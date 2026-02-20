10 vitaminas caseiras veganas para ajudar no ganho de massa muscular

Vitamina de morango com banana e linhaça Crédito: Imagem: artem evdokimov | Shutterstock
Para quem busca ganhar massa muscular, é essencial manter uma rotina equilibrada, combinando alimentação saudável com a prática regular de atividades físicas. E isso também vale para os adeptos da dieta vegana. A hipertrofia muscular pode ser alcançada com uma alimentação balanceada, com fontes vegetais de proteína. Nesse contexto, as vitaminas são excelentes aliadas, pois unem alimentos proteicos e nutritivos.
A seguir, confira 10 receitas de vitaminas veganas deliciosas para você incluir na dieta. Confira!
1. Vitamina de morango com banana e linhaça
Ingredientes
1 banana-nanica descascada e cortada em rodelas
3 morangos picados
200 ml de leite vegetal gelado
1 colher de chá de sementes de linhaça
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o leite, as sementes de linhaça, a banana-nanica e os morangos e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.
2. Vitamina de batata-doce com aveia e pasta de amendoim
Ingredientes
4 rodelas de batata-doce cozidas e descascadas
1 banana descascada e cortada em rodelas
2 colheres de sopa de flocos de aveia
1 colher de sobremesa de pasta de amendoim
1 colher de chá de canela em pó
350 ml de leite de aveia
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata por 3 minutos. Transfira a vitamina para um copo e beba antes do treino ou no café da manhã.
3. Vitamina de tâmara com cacau e nozes
Ingredientes
2 tâmaras sem caroço
300 ml de leite de amêndoas gelado
2 nozes
1 colher de sopa de cacau em pó
2 colheres de sopa de farelo de aveia
1 colher de sopa de pasta de amendoim
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.
4. Vitamina de goiaba com castanha-de-caju
Ingredientes
1 goiaba sem sementes e picada
1 colher de sopa de castanha-de-caju
250 ml de leite de aveia gelado
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.
5. Vitamina de figo, morango e castanha-do-pará
Ingredientes
500 ml de leite de amêndoas gelado
50 g de castanha-do-pará picada
4 figos picados
4 morangos picados
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.
6. Vitamina de açaí com granola e aveia
Ingredientes
100 g de polpa de açaí
4 colheres de sopa de granola vegana
1 xícara de chá de leite vegetal
4 colheres de sopa de flocos de aveia
Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente para triturar. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.
7. Vitamina de abacate com leite de coco
Ingredientes
Polpa de 1 abacate maduro
200 ml de leite de coco gelado
1 colher de sopa de suco de limão
1 colher de chá de canela em pó
1 scoop de proteína vegetal sem sabor
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a polpa de abacate, o suco de limão , o leite de coco, a proteína e a canela em pó e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.
8. Vitamina de beterraba com banana e nozes
Ingredientes
200 ml de leite de soja gelado
1 banana descascada e cortada em rodelas
1/2 beterraba descascada e picada
3 nozes picadas
1 colher de sopa de sementes de chia
1 colher de sopa de flocos de aveia
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata por 3 minutos. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.
9. Vitamina de coco com cacau e banana
Ingredientes
250 ml de leite de coco gelado
1 colher de sopa de cacau em pó sem açúcar
1 banana descascada e cortada em rodelas
1 colher de sopa de coco ralado
1 scoop de proteína vegetal sabor chocolate
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.
10. Vitamina de frutas vermelhas com tofu
Ingredientes
1 xícara de chá de frutas vermelhas
100 g de tofu macio
300 ml de leite de soja gelado
1 colher de sopa de linhaça
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.
