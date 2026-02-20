Editorias do Site
Redes Sociais

7 produções que retratam crimes de Epstein e o impacto nas vítimas e na sociedade

Produções revisitam relatos de vítimas, falhas do sistema de Justiça e conexões com figuras influentes

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 10:33

Jeffrey Epstein
Jeffrey Epstein Crédito: Reuters/Folhapress

O caso envolvendo Jeffrey Epstein voltou ao centro das discussões após a divulgação de milhares de páginas de documentos judiciais e novos detalhes sobre suas conexões com figuras influentes da política e do empresariado internacional.

Epstein foi condenado em 2008 por abusar sexualmente de uma adolescente de 14 anos. Apesar da gravidade das acusações e da identificação de outras vítimas, ele firmou um acordo controverso que reduziu sua pena e permitiu que deixasse a prisão para trabalhar durante a semana.

Em 2019, o financista foi preso novamente, desta vez acusado de comandar um esquema de tráfico sexual envolvendo dezenas de meninas. Um mês depois, foi encontrado morto em sua cela. A investigação oficial concluiu que se tratou de suicídio, mas as circunstâncias da morte alimentaram teorias de conspiração e suspeitas de acobertamento.

Documentos expõem conexões com figuras poderosas

A recente liberação de documentos revelou trocas de mensagens, registros de viagens e relatos que citam personalidades como Donald Trump, Bill Clinton, Prince Andrew e Elon Musk.

Embora muitos nomes apareçam em registros de contato ou viagens, nem todos enfrentam acusações formais. Ainda assim, a exposição das informações reacendeu debates políticos nos Estados Unidos, com disputas entre republicanos e democratas sobre a divulgação integral dos arquivos e possíveis tentativas de obstrução.

As revelações também trouxeram à tona imagens, laudos e detalhes da morte de Epstein, reforçando o interesse público em um dos maiores escândalos sexuais e políticos das últimas décadas.

Para quem deseja compreender melhor os desdobramentos do caso, suas conexões e o impacto internacional do escândalo, o Estadão preparou uma lista com oito filmes, séries e documentários que exploram a história sob diferentes perspectivas.

Jeffrey Epstein: Podre de Rico

Minissérie documental baseada no livro de James Patterson que expõe os crimes sexuais de Jeffrey Epstein a partir dos relatos das sobreviventes. Dividida em quatro episódios, a produção destaca depoimentos de vítimas como Virginia Giuffre e Maria Farmer, mostrando como o financista usou fortuna, influência e conexões poderosas para manipular jovens e evitar punições severas por anos. A série também revisita sua ascensão, as investigações, a prisão em 2019 e discute as falhas do sistema de Justiça que permitiram que os abusos se prolongassem. Disponível na Netflix.

A Grande Entrevista

A Grande Entrevista dramatiza bastidores da entrevista concedida pelo Príncipe Andrew à BBC em 2019 sobre sua ligação com Jeffrey Epstein. O filme acompanha o trabalho da equipe do Newsnight para viabilizar a conversa, que acabou provocando a queda pública do duque após declarações polêmicas e amplamente criticadas. Disponível na Netflix.

Sobrevivendo a Jeffrey Epstein

Minissérie documental em quatro episódios centrada nos relatos de sobreviventes do esquema de abuso e tráfico sexual comandado por Jeffrey Epstein. A produção dá voz a oito mulheres, como Virginia Giuffre e Courtney Wild, e detalha como o financista usava dinheiro, influência e uma rede de aliciadores, incluindo Ghislaine Maxwell para atrair adolescentes. Além de abordar o trauma das vítimas, a série acompanha a busca por justiça após anos de impunidade e revisita os desdobramentos até a prisão e morte de Epstein, em 2019. Disponível no Prime Video.

Ghislaine: Parceira No Crime

Série documental que revisita a história de Ghislaine Maxwell e seu envolvimento no esquema de tráfico sexual liderado por Jeffrey Epstein. A produção aborda sua participação no aliciamento de meninas, as conexões com figuras influentes e o processo judicial que levou à sua condenação, refletindo sobre poder, privilégio e impunidade. Disponível no Globoplay e Apple TV.

Príncipe Andrew, Maxwell e Epstein - O Escândalo Sexual

Documentário examina as conexões do Príncipe Andrew com o esquema de abuso sexual envolvendo Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell. Com entrevistas exclusivas, a produção detalha as acusações contra o membro da realeza britânica e as consequências políticas do escândalo, que resultaram em seu afastamento das funções públicas e ampliaram o debate sobre os vínculos da elite internacional com o caso. Disponível na Apple Tv e HBO Max.

Truth & Lies: Jeffrey Epstein

Série investigativa da ABC News composta por um especial de TV e um podcast em oito episódios que examina a vida, os crimes e a morte do financista. A produção reúne depoimentos de sobreviventes como Maria Farmer, Annie Farmer e Chauntae Davies, detalha o controverso acordo judicial firmado por Epstein em 2008, que reduziu drasticamente sua pena, e analisa o papel de Ghislaine Maxwell no esquema de aliciamento.

A série também investiga como sua rede de contatos influentes e sua fortuna facilitaram os abusos, além de abordar a prisão em 2019, a morte na cadeia, considerada suicídio e as disputas judiciais posteriores envolvendo seu patrimônio. Disponível no YouTube.

A Very Royal Scandal

Minissérie em três episódios que recria os bastidores da entrevista de 2019 concedida pelo Príncipe Andrew à BBC. A produção aborda o escândalo envolvendo sua relação com Jeffrey Epstein, as acusações feitas por Virginia Giuffre e os desdobramentos que culminaram no afastamento do duque de suas funções públicas. Disponível no Prime Video.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Luciana Gimenez nega relação com Jeffrey Epstein após ter nome citado em documentos dos EUA

Luciana Gimenez nega relação com Jeffrey Epstein após ter nome citado em documentos dos EUA

Imagem - 5 filmes imperdíveis que estreiam nos cinemas nesta semana de fevereiro

5 filmes imperdíveis que estreiam nos cinemas nesta semana de fevereiro

Imagem - Estreias da semana: 5 filmes imperdíveis que chegam ao cinema

Estreias da semana: 5 filmes imperdíveis que chegam ao cinema

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - 'Toy Story 5' ganha trailer com crianças viciadas em telas

'Toy Story 5' ganha trailer com crianças viciadas em telas
Imagem - Big Fone volta a tocar sábado (21) no BBB 26

Big Fone volta a tocar sábado (21) no BBB 26
Imagem - Jonas é o líder pela terceira vez seguida no BBB 26

Jonas é o líder pela terceira vez seguida no BBB 26