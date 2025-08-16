Manjar de coco com calda de ameixa: veja receita passo a passo

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 06:00
Uma receita de origem europeia que é símbolo de afetividade para os brasileiros é a sugestão do HZ para o seu fim de semana: manjar de coco com calda de ameixa. Por aqui, esse clássico das festas de família só perde em popularidade pra o pudim.
Sua preparação é simples, e os ingredientes principais são leite condensado, leite de vaca, leite de coco e coco ralado, além das ameixas pretas para a tradicional calda que o finaliza.
Antes de conferir o passo a passo da sobremesa, aqui vai uma dica para desenformá-la facilmente: antes de adicionar a massa do manjar na forma, experimente untá-la com um pouco de óleo ou manteiga. Outra maneira de ajudar a descolar da forma é esquentar o fundo dela por alguns segundos na chama do fogão.
Rendimento: 10 porções
Tempo médio de preparo: 4h30min (inclui tempo de geladeira)
Nível: fácil
Ingredientes:
Modo de preparo:
Manjar
Calda
