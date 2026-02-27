Série

'Bridgerton': o que lembrar antes de ver a parte 2 da 4ª temporada da série?

Novos episódios foram lançados ontem no streaming

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 11:18

Imagens do ttrailer oficial da parte 2 da 4ª temporada de 'Bridgerton' Crédito: Liam Daniel/Netflix

Bridgerton chega a sua 4ª temporada, com episódios divididos igualmente em duas partes. Enquanto a primeira chegou à Netflix em janeiro, a etapa final foi disponibilizada no streaming nesta quinta-feira, 26.

Assim como nas obras originais de Julia Quinn que inspiraram a adaptação para o audiovisual, cada etapa acompanha a história de um dos irmãos Bridgerton. Após Daphne (Phoebe Dynevor), Anthony (Jonathan Bailey) e Colin (Luke Newton), chegou a vez de Benedict (Luke Thompson) encontrar seu verdadeiro amor e, finalmente, se casar.

O segundo irmão definitivamente quer permanecer solteiro. Com uma vida boêmia, Benedict planeja continuar assim, mesmo que desagrade sua mãe. É apenas quando conhece a Dama de Prateado, uma mulher mascarada e desconhecida, que o personagem percebe que, talvez, possa realmente se apaixonar. No entanto, a fuga da moça misteriosa leva-o a uma busca por sua verdadeira identidade.

O que Benedict não sabe é que aquela dama é Sophie Baek (Yerin Ha), uma criada. Mesmo sem a verdade, o Bridgerton começa a se apaixonar, e o casal vive um romance proibido.

Com a estreia da segunda parte batendo à porta, é bom relembrar o que aconteceu até agora nessa nova temporada. Relembre os principais momentos dos primeiros episódios.

SPOILERS A SEGUIR

Baile de Máscaras: O primeiro episódio da fase inicial da temporada traz o baile de máscaras, sediado por Lady Bridgerton (Ruth Gemmell). É aqui que os protagonistas se veem pela primeira vez e a paixão toma conta. Benedict e Sophie passam pouco tempo juntos. Dançam e tem conversas. Mas aquelas pequenas interações mudaram suas vidas por completo. Baek tem que sair correndo para não ser descoberta e o Bridgerton não sabe nem seu nome. Tudo que ele tem é uma de suas luvas, e aquilo é o bastante para o início de sua busca.

Lady Danbury quer ir embora da alta sociedade: Lady Danbury (Adjoa Andoh) provou-se uma verdadeira amiga da Rainha Charlotte (Golda Rosheuvel). Diferentemente do habitual, a condessa não sediou o primeiro baile da temporada e, na realidade, surpreendeu a monarca com um pedido de deixar a sociedade. Para seu choque, a companheira negou a permissão, o que abalou o relacionamento da dupla. Mais para frente, a líder revela que tem medo do que vai acontecer a ela quando o rei morrer.

Irmãs e madrasta: A relação do novo trio de personagens - Lady Araminta Gun (Katie Leung), Posy Li (Isabella Wei) e Rosamund Li (Michelle Mao) - e Sophie é revelada. A protagonista era, na realidade, filha do Lorde Penwood, com quem sua madrasta se casou. No entanto, Baek era bastarda e odiada pela esposa de seu pai. Com a morte do homem, Sophie passa a ser criada da casa, à mando de Araminta.

Treta das criadas: A nova temporada de Bridgerton também apresentou um outro mundo, bastante ignorado até então. As vidas dos criados passam a estar em destaque, e seus conflitos também. Quando os empregados começam a trocar de emprego entre as casas dos membros da alta sociedade, o caos se instaura. Sra. Varley (Lorraine Ashbourne) esteve ao lado das Featherington durante muitos anos, mas quando a governanta pede um aumento à líder da família e lhe é negado, a mesma passa a trabalhar para Araminta e suas filhas, que se tornam vizinhas dos Bridgertons.

Violet e Marcus tomam chá: Como já premeditado, Lady Bridgerton e Lorde Anderson (Daniel Francis) iniciam um romance. Mesmo que de primeira tenha sentido medo do relacionamento, a matriarca se entrega ao sentimento e passa a noite com Marcus.

Lady Danbury indica Alice Mondrich como Dama de Companhia da rainhaLogo no início da temporada, Lady Danbury expressa sua vontade de deixar a corte, mesmo que o pedido tenha sido negado pela rainha. É então que a viúva indica Alice Mondrich (Emma Naomi) para tornar-se Dama de Copanhia, já que havia um cargo vago em sua corte.

Francesca e Michaela: Como já confirmado pela produção da série, Francesca terá um romance com uma mulher. Michaela (Masali Baduza) é prima de John (Victor Alli), apresentada ao final da 3ª temporada. Seguindo a linha de sua aparição inicial, a personagem tem breves momentos em tela, o que deve ser mais bem explorado na segunda parte.

Benedict e seu pedido... Inusitado?: Nem os fãs mais ferrenhos de Benedict poderiam defender o personagem após seu polêmico pedido. Ao final da primeira parte, os protagonistas se beijam de maneira intensa e repleta de amor. No entanto, o Bridgerton causou ao pedir para que Baek se tornasse a sua amante. Ela apenas interrompe o ato e vai embora.

Este vídeo pode te interessar