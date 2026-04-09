'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada Crédito: Reprodução Netflix

A Netflix anunciou nesta quarta-feira (8), três novos nomes no elenco da próxima temporada de da série "Bridgerton". Tega Alexander, Jacqueline Boatswain e Gemma Knight Jones foram confirmados na produção, que acompanha os dilemas amorosos de oito irmãos da aristocracia durante a Regência britânica.Os novos episódios devem focar no romance entre Francesca Bridgerton e Michaela Stirling,

Tega Alexander, conhecido por "Sandman", interpretará Christopher Anderson, descrito como um homem solteiro e enigmático. O sobrenome do personagem levanta especulações sobre uma possível ligação com Lord Marcus Anderson, já apresentado na trama.

Já Jacqueline Boatswain, vista em "Carnival Row", viverá Helen, mãe de Michaela Stirling. Completando as novidades, Gemma Knight Jones, de "Mobland", dará vida a Lady Elizabeth Ashworth, amiga próxima de Michaela e descrita como observadora e reservada.

A nova temporada adapta o livro "O Conde Enfeitiçado", de Julia Quinn, sexto volume da saga literária. Na obra, Francesca está viúva há quatro anos após a morte de John Stirling e decide retomar a vida social em busca de um novo casamento, quando acaba redescobrindo o amor.