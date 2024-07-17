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Vegetal

Conheça 5 receitas surpreendentes com berinjela

Aprenda a preparar pratos fáceis e gostosos com o legume para inovar seu cardápio do dia a dia
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 17 de Julho de 2024 às 11:00

Imagem Edicase Brasil
Berinjela recheada com carne moída e queijo Crédito: from my point of view | Shutterstock
A berinjela é um ingrediente versátil e delicioso, que pode ser transformado em pratos incríveis, agradando aos mais diversos paladares. Seja como protagonista ou coadjuvante, ela adiciona sabor, textura e um toque de sofisticação às receitas, que variam entre doce e salgado. E o mais incrível: é uma alternativa prática e econômica para o dia a dia.
A seguir, confira algumas receitas surpreendentes com o legume para você inovar o cardápio!

BERINJELA RECHEADA COM CARNE MOÍDA E QUEIJO

Ingredientes:

  • 4 berinjelas cortadas ao meio
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 1 pimentão sem sementes e picado
  • 500 g de carne moída
  • 300 g de queijo muçarela fatiado
  • Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo:

Em uma assadeira, coloque as berinjelas e, com uma faca, faça cortes na diagonal. Tempere com sal, pimenta-do-reino e regue com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200ºC por 40 minutos. Retire do forno e, com a ajuda de uma colher, retire a polpa do legume. Reserve.
Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a carne moída, a polpa da berinjela e o pimentão e refogue até a carne perder a cor avermelhada. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Recheie as berinjelas com a mistura, cubra com as fatias de queijo e leve ao forno preaquecido a 200ºC até dourar. Sirva em seguida.

BERINJELA AO FORNO

Ingredientes:

  • 2 berinjelas cortadas em tiras finas e sem sementes
  • 2 tomates cortados em fatias e sem sementes
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 200 g de queijo muçarela ralado
  • Sal, orégano e azeite a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o azeite, o orégano, o sal e o alho e misture. Após, disponha metade da mistura sobre uma assadeira e disponha as berinjelas sobre ela. Coloque as cebolas e os tomates sobre o legume e regue com o restante do molho. Cubra com o queijo muçarela e leve ao forno preaquecido a 180°C por 20 minutos. Sirva em seguida.

BERINJELA EMPANADA 

Ingredientes:

  • 2 berinjelas cortadas em fatias e sem sementes
  • 2 ovos batidos
  • 2 xícaras de chá de leite
  • 1 xícara de chá de fubá
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar
  • Fubá para polvilhar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque as berinjelas e tempere com sal. Após, passe cada uma das fatias em uma peneira, esprema e lave em água corrente. Disponha o legume em um recipiente com papel toalha e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.
Em outro recipiente, coloque os ovos, o leite e o sal e misture. Em seguida, passe as berinjelas no fubá, na mistura com ovos e novamente no fubá. Disponha sobre uma assadeira untada com azeite e polvilhada com fubá e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 25 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Rolinho de berinjela com cream cheese Crédito: Anna Shepulova | Shutterstock

ROLINHO DE BERINJELA COM CREAM CHEESE

Ingredientes:

  • 1 berinjela cortada em fatias finas
  • 1 litro de água
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 150g de cream cheese
  • 2 tomates cortados ao meio
  • Sal, pimenta-do-reino branca moída e salsinha a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque as fatias de berinjela, cubra com água, coloque sal e deixe de molho por 30 minutos. Após, escorra a água, lave o legume em água corrente e disponha sobre uma assadeira.
Tempere com sal e pimenta-do-reino e leve ao forno preaquecido a 160°C até dourar. Retire do forno, disponha o cream cheese, os tomates e a salsinha sobre as berinjelas e enrole. Sirva em seguida.

Doce de berinjela

Ingredientes:

  • 3 berinjelas descascadas e picadas
  • 4 xícaras de chá de açúcar
  • 3 folhas de figueira
  • 6 cravos-da-índia
  • 2 1/2 xícaras de chá de água
  • Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque as berinjelas, cubra com água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, escorra a água e esprema para sair todo o líquido. Reserve.
Em outra panela, coloque o açúcar e a água e leve ao fogo médio para cozinhar até obter uma calda clara. Adicione as figueiras, os cravos-da-índia e as berinjelas e cozinhe até a calda engrossar. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira o doce para um recipiente e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.

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