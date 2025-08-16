Tradição

Manjar de coco com calda de ameixa: veja receita passo a passo

Clássico da nossa confeitaria caseira tem descendência europeia, assim como outra paixão nacional, o pudim de leite

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 06:00

Manjar de coco com calda de ameixa: dica para o fim de semana Crédito: Edson de Souza Nascimento/Shutterstock

Uma receita de origem europeia que é símbolo de afetividade para os brasileiros é a sugestão do HZ para o seu fim de semana: manjar de coco com calda de ameixa. Por aqui, esse clássico das festas de família só perde em popularidade pra o pudim.

Sua preparação é simples, e os ingredientes principais são leite condensado, leite de vaca, leite de coco e coco ralado, além das ameixas pretas para a tradicional calda que o finaliza.

Antes de conferir o passo a passo da sobremesa, aqui vai uma dica para desenformá-la facilmente: antes de adicionar a massa do manjar na forma, experimente untá-la com um pouco de óleo ou manteiga. Outra maneira de ajudar a descolar da forma é esquentar o fundo dela por alguns segundos na chama do fogão.

Manjar de coco (manjar-branco)

Rendimento: 10 porções

Tempo médio de preparo: 4h30min (inclui tempo de geladeira)

Nível: fácil

Ingredientes:

Manjar

1 lata ou caixinha de leite condensado (395g)



2 e meia medidas (da lata) de leite integral



1 vidro de leite de coco (200ml)



Meia xícara (chá) de amido de milho



Calda



1 e meia xícara (chá) de açúcar



1 xícara (chá) de ameixas pretas



1 pedaço de canela em pau



2 cravos-da-índia



2 e meia xícaras (chá) de água

Modo de preparo:

Manjar

Para fazer o tradicional manjar branco bem lisinho e cremoso, comece adicionando em uma panela o leite condensado, o leite integral, o leite de coco e o amido de milho. Mexa tudo com a ajuda de um batedor de arames até obter uma mistura homogênea e sem grumos. Leve a mistura ao fogo baixo, mexendo sempre com a ajuda de uma espátula, até a mistura começar a adquirir consistência.

Assim que o creme estiver mais firme, retire do fogo e despeje em uma forma com furo central (19 cm de diâmetro), previamente molhada ou untada com óleo.

Dê algumas batidinhas na forma para retirar as bolhas de ar e reserve alguns minutos para esfriar.

Leve à geladeira por cerca de 4 horas, ou até que seu manjar fique bem firme e gelado.



Calda

Para fazer a calda de ameixas, você deve utilizar uma panela, se possível, de fundo grosso. Adicione na panela o açúcar e a água e misture tudo muito bem, a fim de tentar dissolver ao máximo o açúcar.

Assim que estiver dissolvido, acrescente as ameixas pretas sem caroço e misture.

Leve a mistura ao fogo médio e deixe ferver. Assim que levantar fervura, abaixe o fogo e deixe a calda apurar até ficar mais escura e adquirir uma consistência mais untuosa. Esse processo vai levar de 15 a 20 minutos.

A calda atinge o ponto quando começa a escorrer da colher lentamente, formando um fio contínuo.

Quando atingir o ponto, desligue o fogo e reserve a calda até esfriar.

Transfira para um recipiente com tampa e leve para resfriar na geladeira.

Assim que o seu manjar estiver pronto, desenforme sobre um prato com bordas e, em seguida, despeje a calda de ameixas já fria sobre ele.

Sirva.

Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.