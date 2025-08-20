Publicado em 20 de agosto de 2025 às 13:30
A batata-doce se tornou presença constante na alimentação de quem busca ganhar massa muscular, pois, além de fornecer energia e saciedade prolongada, é uma fonte de proteína vegetal que contribui para a hipertrofia. Rica em fibras, vitaminas e minerais, ela pode ser combinada com diferentes alimentos proteicos, resultando em pratos completos, coloridos e saborosos. Explorar preparos que unem praticidade e valor nutricional mantém a dieta interessante sem abrir mão do prazer à mesa. Do forno à frigideira, há inúmeras maneiras de aproveitar essa raiz.
A seguir, veja estas 5 receitas proteicas com batata-doce para variar o almoço!
Batata-doce
Em uma tigela, misture as rodelas de batata-doce com o azeite, a páprica, o alecrim, o sal e a pimenta-do-reino. Disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido por 30 minutos, virando na metade do tempo, até ficarem macias e douradas. Reserve.
Espinafre
Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione o alho e refogue até dourar levemente. Acrescente o espinafre picado, tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue por 2 minutos, até murchar. Reserve.
Salmão
Em um recipiente, tempere os filés de salmão com sal, pimenta-do-reino e o suco de limão. Aqueça uma frigideira antiaderente com o azeite em fogo médio-alto. Coloque os filés com a pele voltada para baixo e grelhe por 3 a 4 minutos. Vire e deixe dourar por mais 2 minutos, até o interior ficar macio e úmido.
Montagem
Em um prato, coloque uma porção de espinafre refogado como base. Acrescente uma concha de feijão-preto cozido ao lado. Disponha o salmão grelhado e as rodelas de batata-doce assada. Finalize com fatias de limão e folhas frescas de orégano.
Em uma panela média, coloque os cubos de batata-doce, cubra com água e adicione 1 colher de chá de sal. Leve ao fogo médio e cozinhe por 10 minutos, até que fiquem macios, mas sem desmanchar. Escorra bem e reserve.
Em uma frigideira grande e antiaderente, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio. Adicione o alho picado e refogue por 1 minuto. Acrescente as folhas de espinafre e mexa até murcharem. Retire da frigideira e reserve. Em uma tigela, quebre os ovos, adicione o leite, tempere com sal e pimenta-do-reino e bata com um garfo ou fouet até ficar homogêneo.
Aqueça novamente a frigideira com 1 colher de sopa de azeite em fogo médio. Despeje a mistura de ovos e espalhe de forma uniforme. Distribua os cubos de batata-doce cozida e o espinafre refogado por cima da omelete. Tampe a frigideira e cozinhe por 5 minutos, até os ovos firmarem, mas mantendo a omelete macia. Polvilhe com a cebolinha picada. Sirva quente.
Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue por 3 minutos, até ficar levemente dourada. Acrescente o alho e mexa por mais 1 minuto. Adicione os cubos de frango à panela, tempere com sal, pimenta-do-reino, páprica e cominho. Doure por 5 minutos, mexendo de vez em quando para pegar cor de todos os lados.
Acrescente os cubos de batata-doce e o pimentão. Misture bem para envolver nos temperos. Despeje o caldo de legumes, tampe a panela e cozinhe em fogo médio-baixo por cerca de 20 minutos, mexendo de vez em quando, até que a batata-doce esteja macia e o frango cozido por completo. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino, desligue o fogo e salpique cebolinha fresca picada por cima. Sirva em seguida
Em uma panela média, coloque a quinoa, a água e uma pitada de sal. Cozinhe em fogo médio até a água secar e os grãos ficarem macios (cerca de 15 minutos). Reserve. Preaqueça o forno a 200 °C. Em uma tigela, misture as rodelas de batata-doce com o azeite, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Distribua em uma assadeira forrada com papel-manteiga e asse por 30 minutos, virando na metade do tempo, até ficarem douradas e macias. Reserve.
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione o alho picado e refogue por 1 minuto. Junte as folhas de espinafre e mexa até murcharem, cerca de 2 minutos. Tempere com sal e reserve. Em um prato fundo ou bowl , coloque a quinoa cozida como base. Disponha as rodelas de batata-doce assada, o espinafre refogado e os cubos de queijo feta por cima. Finalize com as sementes de romã espalhadas. Sirva em seguida.
Coloque o grão-de-bico em uma tigela, cubra com água e deixe de molho por 8 horas. Escorra, transfira para uma panela de pressão, adicione 3 xícaras de chá de água e cozinhe em fogo médio por 20 minutos após pegar pressão. Escorra, tempere com sal e reserve.
Preaqueça o forno a 200 °C. Em uma tigela, misture os cubos de batata-doce com 1 colher de sopa de azeite, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Espalhe em uma assadeira forrada com papel-manteiga e asse por aproximadamente 30 minutos, virando na metade do tempo, até dourar. Reserve.
Em uma frigideira grande, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio. Acrescente o grão-de-bico cozido, polvilhe com cominho e refogue até ficar levemente dourado e crocante.
Em uma tigela grande, coloque as folhas de espinafre como base. Acrescente os cubos de batata-doce assada, o grão-de-bico e o avocado. Misture delicadamente e finalize com as sementes de gergelim. Sirva em temperatura ambiente.
