Samira e, eventualmente, Ana Paula e Juliano deixaram a sister e saíram do quarto. Na cozinha, os dois comentaram que perder um amigo no jogo é um baque, mas acontece com todos.