4 receitas práticas de fricassê, do clássico ao vegetariano

Fricassê de carne moída Crédito: gabmanes | Shutterstock

fricassê é um prato versátil e saboroso que conquista paladares com sua cremosidade irresistível. Tradicionalmente preparado com frango, ele pode ser reinventado de diversas maneiras, trazendo novos ingredientes e combinações surpreendentes.

A seguir, confira como preparar algumas opções criativas desse prato para inovar nas refeições do dia a dia!

FRICASSÊ DE CARNE MOÍDA

Ingredientes:

500g de carne moída

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 xícara de chá de caldo de carne

395g de milho-verde

250g de creme de leite

200ml de requeijão cremoso

200g de queijo muçarela fatiado

200g de batata-palha

Sal, azeite de oliva e salsinha picada a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a carne e refogue até perder a cor avermelhada. Desligue o fogo, tempere com sal e salsinha e disponha em um refratário. Reserve.

Em um liquidificador, coloque o restante dos ingredientes, exceto o queijo muçarela e a batata-palha, e bata até obter uma consistência homogênea. Despeje sobre a carne, cubra com o queijo muçarela e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 30 minutos. Retire do forno, polvilhe com a batata-palha e sirva em seguida.

FRICASSÊ DE BERINJELA

Ingredientes:

395g de milho-verde

200ml de requeijão cremoso

100g de azeitona sem caroço

2 berinjelas cortadas em cubos

250g de creme de leite

200g de queijo muçarela fatiado

100g de batata-palha

1 xícara de chá de água

Sal e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as berinjelas e doure. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, coloque o milho-verde, o requeijão, a água e o creme de leite e bata até obter uma consistência homogênea. Após, despeje o conteúdo sobre as berinjelas, coloque as azeitonas e o sal e leve ao fogo médio para cozinhar, mexendo sempre, até engrossar.

Desligue o fogo, transfira a mistura para um refratário, cubra com o queijo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Retire do forno, polvilhe com a batata-palha e sirva em seguida.

Fricassê de frango Crédito: gustavomellossa | Shutterstock

FRICASSÊ DE FRANGO

Ingredientes:

1 colher de sopa de manteiga

1 cebola descascada e picada

400g de peito de frango cozido e desfiado

1 xícara de chá de caldo de galinha

395g de milho-verde

250g de creme de leite

200ml de requeijão cremoso

200g de queijo muçarela fatiado

1/2 xícara de chá de batata-palha

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o peito de frango e refogue até dourar. Reduza o fogo, junte o caldo de galinha e cozinhe até secar. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, coloque o milho-verde, o creme de leite e o requeijão e bata até obter uma consistência homogênea.

Despeje o conteúdo sobre o frango e mexa para incorporar. Após, disponha em um refratário, cubra com as fatias de queijo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Retire do forno, polvilhe com a batata-palha e sirva em seguida.

FRICASSÊ DE LINGUIÇA CALABRESA

Ingredientes:

6 batatas descascadas, cozidas e amassadas

100g de queijo parmesão ralado

200ml de requeijão cremoso

395g de milho-verde

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 tomate sem sementes e picado

300g de linguiça calabresa descascada e picada

200g de batata-palha

Sal e azeite de oliva a gosto

Manteiga para untar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque as batatas, o creme de leite, o milho-verde, o queijo parmesão e o sal e misture. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até obter um creme cremoso. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a linguiça calabresa e frite. Acrescente o tomate, tampe a panela e cozinhe por 8 minutos. Desligue o fogo e reserve.