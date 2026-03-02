Série

Quem será o protagonista da 5ª temporada de 'Bridgerton'? Ator da série confirma

Entre revelação inesperada e silêncio da Netflix, declaração de figurante agita fãs e aponta Eloise como possível estrela da temporada

Publicado em 2 de março de 2026 às 13:24

“Bridgerton” é uma ótima pedida para quem gosta de romance, drama e cenas cômicas para maratonar no feriado Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Os fãs de Bridgerton foram surpreendidos neste domingo 1º, após uma declaração inesperada nas redes sociais. O ator brasileiro Péricles Rosa, que atua como figurante na série, afirmou que a quinta temporada já está confirmada e que terá como protagonista Eloise Bridgerton, personagem interpretada por Claudia Jessie.

A revelação aconteceu durante a interação do artista com fãs por meio de uma caixinha de perguntas no Instagram. Ao ser questionado sobre quem seria o ator mais carismático do elenco, Péricles elogiou Ruth Gemmell, intérprete de Violet Bridgerton, e comentou espontaneamente sobre o futuro da trama.

"A Ruth é a mais carismática. Sempre vem falar com a gente. Eu adoro a Claudia, a Eloise. Falei para ela que estou louco para ver a temporada dela, que será a próxima. Já está confirmado", declarou.

Apesar da fala, a Netflix ainda não anunciou oficialmente quem liderará a quinta temporada. Até o momento, a plataforma mantém silêncio sobre os detalhes da continuação.

Seguindo a ordem dos livros?

A possível escolha de Eloise como protagonista não é exatamente uma surpresa para quem acompanha a saga literária que inspira a série. Os livros de Julia Quinn seguem uma ordem específica de foco nos irmãos Bridgerton, e a história da filha considerada mais rebelde de Violet e Edmund estaria entre as próximas a serem adaptadas.

Conhecida por seu espírito questionador e postura à frente do seu tempo, Eloise é uma das personagens mais queridas pelo público, especialmente por desafiar as convenções sociais impostas às mulheres na alta sociedade londrina do período regencial.

Quem é Péricles Rosa?

Com cerca de 36 mil seguidores no Instagram, Péricles Rosa atua como modelo, dublê e figurante. Em Bridgerton, ele integra o núcleo de empregados da família, grupo que ganhou mais espaço recente na narrativa.

O ator também acumula participações em outras produções, como Nell, A Renegada, O Casal Perfeito e no filme F1, estrelado por Brad Pitt.

