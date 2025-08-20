Editorias do Site
Redes Sociais

Confira receita de fricassê de frango com crisps de batata-doce

Fácil de fazer, prato leva ingredientes simples e reúne cremosidade e crocância tanto para um almoço como nem um jantar

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 18:29

Fricasse-de-frango
Fricassê de frango com crisps de batata doce Crédito: Marca Qualy

Gosta de fricassê? Então, acompanhe abaixo o passo a passo de uma receita do HZ que vai lhe garantir elogios no almoço ou no jantar: fricassê de frango com crisps de batata-doce.

Muito popular no Brasil, o fricassê é amado por sua simplicidade e sabor. Seu nome tem origem francesa, “fricassée”, e faz referência a um método de preparo em que a carne é cortada em pedacinhos ou desfiada, e em seguida refogada para logo depois ser cozida em um molho cremoso, feito quase sempre com creme de leite.

Fricassê de frango com crisps de batata-doce

Ingredientes:

Creme de milho:

  • 1 lata de milho
  • ½ cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 200ml de creme de leite fresco
  • 1 colher de sopa de margarina 
  • 1 colher de sopa de farinha de trigo
  • Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada a gosto
Frango cremoso:
  • 1 peito de frango com osso e com pele
  • 1 cebola picada
  • 1 tomate picado
  • 3 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de Margarina Qualy Cremosa
  • 200ml de leite de coco
Crisps de batata doce:
  • 2 batatas-doces
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • 1 xícara (chá) de muçarela ralada para finalizar

Leia mais

Imagem - 4 receitas práticas de fricassê, do clássico ao vegetariano

4 receitas práticas de fricassê, do clássico ao vegetariano

Imagem - Veja como fazer um delicioso fricassê de bacalhau com shiitake

Veja como fazer um delicioso fricassê de bacalhau com shiitake

Imagem - Confira receita de fricassê de frango com macarrão gravatinha

Confira receita de fricassê de frango com macarrão gravatinha

Modo de preparo:

Creme de milho:

  1. Derreta a margarina e use a cebola e o alho. Acrescente a farinha de trigo e mexa bem por dois minutos. Acrescente o milho (sem o líquido) e refogue por três minutos.
  2. Acrescente o creme de leite e deixe cozinhar por mais 10 minutos em fogo baixo. Tempere com sal, pimenta e noz-moscada.
  3. Bata em um liquidificador para obter o creme.

Frango cremoso:

  1. Em uma panela de pressão, doure o frango inteiro, caramelizando bem o fundo da panela.
  2. Acrescente água (quantidade suficiente para cobrir o frango) e com uma espátula de silicone solte toda a caramelização do fundo da panela, tampe e deixe cozinhar na pressão por 20 minutos.
  3. Depois que a pressão sair, retire o frango da água, descarte a pele e desfie o frango com a ajuda de um garfo ou uma batedeira.
  4. Refogue na margarina o alho e a cebola, acrescente o tomate e refogue até murchar, e em seguida acrescente o frango desfiado e misture bem.
  5. Finalize com o leite de coco e deixe cozinhar por mais cinco minutos.

Crisps de batata-doce:

  1. Rale as batatas em um ralador grosso. Misture bem com o azeite e espalhe em uma assadeira antiaderente.
  2. Coloque no forno a 170°C por cerca de 20 minutos ou até ficarem douradas.
  3. Retire do forno e espere esfriar para ficarem crocantes e soltarem da assadeira. Tempere com sal e pimenta-do-reino.

Montagem

  1. Coloque no fundo da travessa o frango, o creme de milho por cima e distribua a muçarela.
  2. Leve ao forno até gratinar.
  3. Finalize com os crisps de batata-doce.

Fonte: Qualy. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Saladas mornas e ricas em proteínas: 5 opções para o almoço

Saladas mornas e ricas em proteínas: 5 opções para o almoço

Imagem - Veja como fazer pão francês em casa; receita ensina passo a passo

Veja como fazer pão francês em casa; receita ensina passo a passo

Imagem - Manjar de coco com calda de ameixa: veja receita passo a passo

Manjar de coco com calda de ameixa: veja receita passo a passo

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Luciana Almeida celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos

Luciana Almeida celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos
Imagem - Guia do Vital 2025: tudo que você precisa saber para curtir a maior micareta do ES

Guia do Vital 2025: tudo que você precisa saber para curtir a maior micareta do ES
Imagem - 3 orações poderosas para enfrentar momentos difíceis

3 orações poderosas para enfrentar momentos difíceis