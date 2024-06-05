Que delícia!

5 receitas práticas com frango para o almoço de domingo

Frito, com quiabo ou gratinado e cremoso, alimento versátil é a sugestão do HZ para o seu fim de semana
Publicado em 04 de Junho de 2024 às 21:00

Imagem Edicase Brasil
Frango empanado Crédito: Goskova Tatiana | Shutterstock
O almoço de domingo pode ficar ainda mais especial com receitas utilizando frango, pois ele é um ingrediente versátil e saboroso. Seja assado, grelhado ou frito, ele pode ser preparado de inúmeras maneiras, agradando a diversos paladares.
Por isso, confira cinco receitas práticas com frango para o almoço de domingo!

FRANGO EMPANADO

Ingredientes:

  • 6 coxas de frango sem pele
  • Suco de 1 limão
  • 6 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 colher de sopa de alecrim picado
  • 1 colher de sopa de manjericão picado
  • 1 ovo
  • 3 colheres de sopa de leite
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Óleo para refogar e fritar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque as coxas de frango, o alecrim, o suco de limão, o manjericão e o alho e mexa bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o frango e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e reserve.
Em um recipiente, coloque o ovo e o leite e misture bem. Passe as coxas de frango na mistura e depois na farinha de trigo. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo, suficiente para cobrir o frango, e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, frite as coxas de frango até dourar. Coloque sobre um recipiente com papel-toalha. Sirva em seguida.

FRANGO GRATINADO CREMOSO

Ingredientes:

  • 4 colheres de sopa de azeite
  • 500 g de peito de frango
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 pimentão picado
  • 4 dentes de alho descascados e amassados
  • 200 ml de requeijão
  • 200 g de creme de leite
  • 100 g de queijo parmesão ralado
  • Sal, pimenta-do-reino moída, páprica e orégano a gosto
  • 100 g de queijo muçarela ralado

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o frango, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica e misture bem. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e o pimentão e refogue até ficarem macios. Acrescente o frango e frite até dourar.
Desligue o fogo, acrescente o creme de leite, o requeijão e o queijo parmesão e mexa até incorporar. Transfira o frango para uma assadeira, cubra com o queijo muçarela e polvilhe com orégano. Leve ao forno preaquecido a 230°C por 20 minutos. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Medalhão de frango Crédito: Jobz Fotografia | Shutterstock

MEDALHÃO DE FRANGO

Ingredientes:

  • 700 g de filé de frango cortado em fatias
  • 300 g de bacon cortado em fatias finas
  • 4 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 colher de chá de colorau
  • Suco de 1 limão
  • Sal e azeite a gosto
  • Óleo para fritar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com alho, colorau, suco de limão e sal. Deixe descansar por 30 minutos. Após, coloque uma fatia de bacon sobre um pedaço de frango, enrole e prenda com um palito. Repita o processo com todo o frango e reserve. Em uma panela, coloque óleo suficiente para cobrir o frango e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o frango e frite até dourar. Sirva em seguida.

FRANGO COM QUIABO

Ingredientes:

  • 4 coxas de frango com pele
  • 4 sobrecoxas de frango com pele
  • 200 g de quiabo
  • 1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em cubos
  • 1 tomate maduro cortado em cubos
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • Suco de 2 limões
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 1 colher de chá de colorau
  • 2 1/2 xícaras de chá de água
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque as coxas e as sobrecoxas e tempere com cominho, colorau, sal e pimenta-do-reino. Misture e cubra o recipiente. Deixe descansar por 15 minutos. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as coxas e as sobrecoxas e refogue até dourar. Por último, coloque o pimentão e o tomate e cozinhe por mais 5 minutos.
Retire as coxas e sobrecoxas da panela e reserve. Ainda com a panela no fogo, raspe o queimado do fundo, coloque a água e o sal e cozinhe até ferver. Coloque as coxas e as sobrecoxas novamente na panela e cozinhe por 25 minutos. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o quiabo e o suco de limão e mexa bem. Após o tempo de cozimento, coloque o quiabo na panela e cozinhe até que tudo fique macio. Sirva em seguida.

TOMATE RECHEADO COM FRANGO

Ingredientes:

  • 3 tomates
  • 500 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1/2 cenoura ralada
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Com uma faca, corte o tampo dos tomates, retire as sementes e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure o alho e a cebola. Em seguida, adicione o frango e refogue até dourar. Adicione a cenoura e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue por mais dois minutos e desligue o fogo.
Recheie o tomate com a mistura e disponha em uma forma forrada com papel-manteiga. Regue os tomates com azeite e leve ao forno preaquecido por 10 minutos. Sirva em seguida.

Gastronomia Receitas
