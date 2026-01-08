Gastronomia

8 receitas com batata-doce para o pós-treino

Veja como preparar opções práticas e saudáveis para saciar a fome depois da musculação

Panqueca de batata-doce para o pós-treino Crédito: Imagem: Mamsizz | Shutterstock

Versátil e nutritiva, a batata-doce é uma aliada frequente de quem busca uma alimentação equilibrada. Fácil de incluir no dia a dia, o alimento se adapta a diferentes preparos e é bastante utilizado em dietas por favorecer o ganho de massa muscular, aumentar a saciedade e auxiliar no fortalecimento do sistema imunológico. Além disso, seu baixo custo e ampla disponibilidade tornam a batata-doce uma opção acessível para manter hábitos alimentares mais saudáveis.

A seguir, confira 8 receitas saudáveis com batata-doce para você saciar a fome depois dos exercícios e melhorar os resultados do treino!

1. Panqueca de batata-doce para o pós-treino

Ingredientes

2 ovos

50 g de batata-doce descascada e cozida

2 colheres de sopa de água

Azeite de oliva para untar

Mel para servir

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos , a batata-doce e a água. Bata até obter uma consistência homogênea. Após, unte uma frigideira com azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha um pouco da massa sobre ela e cozinhe até começar a fazer bolhas. Vire com cuidado para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa. Desligue o fogo e transfira para um prato. Sirva com o mel.

2. Bolo de batata-doce

Ingredientes

400 g de batata-doce descascada e cozida

1/2 xícara de chá de azeite de oliva

2 colheres de chá de xilitol

2 xícaras de chá de farinha de aveia

4 ovos

1 colher de chá de essência de baunilha

1 colher de chá de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a batata-doce, o azeite de oliva, os ovos e a essência de baunilha e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque a farinha de aveia, o xilitol e o fermento químico e mexa. Adicione a mistura ao liquidificador e bata para incorporar. Após, unte uma assadeira para bolo com óleo de coco e enfarinhe com farinha de aveia. Despeje a massa no recipiente e leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.

3. Omelete de batata-doce

Ingredientes

4 ovos

1 xícara de chá de batata-doce descascada, cozida e cortada em cubos

1/2 xícara de chá de couve lavada e cortada em tiras

1 tomate sem sementes e picado

Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos e bata com a ajuda de um garfo. Adicione a batata-doce, a couve e o tomate e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje a omelete na panela e frite até dourar. Vire com cuidado para dourar o outro lado. Sirva em seguida.

Biscoito de batata-doce Crédito: Imagem: Ixepop | Shutterstock

4. Biscoito de batata-doce

Ingredientes

2 xícaras de chá de batata-doce descascada, cozida e amassada

400 g de óleo de coco

2 xícaras de chá de açúcar de coco

600 g de amido de milho

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Amido de milho para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato desejado. Disponha os biscoitos sobre uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com amido de milho. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar levemente. Sirva em seguida.

5. Brownie de batata-doce

Ingredientes

1 batata-doce

2 ovos

1/4 de xícara de chá de cacau em pó 100%

1/3 de xícara de chá de farinha de aveia

2 colheres de sopa de mel

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 colher de sopa de pasta de amendoim

1 pitada de sal

50 g de chocolate 70% picado

Água para cozinhar

Modo de preparo

Descasque e corte a batata-doce em cubos. Coloque em uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e disponha em um recipiente. Amasse com a ajuda de um garfo e adicione os ovos, o mel e a pasta de amendoim. Misture até ficar homogêneo.

Adicione o cacau, a farinha de aveia e o sal. Mexa até formar uma massa homogênea. Junte o fermento químico e misture delicadamente. Por último, coloque o chocolate picado e despeje a massa em uma forma pequena forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Desligue o forno e espere esfriar. Sirva em seguida.

6. Bolinho de batata-doce com aveia

Ingredientes

250 g de batata-doce descascada e cozida

1 colher de sopa de sal

10 colheres de sopa de farelo de aveia

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 gema de ovo

Orégano a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a batata-doce, amasse e tempere com sal. Adicione o farelo de aveia e o azeite de oliva e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e o orégano e misture para incorporar. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato que preferir. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com azeite de oliva. Pincele com a gema de ovo e leve ao forno preaquecido a 200°C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Pão de batata-doce roxa Crédito: Imagem: Luiza Kamalova | Shutterstock

7. Pão de batata-doce roxa

Ingredientes

400 g de batata-doce roxa cozida, descascada e amassada

10 g de fermento biológico seco

1 colher de sopa de mel

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de sal

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de farinha de aveia

200 ml de água morna

Azeite de oliva para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a água morna, o fermento biológico seco e o mel. Mexa levemente e deixe descansar até espumar. Adicione a batata-doce roxa, o azeite de oliva e o sal e misture. Acrescente as farinhas aos poucos, mexendo até formar uma massa macia e levemente úmida. Transfira para uma superfície enfarinhada com farinha de trigo integral e sove até ficar homogênea. Coloque a massa em um recipiente untado com azeite de oliva, cubra com um pano e deixe descansar até dobrar de volume.

Após o crescimento, modele o pão e coloque em uma assadeira untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo integral. Deixe crescer por mais 30 minutos e leve ao forno preaquecido a 180°C por 35 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar. Sirva em seguida.

8. Purê de batata-doce com frango cremoso

Ingredientes

Purê

1 batata-doce

1 colher de chá de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Frango

100 g de peito de frango cozido e desfiado

1 colher de sopa de creme de ricota

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Descasque e corte a batata-doce em cubos. Coloque em uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e transfira para um recipiente. Amasse com a ajuda de um garfo e adicione o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa para incorporar e reserve.

Em outro recipiente, misture o frango com o creme de ricota. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em um prato, coloque uma porção generosa de purê de batata-doce e adicione o frango cremoso por cima. Sirva em seguida.