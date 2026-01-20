Gastronomia

Pós-treino: 10 vitaminas caseiras para melhorar o ganho de massa muscular

Veja como preparar receitas de bebidas para saciar a fome após exercícios e recuperar os músculos

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 15:51

Vitamina de abacate com banana Crédito: Imagem: VLADIMIR VK | Shutterstock

As vitaminas caseiras são ótimas opções para consumir após o treino, pois fornecem os nutrientes necessários para a recuperação muscular e o ganho de massa. Preparadas com ingredientes naturais, elas ajudam a repor a energia gasta durante os exercícios e a estimular a regeneração das fibras musculares. Por isso, a seguir, confira receitas de vitaminas para o pós-treino para ganhar massa muscular!

Vitamina de abacatecom banana

Ingredientes

Polpa de 1 abacate

1 banana descascada e cortada em rodelas

500 ml de leite desnatado

1 colher de sopa de folhas de hortelã

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o abacate, a banana, o leite desnatado e as folhas de hortelã e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata para triturar. Sirva em seguida.

Vitamina de banana com coco

Ingredientes

1 banana descascada, cortada em rodelas e congelada

200 ml de leite integral

1 colher de sopa de coco ralado sem açúcar

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a banana, o leite integral e o coco ralado e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata para triturar. Sirva em seguida.

Vitamina de morango com castanha-do-pará

Ingredientes

2 xícaras de chá de leite integral gelado

2 xícaras de chá de morango cortado em rodelas

2 colheres de sopa de castanha-do-pará picada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite, o morango e metade das castanhas-do-pará e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo, adicione o restante das castanhas-do-pará e, com a ajuda de uma colher, misture. Sirva em seguida.

Vitamina de mamão com aveia e canela Crédito: Imagem: Nick Alias | Shutterstock

Vitamina de mamão com aveiae canela

Ingredientes

200 ml de leite desnatado gelado

Polpa de 1 mamão

1 colher de sopa de flocos de aveia

1 colher de café de canela em pó

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o mamão, o leite e a canela e bata até obter uma consistência homogênea. Junte os flocos de aveia e bata para incorporar. Sirva em seguida.

Vitamina de açaí com amendoim

Ingredientes

200 g de polpa de açaí congelada

250 ml de leite de aveia gelado

1 banana descascada e cortada em rodelas

1 colher de sopa de amendoim triturado

1 colher de sopa de farelo de aveia

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a polpa de açaí, o leite de aveia e a banana e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o amendoim e o farelo de aveia e bata por 2 minutos. Sirva em seguida.

Vitamina de kiwi

Ingredientes

2 kiwis descascados e picados

1/2 xícara de chá de leite desnatado gelado

2 colheres de sopa de farinha de aveia

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os kiwis e o leite e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a farinha de aveia e bata para incorporar. Sirva em seguida.

Vitamina de frutas vermelhas com iogurte Crédito: Imagem: AnnaMorozova | Shutterstock

Vitamina de frutas vermelhas com iogurte

Ingredientes

1 xícara de chá defrutasvermelhas congeladas

1/2 banana descascada e cortada em rodelas

1/2 xícara de chá de iogurte natural

1/2 xícara de chá de leite desnatado

1 colher de sopa de sementes de chia

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as frutas vermelhas, a banana, o iogurte, o leite e as sementes de chia e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata para triturar. Sirva em seguida.

Vitamina de coco com castanha-de-caju

Ingredientes

250 ml de leite de coco caseiro gelado

1 colher de sopa de castanha-de-caju triturada

1 colher de sopa de semente de chia

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite de coco, a castanha-de-caju e a semente de chia e bata por 1 minuto. Sirva em seguida.

Vitamina de banana e pasta de amendoim

Ingredientes

1 banana madura picada

1 scoop de whey protein sabor baunilha

2 colheres de sopa de aveia em flocos

1 colher de sopa de pasta de amendoim integral

200 ml de leite desnatado gelado

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a banana, o whey protein, a aveia e a pasta de amendoim. Adicione o leite e bata tudo até obter uma vitamina cremosa e homogênea. Sirva imediatamente.

Vitamina de manga e banana

Ingredientes

1/2 manga madura picada

1 banana madura picada

1 scoop de proteína vegetal

1 colher de sopa de linhaça

200 ml de leite vegetal gelado

Modo de preparo

Coloque a manga e a banana no liquidificador. Acrescente a proteína vegetal, a linhaça e o leite. Bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.