5 receitas proteicas com batata-doce para variar o almoço

Veja como preparar pratos práticos e nutritivos que auxiliam no ganho de massa muscular

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 13:30

Salmão grelhado com batata-doce assada, espinafre refogado e feijão-preto Crédito: Imagem: Azra H | Shutterstock

A batata-doce se tornou presença constante na alimentação de quem busca ganhar massa muscular, pois, além de fornecer energia e saciedade prolongada, é uma fonte de proteína vegetal que contribui para a hipertrofia. Rica em fibras, vitaminas e minerais, ela pode ser combinada com diferentes alimentos proteicos, resultando em pratos completos, coloridos e saborosos. Explorar preparos que unem praticidade e valor nutricional mantém a dieta interessante sem abrir mão do prazer à mesa. Do forno à frigideira, há inúmeras maneiras de aproveitar essa raiz.

A seguir, veja estas 5 receitas proteicas com batata-doce para variar o almoço!

Salmão grelhado com batata-doce assada

Ingredientes

2 filés de salmão

Suco de 1/2 limão

2 batatas-doces lavadas e cortadas em rodelas grossas

1 colher de chá de páprica doce

1/2 colher de chá de alecrim seco

500 g de chá de folhas de espinafre fresco picadas finamente

1 dente de alho descascado e picado

Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

1 xícara de chá de feijão-preto cozido e escorrido

Fatias de limão e folhas de orégano para decorar

Modo de preparo

Batata-doce

Em uma tigela, misture as rodelas de batata-doce com o azeite, a páprica, o alecrim, o sal e a pimenta-do-reino. Disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido por 30 minutos, virando na metade do tempo, até ficarem macias e douradas. Reserve.

Espinafre

Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione o alho e refogue até dourar levemente. Acrescente o espinafre picado, tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue por 2 minutos, até murchar. Reserve.

Salmão

Em um recipiente, tempere os filés de salmão com sal, pimenta-do-reino e o suco de limão. Aqueça uma frigideira antiaderente com o azeite em fogo médio-alto. Coloque os filés com a pele voltada para baixo e grelhe por 3 a 4 minutos. Vire e deixe dourar por mais 2 minutos, até o interior ficar macio e úmido.

Montagem

Em um prato, coloque uma porção de espinafre refogado como base. Acrescente uma concha de feijão-preto cozido ao lado. Disponha o salmão grelhado e as rodelas de batata-doce assada. Finalize com fatias de limão e folhas frescas de orégano.

Omelete de batata-doce com espinafre

Ingredientes

4 ovos grandes

1/2 xícara de chá de leite desnatado

200 g de batata-doce descascada e cortada em cubos

2 xícaras de chá de folhas de espinafre fresco

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de sopa de cebolinha fresca picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela média, coloque os cubos de batata-doce, cubra com água e adicione 1 colher de chá de sal. Leve ao fogo médio e cozinhe por 10 minutos, até que fiquem macios, mas sem desmanchar. Escorra bem e reserve.

Em uma frigideira grande e antiaderente, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio. Adicione o alho picado e refogue por 1 minuto. Acrescente as folhas de espinafre e mexa até murcharem. Retire da frigideira e reserve. Em uma tigela, quebre os ovos, adicione o leite, tempere com sal e pimenta-do-reino e bata com um garfo ou fouet até ficar homogêneo.

Aqueça novamente a frigideira com 1 colher de sopa de azeite em fogo médio. Despeje a mistura de ovos e espalhe de forma uniforme. Distribua os cubos de batata-doce cozida e o espinafre refogado por cima da omelete. Tampe a frigideira e cozinhe por 5 minutos, até os ovos firmarem, mas mantendo a omelete macia. Polvilhe com a cebolinha picada. Sirva quente.

Refogado de frango com batata-doce e pimentão Crédito: Imagem: Sergii Koval | Shutterstock

Refogado de frango com batata-doce e pimentão

Ingredientes

400 g de peito de frango sem pele e sem osso, cortado em cubos

2 batatas-doces descascadas e cortadas em cubos

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1/2 xícara de chá de caldo de legumes

1 colher de chá de páprica doce

1/2 colher de chá de cominho em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cebolinha fresca picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue por 3 minutos, até ficar levemente dourada. Acrescente o alho e mexa por mais 1 minuto. Adicione os cubos de frango à panela, tempere com sal, pimenta-do-reino, páprica e cominho. Doure por 5 minutos, mexendo de vez em quando para pegar cor de todos os lados.

Acrescente os cubos de batata-doce e o pimentão. Misture bem para envolver nos temperos. Despeje o caldo de legumes, tampe a panela e cozinhe em fogo médio-baixo por cerca de 20 minutos, mexendo de vez em quando, até que a batata-doce esteja macia e o frango cozido por completo. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino, desligue o fogo e salpique cebolinha fresca picada por cima. Sirva em seguida

Bowl de quinoa com batata-doce, espinafre, feta e romã

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa crua

2 xícaras de chá de água

2 batatas-doces cortadas em rodelas grossas

1/2 colher de chá de páprica doce

Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

2 xícaras de chá de folhas de espinafre fresco

1 dente de alho descascado e picado

100 g de queijo feta em cubos ou esfarelado

1/2 xícara de chá de sementes de romã frescas

Modo de preparo

Em uma panela média, coloque a quinoa, a água e uma pitada de sal. Cozinhe em fogo médio até a água secar e os grãos ficarem macios (cerca de 15 minutos). Reserve. Preaqueça o forno a 200 °C. Em uma tigela, misture as rodelas de batata-doce com o azeite, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Distribua em uma assadeira forrada com papel-manteiga e asse por 30 minutos, virando na metade do tempo, até ficarem douradas e macias. Reserve.

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione o alho picado e refogue por 1 minuto. Junte as folhas de espinafre e mexa até murcharem, cerca de 2 minutos. Tempere com sal e reserve. Em um prato fundo ou bowl , coloque a quinoa cozida como base. Disponha as rodelas de batata-doce assada, o espinafre refogado e os cubos de queijo feta por cima. Finalize com as sementes de romã espalhadas. Sirva em seguida.

Salada de batata-doce com grão-de-bico

Ingredientes

200 g de batata-doce descascada e cortada em cubos

1 xícara de chá de grão-de-bico cru

2 xícaras de chá de folhas de espinafre fresco

1 avocado maduro, descascado e cortado em cubos

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de chá de cominho em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de sementes de gergelim branco e preto misturados

Modo de preparo

Coloque o grão-de-bico em uma tigela, cubra com água e deixe de molho por 8 horas. Escorra, transfira para uma panela de pressão, adicione 3 xícaras de chá de água e cozinhe em fogo médio por 20 minutos após pegar pressão. Escorra, tempere com sal e reserve.

Preaqueça o forno a 200 °C. Em uma tigela, misture os cubos de batata-doce com 1 colher de sopa de azeite, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Espalhe em uma assadeira forrada com papel-manteiga e asse por aproximadamente 30 minutos, virando na metade do tempo, até dourar. Reserve.

Em uma frigideira grande, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio. Acrescente o grão-de-bico cozido, polvilhe com cominho e refogue até ficar levemente dourado e crocante.

Em uma tigela grande, coloque as folhas de espinafre como base. Acrescente os cubos de batata-doce assada, o grão-de-bico e o avocado. Misture delicadamente e finalize com as sementes de gergelim. Sirva em temperatura ambiente.