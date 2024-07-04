Terceira temporada de 'Bridgerton' entra no Top 10 das séries mais populares da Netflix

'Bridgerton' está entre as séries mais populares da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação

Os encontros e desencontros de Colin (Luke Newton) e Penelope (Nicola Coughlan) levaram a terceira temporada de "Bridgerton" a seleta lista das séries em inglês mais vistas de todos os tempos da Netflix. Dividida em duas fases (quatro episódios cada), a produção já acumulou de 91,9 milhões de visualizações na plataforma desde a sua estreia em 16 de maio.

A estreia de "Bridgerton" ocupa o 4º lugar (113,30 milhões de visualizações) e a 2ª temporada aparece em 9º lugar (93,80 milhões de visualizações) no Top 10 histórico do serviço de streaming, que mede a audiência dos títulos durante os primeiros 91 dias de reprodução. Porém, o terceiro ano de "Bridgerton" entrou no Top 10 com dados de apenas 45 dias de reprodução.

"Somos gratos pela incrível resposta que 'Bridgerton' recebeu de fãs ao redor do mundo. Shondaland está orgulhosa de que audiências de diversos lugares tenham se conectado com nossa narrativa e o mundo de 'Bridgerton' que construímos. Esperamos trazer mais desse universo amado às telas por muitos anos", disse a produtora executiva Shonda Rhimes em um comunicado.

"Bridgerton" foi renovada até a 4ª temporada, e Rhimes mencionou que a equipe discutiu o futuro da série até a 6ª ou 7ª temporada. A produção é baseada nos livros de Julia Quinn, que contam com oito volumes.

Atualmente, o primeiro lugar no ranking de séries em inglês mais vistas da Netflix é ocupado por "Wandinha", a comédia de terror baseada na personagem de mesmo nome de "A Família Addams".

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