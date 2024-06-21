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Celebridades

Executivos da Disney+ estão encantados com Bruna Marquezine

'O Amor da Minha Vida', série dirigida e protagonizada pela atriz, gera altas expectativas na cúpula da plataforma e é grande aposta para o mercado latino-americano
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Junho de 2024 às 09:08

Bruna Marquezine fala sobre a voz de Jade Picon
Bruna Marquezine faz sucesso na frente e por traz das câmeras Crédito: Marcus Leoni/Folhapress
As plataformas de streaming da Disney+ e Star+ se fundiram e, com isso, a partir de 26 de junho, na América Latina, todo o conteúdo vai passar a operar no canal Disney+.
O serviço planeja algumas novidades aos espectadores ainda no segundo semestre, e um deles é a estreia da série "O Amor da Minha Vida", protagonizada por Bruna Marquezine. A expectativa é alta por parte dos executivos. A atriz, "flagrada" recentemente aos beijos com o ator João Guilherme em um aeroporto, está em alta em Hollywood.
"['O Amor da MInha Vida"] É a próxima grande aposta de produções latino-americanas. As comédias românticas no Brasil estão indo super bem. As novelas brasileiras são os [programas] mais importantes do Brasil. Elas são enormes e os brasileiros são ligados às histórias românticas", disseram Leonardo Aranguibel, vice-presidente, e Mariana Pérez, vice-presidente, chefe de desenvolvimento da Disney+, em entrevista ao jornal americano The Hollywood Reporter.
"[As novelas] São pão com manteiga para os brasileiros, como no México também. A Argentina [onde a premiada série "Nada", com Robert De Niro, foi filmada], é um mercado um pouco mais sofisticado Mas acho que as comédias românticas funcionam melhor no México e no Brasil."
Em "O Amor da Minha Vida", Bruna vai estrear como diretora e produtora. Outros nomes da série são Sergio Malheiros, Sophia Abrahão e Malu Rodrigues.
Em conversa com a Folha de S.Paulo no início do mês, em um evento no Rio de Janeiro, a atriz contou que a oportunidade foi decisiva para que ela aceitasse o convite.
"Produzir foi muito gostoso, pois me permitiu estar mais envolvida no processo. Em todo o processo, não só na ação. Tudo o que envolve aquele resultado final. Isso foi muito prazeroso e codirigir foi delicioso, quero muito fazer mais isso."

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