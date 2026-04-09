Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • 'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
Streaming

'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada

Netflix confirma três atores e amplia núcleo ligado à família Stirling
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Abril de 2026 às 12:20

'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada Crédito: Reprodução Netflix
A Netflix anunciou nesta quarta-feira (8), três novos nomes no elenco da próxima temporada de da série "Bridgerton". Tega Alexander, Jacqueline Boatswain e Gemma Knight Jones foram confirmados na produção, que acompanha os dilemas amorosos de oito irmãos da aristocracia durante a Regência britânica.Os novos episódios devem focar no romance entre Francesca Bridgerton e Michaela Stirling,
Tega Alexander, conhecido por "Sandman", interpretará Christopher Anderson, descrito como um homem solteiro e enigmático. O sobrenome do personagem levanta especulações sobre uma possível ligação com Lord Marcus Anderson, já apresentado na trama.
Já Jacqueline Boatswain, vista em "Carnival Row", viverá Helen, mãe de Michaela Stirling. Completando as novidades, Gemma Knight Jones, de "Mobland", dará vida a Lady Elizabeth Ashworth, amiga próxima de Michaela e descrita como observadora e reservada.
A nova temporada adapta o livro "O Conde Enfeitiçado", de Julia Quinn, sexto volume da saga literária. Na obra, Francesca está viúva há quatro anos após a morte de John Stirling e decide retomar a vida social em busca de um novo casamento, quando acaba redescobrindo o amor.
Na série, a morte de John já foi apresentada na quarta temporada. Para os novos episódios, no entanto, a narrativa deve avançar apenas dois anos no tempo. Ao retornar à sociedade londrina, Francesca reencontra Michaela, prima do marido, que volta à capital para administrar a propriedade dos Kilmartin. O reencontro dará início a um envolvimento marcado por conflitos emocionais e questionamentos sociais.

Veja Também

Atores de 'Bridgerton' fazem baile funk no Theatro Municipal do Rio; veja como foi

'Bridgerton': o que lembrar antes de ver a parte 2 da 4ª temporada da série?

Quem será o protagonista da 5ª temporada de 'Bridgerton'? Ator da série confirma

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Netflix Streaming Série
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fraldinha: 5 receitas clássicas com o corte bovino
Imagem de destaque
Adolescente invade a contramão, atinge ônibus e fica ferido em Colatina
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados