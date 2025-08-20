Delícia!

Confira receita de fricassê de frango com crisps de batata-doce

Fácil de fazer, prato leva ingredientes simples e reúne cremosidade e crocância tanto para um almoço como nem um jantar

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 18:29

Fricassê de frango com crisps de batata doce Crédito: Marca Qualy

Gosta de fricassê? Então, acompanhe abaixo o passo a passo de uma receita do HZ que vai lhe garantir elogios no almoço ou no jantar: fricassê de frango com crisps de batata-doce.

Muito popular no Brasil, o fricassê é amado por sua simplicidade e sabor. Seu nome tem origem francesa, “fricassée”, e faz referência a um método de preparo em que a carne é cortada em pedacinhos ou desfiada, e em seguida refogada para logo depois ser cozida em um molho cremoso, feito quase sempre com creme de leite.



Fricassê de frango com crisps de batata-doce

Ingredientes:

Creme de milho:

1 lata de milho

½ cebola picada



1 dente de alho picado



200ml de creme de leite fresco



1 colher de sopa de margarina



1 colher de sopa de farinha de trigo



Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada a gosto Frango cremoso:

1 peito de frango com osso e com pele



1 cebola picada



1 tomate picado



3 dentes de alho picados



1 colher de sopa de Margarina Qualy Cremosa



200ml de leite de coco

Crisps de batata doce:

2 batatas-doces



1 colher de sopa de azeite



Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 xícara (chá) de muçarela ralada para finalizar

Modo de preparo:

Creme de milho:

Derreta a margarina e use a cebola e o alho. Acrescente a farinha de trigo e mexa bem por dois minutos. Acrescente o milho (sem o líquido) e refogue por três minutos. Acrescente o creme de leite e deixe cozinhar por mais 10 minutos em fogo baixo. Tempere com sal, pimenta e noz-moscada.

Bata em um liquidificador para obter o creme.



Frango cremoso:

Em uma panela de pressão, doure o frango inteiro, caramelizando bem o fundo da panela. Acrescente água (quantidade suficiente para cobrir o frango) e com uma espátula de silicone solte toda a caramelização do fundo da panela, tampe e deixe cozinhar na pressão por 20 minutos.

Depois que a pressão sair, retire o frango da água, descarte a pele e desfie o frango com a ajuda de um garfo ou uma batedeira.

Refogue na margarina o alho e a cebola, acrescente o tomate e refogue até murchar, e em seguida acrescente o frango desfiado e misture bem.

Finalize com o leite de coco e deixe cozinhar por mais cinco minutos.



Crisps de batata-doce:

Rale as batatas em um ralador grosso. Misture bem com o azeite e espalhe em uma assadeira antiaderente. Coloque no forno a 170°C por cerca de 20 minutos ou até ficarem douradas.

Retire do forno e espere esfriar para ficarem crocantes e soltarem da assadeira. Tempere com sal e pimenta-do-reino.



Montagem

Coloque no fundo da travessa o frango, o creme de milho por cima e distribua a muçarela. Leve ao forno até gratinar.

Finalize com os crisps de batata-doce.



Fonte: Qualy. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

