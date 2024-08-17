4 receitas práticas de fricassê, do clássico ao vegetariano

O fricassê é um prato versátil e saboroso que conquista paladares com sua cremosidade irresistível. Tradicionalmente preparado com frango, ele pode ser reinventado de diversas maneiras, trazendo novos ingredientes e combinações surpreendentes.
A seguir, confira como preparar algumas opções criativas desse prato para inovar nas refeições do dia a dia!
FRICASSÊ DE CARNE MOÍDA
Ingredientes:
- 500g de carne moída
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 xícara de chá de caldo de carne
- 395g de milho-verde
- 250g de creme de leite
- 200ml de requeijão cremoso
- 200g de queijo muçarela fatiado
- 200g de batata-palha
- Sal, azeite de oliva e salsinha picada a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a carne e refogue até perder a cor avermelhada. Desligue o fogo, tempere com sal e salsinha e disponha em um refratário. Reserve.
Em um liquidificador, coloque o restante dos ingredientes, exceto o queijo muçarela e a batata-palha, e bata até obter uma consistência homogênea. Despeje sobre a carne, cubra com o queijo muçarela e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 30 minutos. Retire do forno, polvilhe com a batata-palha e sirva em seguida.
FRICASSÊ DE BERINJELA
Ingredientes:
- 395g de milho-verde
- 200ml de requeijão cremoso
- 100g de azeitona sem caroço
- 2 berinjelas cortadas em cubos
- 250g de creme de leite
- 200g de queijo muçarela fatiado
- 100g de batata-palha
- 1 xícara de chá de água
- Sal e azeite de oliva a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as berinjelas e doure. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, coloque o milho-verde, o requeijão, a água e o creme de leite e bata até obter uma consistência homogênea. Após, despeje o conteúdo sobre as berinjelas, coloque as azeitonas e o sal e leve ao fogo médio para cozinhar, mexendo sempre, até engrossar.
Desligue o fogo, transfira a mistura para um refratário, cubra com o queijo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Retire do forno, polvilhe com a batata-palha e sirva em seguida.
FRICASSÊ DE FRANGO
Ingredientes:
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 cebola descascada e picada
- 400g de peito de frango cozido e desfiado
- 1 xícara de chá de caldo de galinha
- 395g de milho-verde
- 250g de creme de leite
- 200ml de requeijão cremoso
- 200g de queijo muçarela fatiado
- 1/2 xícara de chá de batata-palha
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o peito de frango e refogue até dourar. Reduza o fogo, junte o caldo de galinha e cozinhe até secar. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, coloque o milho-verde, o creme de leite e o requeijão e bata até obter uma consistência homogênea.
Despeje o conteúdo sobre o frango e mexa para incorporar. Após, disponha em um refratário, cubra com as fatias de queijo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Retire do forno, polvilhe com a batata-palha e sirva em seguida.
FRICASSÊ DE LINGUIÇA CALABRESA
Ingredientes:
- 6 batatas descascadas, cozidas e amassadas
- 100g de queijo parmesão ralado
- 200ml de requeijão cremoso
- 395g de milho-verde
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 tomate sem sementes e picado
- 300g de linguiça calabresa descascada e picada
- 200g de batata-palha
- Sal e azeite de oliva a gosto
- Manteiga para untar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque as batatas, o creme de leite, o milho-verde, o queijo parmesão e o sal e misture. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até obter um creme cremoso. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a linguiça calabresa e frite. Acrescente o tomate, tampe a panela e cozinhe por 8 minutos. Desligue o fogo e reserve.
Em um refratário, coloque metade do creme de batata e cubra com a linguiça calabresa. Faça uma camada de requeijão e finalize com o restante do creme de batata. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Retire do forno, polvilhe com a batata-palha e sirva em seguida.