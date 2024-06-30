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5 lançamentos imperdíveis no Disney+ em julho

Para os apaixonados por ação, ‘O Rastreador’ chega ao Brasil; veja as grandes novidades que estreiam no catálogo da plataforma
Portal Edicase

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Publicado em 30 de Junho de 2024 às 12:00

Imagem Edicase Brasil
Julho chega com grandes lançamentos no Disney+ Crédito: Kaspars Grinvalds | Shutterstock
Com a fusão com o Star+, o catálogo do Disney+ se torna mais extenso e passa a proporcionar ainda mais entretenimento para o público. Assim, a lista de novidades para o mês de julho na plataforma de streaming se torna mais interessante!
Para os apaixonados por ação, a série ‘O Rastreador’ chega ao Brasil no início do mês. Há também a estreia da terceira temporada de ‘O Urso’, em que Carmy e seus funcionários tentam elevar o restaurante à alta gastronomia. Mais próximo do final de julho, ‘Impuros’ retorna com a quinta temporada, em que Evandro enfrenta antigos e novos inimigos para manter o controle do tráfico no Dendê.
Abaixo, confira mais informações sobre estes e outros lançamentos do Disney+ em julho!

1. O Rastreador (03/07)

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Na série ‘O Rastreador’, Colter resolve mistérios enquanto tenta lidar com sua família fragilizada Crédito: Reprodução digital | Disney+)
A série, baseada no romance best-seller ‘The Never Game’, de Jeffery Deaver, acompanha Colter Shaw (Justin Hartley), um sobrevivente habilidoso e excelente rastreador que viaja pelo país resolvendo mistérios em troca de recompensas. Dividido entre sua vida profissional e os problemas familiares, o protagonista enfrenta desafios intensos. A produção promete muitas cenas de suspense e ação , ao mesmo tempo que explora as complexas e profundas relações familiares de Colter, oferecendo uma narrativa rica em emoção e aventura.

2. O Urso; 3ª temporada (17/07)

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Na terceira temporada de ‘O Urso’, Carmy e sua equipe lutam para elevar o nível do restaurante Crédito: Reprodução digital | Disney+
Vencedora de seis prêmios Emmy, a série retorna para sua terceira temporada com Carmy (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) seguindo a missão de transformar o restaurante em um estabelecimento de alta gastronomia. 
A produção começa após a tumultuada noite de abertura do restaurante, quando Carmy fica preso no freezer, o que traz diversas consequências para o protagonista. Em sua busca por excelência, ele se esforça ainda mais, procurando formas de incentivar a equipe a alcançar os melhores resultados. A série também promete aprofundar nas dinâmicas familiares e profissionais dos personagens, oferecendo uma narrativa rica e envolvente.

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3. Will Trent: Agente Especial (17/07)

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Na nova temporada de ‘Will Trent: Agente Especial’, o protagonista enfrenta um dos casos mais difíceis de sua carreira  Crédito: Reprodução digital | Disney+
A série é baseada nos livros de sucesso ‘Will Trent’, de Karin Slaughter, e segue o agente especial do Departamento de Investigações da Geórgia (GBI), Will Trent (Ramon Rodríguez). Com métodos pouco convencionais e sua inteligência, ele enfrenta novos crimes que testam suas habilidades e intuição. Conhecido por se envolver emocionalmente com seus casos, o protagonista precisa buscar o equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional nesta temporada, enquanto desenvolve sua parceria com a agente Faith Mitchell (Iantha Richardson) e enfrenta um dos casos mais difíceis de sua carreira. 

4. Meu Querido Zelador; 3ª temporada (19/07)

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Em ‘Meu Querido Zelador’, Eliseo decide abrir a própria empresa de zeladores Crédito: Reprodução digital | Disney+
Na série argentina, Eliseo (Guillermo Francella) é um zelador dedicado que trabalha há 30 anos em um luxuoso edifício residencial, conhecendo profundamente todas as pessoas que moram e trabalham nele. Com o tempo, ele desenvolve uma habilidade única de manipulação que lhe permite manter seu emprego, proteger as pessoas de quem gosta e lidar com os “vilões” do prédio. 
Na nova temporada, o protagonista decide avançar em sua carreira e abre sua própria empresa de zeladores. Enquanto enfrenta os desafios de ser um empresário, ele se vê envolvido em situações cada vez mais complexas e intrigantes. Lidando com novos clientes e competidores, Eliseo precisa usar toda sua perspicácia e experiência para navegar pelas reviravoltas emocionantes que surgem em seu caminho, enquanto continua a proteger aqueles que ama e manter a ordem no edifício que conhece tão bem.

5. Impuros; 5ª temporada (24/07)

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Na quinta temporada de ‘Impuros’, Evandro precisa enfrentar novos e velhos inimigos Crédito: Reprodução digital | Disney+
Na quinta temporada de ‘Impuros’, Evandro (Raphael Logam) enfrenta decisões angustiantes para manter o controle do tráfico de drogas no Dendê, Rio de Janeiro, enquanto lida com inimigos inesperados. Sua esposa, Geise (Lorena Comparato), planeja aliar-se aos chefes do tráfico internacional, enquanto Morello (Rui Ricardo Diaz) está determinado a capturar Evandro e desmantelar sua facção criminosa. Com indicações ao Emmy, a série promete confrontos eletrizantes em sua nova temporada. 

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