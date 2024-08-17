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Cremoso

4 receitas práticas de fricassê, do clássico ao vegetariano

Versões do prato com carne moída e até berinjela estão entre as sugestões do HZ para o seu dia a dia
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 17 de Agosto de 2024 às 09:00

Imagem Edicase Brasil
Fricassê de carne moída Crédito: gabmanes | Shutterstock
fricassê é um prato versátil e saboroso que conquista paladares com sua cremosidade irresistível. Tradicionalmente preparado com frango, ele pode ser reinventado de diversas maneiras, trazendo novos ingredientes e combinações surpreendentes.
A seguir, confira como preparar algumas opções criativas desse prato para inovar nas refeições do dia a dia!

FRICASSÊ DE CARNE MOÍDA

Ingredientes:

  • 500g de carne moída
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 xícara de chá de caldo de carne
  • 395g de milho-verde
  • 250g de creme de leite
  • 200ml de requeijão cremoso
  • 200g de queijo muçarela fatiado
  • 200g de batata-palha
  • Sal, azeite de oliva e salsinha picada a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a carne e refogue até perder a cor avermelhada. Desligue o fogo, tempere com sal e salsinha e disponha em um refratário. Reserve.
Em um liquidificador, coloque o restante dos ingredientes, exceto o queijo muçarela e a batata-palha, e bata até obter uma consistência homogênea. Despeje sobre a carne, cubra com o queijo muçarela e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 30 minutos. Retire do forno, polvilhe com a batata-palha e sirva em seguida.

FRICASSÊ DE BERINJELA

Ingredientes:

  • 395g de milho-verde
  • 200ml de requeijão cremoso
  • 100g de azeitona sem caroço
  • 2 berinjelas cortadas em cubos
  • 250g de creme de leite
  • 200g de queijo muçarela fatiado
  • 100g de batata-palha
  • 1 xícara de chá de água
  • Sal e azeite de oliva a gosto

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Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as berinjelas e doure. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, coloque o milho-verde, o requeijão, a água e o creme de leite e bata até obter uma consistência homogênea. Após, despeje o conteúdo sobre as berinjelas, coloque as azeitonas e o sal e leve ao fogo médio para cozinhar, mexendo sempre, até engrossar.
Desligue o fogo, transfira a mistura para um refratário, cubra com o queijo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Retire do forno, polvilhe com a batata-palha e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Fricassê de frango  Crédito: gustavomellossa | Shutterstock

FRICASSÊ DE FRANGO

Ingredientes:

  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 cebola descascada e picada
  • 400g de peito de frango cozido e desfiado
  • 1 xícara de chá de caldo de galinha
  • 395g de milho-verde
  • 250g de creme de leite
  • 200ml de requeijão cremoso
  • 200g de queijo muçarela fatiado
  • 1/2 xícara de chá de batata-palha

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o peito de frango e refogue até dourar. Reduza o fogo, junte o caldo de galinha e cozinhe até secar. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, coloque o milho-verde, o creme de leite e o requeijão e bata até obter uma consistência homogênea.
Despeje o conteúdo sobre o frango e mexa para incorporar. Após, disponha em um refratário, cubra com as fatias de queijo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Retire do forno, polvilhe com a batata-palha e sirva em seguida.

FRICASSÊ DE LINGUIÇA CALABRESA

Ingredientes:

  • 6 batatas descascadas, cozidas e amassadas
  • 100g de queijo parmesão ralado
  • 200ml de requeijão cremoso
  • 395g de milho-verde
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 300g de linguiça calabresa descascada e picada
  • 200g de batata-palha
  • Sal e azeite de oliva a gosto
  • Manteiga para untar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque as batatas, o creme de leite, o milho-verde, o queijo parmesão e o sal e misture. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até obter um creme cremoso. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a linguiça calabresa e frite. Acrescente o tomate, tampe a panela e cozinhe por 8 minutos. Desligue o fogo e reserve.
Em um refratário, coloque metade do creme de batata e cubra com a linguiça calabresa. Faça uma camada de requeijão e finalize com o restante do creme de batata. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Retire do forno, polvilhe com a batata-palha e sirva em seguida.

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