5 receitas práticas com frango para o almoço de domingo

O almoço de domingo pode ficar ainda mais especial com receitas utilizando frango, pois ele é um ingrediente versátil e saboroso. Seja assado, grelhado ou frito, ele pode ser preparado de inúmeras maneiras, agradando a diversos paladares.
Por isso, confira cinco receitas práticas com frango para o almoço de domingo!
FRANGO EMPANADO
Ingredientes:
- 6 coxas de frango sem pele
- Suco de 1 limão
- 6 dentes de alho descascados e amassados
- 1 colher de sopa de alecrim picado
- 1 colher de sopa de manjericão picado
- 1 ovo
- 3 colheres de sopa de leite
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Óleo para refogar e fritar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque as coxas de frango, o alecrim, o suco de limão, o manjericão e o alho e mexa bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o frango e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e reserve.
Em um recipiente, coloque o ovo e o leite e misture bem. Passe as coxas de frango na mistura e depois na farinha de trigo. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo, suficiente para cobrir o frango, e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, frite as coxas de frango até dourar. Coloque sobre um recipiente com papel-toalha. Sirva em seguida.
FRANGO GRATINADO CREMOSO
Ingredientes:
- 4 colheres de sopa de azeite
- 500 g de peito de frango
- 1 cebola descascada e picada
- 1 pimentão picado
- 4 dentes de alho descascados e amassados
- 200 ml de requeijão
- 200 g de creme de leite
- 100 g de queijo parmesão ralado
- Sal, pimenta-do-reino moída, páprica e orégano a gosto
- 100 g de queijo muçarela ralado
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o frango, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica e misture bem. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e o pimentão e refogue até ficarem macios. Acrescente o frango e frite até dourar.
Desligue o fogo, acrescente o creme de leite, o requeijão e o queijo parmesão e mexa até incorporar. Transfira o frango para uma assadeira, cubra com o queijo muçarela e polvilhe com orégano. Leve ao forno preaquecido a 230°C por 20 minutos. Sirva em seguida.
MEDALHÃO DE FRANGO
Ingredientes:
- 700 g de filé de frango cortado em fatias
- 300 g de bacon cortado em fatias finas
- 4 dentes de alho descascados e amassados
- 1 colher de chá de colorau
- Suco de 1 limão
- Sal e azeite a gosto
- Óleo para fritar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o frango e tempere com alho, colorau, suco de limão e sal. Deixe descansar por 30 minutos. Após, coloque uma fatia de bacon sobre um pedaço de frango, enrole e prenda com um palito. Repita o processo com todo o frango e reserve. Em uma panela, coloque óleo suficiente para cobrir o frango e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o frango e frite até dourar. Sirva em seguida.
FRANGO COM QUIABO
Ingredientes:
- 4 coxas de frango com pele
- 4 sobrecoxas de frango com pele
- 200 g de quiabo
- 1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em cubos
- 1 tomate maduro cortado em cubos
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- Suco de 2 limões
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1 colher de chá de colorau
- 2 1/2 xícaras de chá de água
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque as coxas e as sobrecoxas e tempere com cominho, colorau, sal e pimenta-do-reino. Misture e cubra o recipiente. Deixe descansar por 15 minutos. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as coxas e as sobrecoxas e refogue até dourar. Por último, coloque o pimentão e o tomate e cozinhe por mais 5 minutos.
Retire as coxas e sobrecoxas da panela e reserve. Ainda com a panela no fogo, raspe o queimado do fundo, coloque a água e o sal e cozinhe até ferver. Coloque as coxas e as sobrecoxas novamente na panela e cozinhe por 25 minutos. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o quiabo e o suco de limão e mexa bem. Após o tempo de cozimento, coloque o quiabo na panela e cozinhe até que tudo fique macio. Sirva em seguida.
TOMATE RECHEADO COM FRANGO
Ingredientes:
- 3 tomates
- 500 g de peito de frango cozido e desfiado
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho amassados
- 1/2 cenoura ralada
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Com uma faca, corte o tampo dos tomates, retire as sementes e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure o alho e a cebola. Em seguida, adicione o frango e refogue até dourar. Adicione a cenoura e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue por mais dois minutos e desligue o fogo.
Recheie o tomate com a mistura e disponha em uma forma forrada com papel-manteiga. Regue os tomates com azeite e leve ao forno preaquecido por 10 minutos. Sirva em seguida.