Gastronomia

6 receitas proteicas com batata-doce

Veja como preparar pratos deliciosos e práticos para ajudar na recuperação muscular

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 14:50

Batata-doce recheada com queijo feta e espinafre Crédito: Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock

A batata-doce é uma fonte incrível de carboidratos complexos, fibra, vitaminas e minerais, tornando-se um alimento fundamental para quem pratica atividade física regularmente. Além de ajudar na recuperação muscular, ela contribui para a sensação de saciedade e oferece energia de forma saudável. Por isso, confira 6 receitas proteicas com batata-doce!

Batata-doce recheada com queijo feta e espinafre

Ingredientes

2 batatas-doces laranjas

1 xícara de chá de queijo feta

1 xícara de chá de espinafre picado e refogado

Azeite de oliva, alecrim, sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Modo de preparo

Corte as batatas-doces ao meio, coloque em uma assadeira, regue com azeite de oliva e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até ficarem macias. Em um recipiente, misture o queijo feta com o espinafre, o sal, o alecrim, a noz-moscada e a pimenta-do-reino. Com uma colher, retire um pouco da polpa da batata-doce e preencha com o recheio de queijo e espinafre. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por mais 10 minutos. Sirva em seguida.

Salada proteica de vegetais

Ingredientes

1 cebola descascada e ralada

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de castanha-do-pará picada

1 abobrinha cortada em cubos

1 xícara de chá de salsa picada

2 xícaras de chá de batata-doce descascada e cortada em cubos

3 xícaras de chá de lentilha cozida

1 1/2 dente de alho descascado e amassado

1 xícara de chá de agrião picado

Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

Água fervente

Modo de preparo

Em uma panela funda, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a batata-doce, o alho e a abobrinha por 8 minutos. Em seguida, despeje a água fervente, cobrindo todos os legumes, e cozinhe até ficarem al dente . Depois, retire do fogo, escorra e deixe amornar. Em uma saladeira, coloque o agrião, os legumes cozidos, a cebola e a castanha-do-pará. Tempere com sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Salada de batata-doce assada com lentilha

Ingredientes

2 batatas-doces descascadas e cortadas em cubos

1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida

1/4 de xícara de chá de nozes picadas

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de vinagre balsâmico

Azeite de oliva, sal, folhas de rúcula e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque as batatas-doces e tempere com sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até ficarem macias e douradas. Retire do forno e aguarde amornar. Em uma saladeira, misture as batatas-doces assadas, a lentilha e as nozes. Adicione azeite de oliva, vinagre balsâmico, sal e pimenta-do-reino. Misture delicadamente. Sirva em seguida com as folhas de rúcula.

Hambúrguer de batata-doce e quinoa Crédito: Imagem: Nina Firsova | Shutterstock

Hambúrguer de batata-doce e quinoa

Ingredientes

200 g de batata-doce descascada, cozida e amassada

1 xícara de chá de quinoa cozida

1 ovo

1/4 de xícara de chá de cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de salsinha picada

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a batata-doce com a quinoa, o ovo, a cebola e a salsinha até ficar homogêneo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em seguida, modele a mistura em forma de hambúrgueres.Em fogo médio, aqueça uma frigideira com um pouco de azeite de oliva e grelhe os hambúrgueres até ficarem dourados de ambos os lados. Sirva acompanhado de salada ou como preferir.

Creme proteico de batata-doce e grão-de-bico

Ingredientes

3 batatas-doces descascadas e cortadas em cubos

200 g de grão-de-bico cozido

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 l de caldo de legumes

1 colher de chá de cominho

Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo baixo e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione as batatas-doces, o grão-de-bico, o cominho e o caldo de legumes e aumente o fogo para médio. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até que a batata-doce esteja macia. Após, transfira a mistura para o liquidificador e bata até obter uma textura cremosa. Volte para a panela e aqueça em fogo médio. Sirva em seguida.

Escondidinho de batata-doce com frango

Ingredientes

500 g de peito de frango cozido e desfiado

500 g de batata-doce descascada, cozida e amassada

1/2 xícara de chá de leite desnatado

200 de creme de queijo cottage

1 cebola descascada e picada

1 tomate sem sementes e picado

300 g de molho de tomate

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a batata-doce com um pouco de azeite e o leite até ficar homogêneo. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Adicione os cubos de frango e doure. Acrescente o tomate, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Junte o molho de tomate e cozinhe até levantar fervura. Por último, coloque o creme de queijo cottage e mexa para incorporar.

Em seguida, em um refratário, coloque uma camada fina de purê de batata-doce, seguida do frango. Finalize com o purê de batata-doce. Pincele com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.