Conheça 5 receitas surpreendentes com berinjela

A berinjela é um ingrediente versátil e delicioso, que pode ser transformado em pratos incríveis, agradando aos mais diversos paladares. Seja como protagonista ou coadjuvante, ela adiciona sabor, textura e um toque de sofisticação às receitas, que variam entre doce e salgado. E o mais incrível: é uma alternativa prática e econômica para o dia a dia.
A seguir, confira algumas receitas surpreendentes com o legume para você inovar o cardápio!
BERINJELA RECHEADA COM CARNE MOÍDA E QUEIJO
Ingredientes:
- 4 berinjelas cortadas ao meio
- 1 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 1 pimentão sem sementes e picado
- 500 g de carne moída
- 300 g de queijo muçarela fatiado
- Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto
Modo de preparo:
Em uma assadeira, coloque as berinjelas e, com uma faca, faça cortes na diagonal. Tempere com sal, pimenta-do-reino e regue com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200ºC por 40 minutos. Retire do forno e, com a ajuda de uma colher, retire a polpa do legume. Reserve.
Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a carne moída, a polpa da berinjela e o pimentão e refogue até a carne perder a cor avermelhada. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Recheie as berinjelas com a mistura, cubra com as fatias de queijo e leve ao forno preaquecido a 200ºC até dourar. Sirva em seguida.
BERINJELA AO FORNO
Ingredientes:
- 2 berinjelas cortadas em tiras finas e sem sementes
- 2 tomates cortados em fatias e sem sementes
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 200 g de queijo muçarela ralado
- Sal, orégano e azeite a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o azeite, o orégano, o sal e o alho e misture. Após, disponha metade da mistura sobre uma assadeira e disponha as berinjelas sobre ela. Coloque as cebolas e os tomates sobre o legume e regue com o restante do molho. Cubra com o queijo muçarela e leve ao forno preaquecido a 180°C por 20 minutos. Sirva em seguida.
BERINJELA EMPANADA
Ingredientes:
- 2 berinjelas cortadas em fatias e sem sementes
- 2 ovos batidos
- 2 xícaras de chá de leite
- 1 xícara de chá de fubá
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para untar
- Fubá para polvilhar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque as berinjelas e tempere com sal. Após, passe cada uma das fatias em uma peneira, esprema e lave em água corrente. Disponha o legume em um recipiente com papel toalha e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.
Em outro recipiente, coloque os ovos, o leite e o sal e misture. Em seguida, passe as berinjelas no fubá, na mistura com ovos e novamente no fubá. Disponha sobre uma assadeira untada com azeite e polvilhada com fubá e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 25 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.
ROLINHO DE BERINJELA COM CREAM CHEESE
Ingredientes:
- 1 berinjela cortada em fatias finas
- 1 litro de água
- 3 colheres de sopa de azeite
- 150g de cream cheese
- 2 tomates cortados ao meio
- Sal, pimenta-do-reino branca moída e salsinha a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque as fatias de berinjela, cubra com água, coloque sal e deixe de molho por 30 minutos. Após, escorra a água, lave o legume em água corrente e disponha sobre uma assadeira.
Tempere com sal e pimenta-do-reino e leve ao forno preaquecido a 160°C até dourar. Retire do forno, disponha o cream cheese, os tomates e a salsinha sobre as berinjelas e enrole. Sirva em seguida.
Doce de berinjela
Ingredientes:
- 3 berinjelas descascadas e picadas
- 4 xícaras de chá de açúcar
- 3 folhas de figueira
- 6 cravos-da-índia
- 2 1/2 xícaras de chá de água
- Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque as berinjelas, cubra com água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, escorra a água e esprema para sair todo o líquido. Reserve.
Em outra panela, coloque o açúcar e a água e leve ao fogo médio para cozinhar até obter uma calda clara. Adicione as figueiras, os cravos-da-índia e as berinjelas e cozinhe até a calda engrossar. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira o doce para um recipiente e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.