Como fazer um delicioso pudim de tapioca com calda de coco e cachaça

Se você ama pudim e quer inovar na receita, que é uma das favoritas dos capixabas, aqui vai uma versão diferente e muito saborosa: pudim de tapioca com calda de coco e cachaça. Essa sugestão do HZ é ideal para um almoço em família no fim de semana.
Curtiu a dica? Então, acompanhe abaixo as instruções de preparo e capriche na sobremesa!
PUDIM DE TAPIOCA COM CALDA DE COCO E CACHAÇA
Ingredientes:
Para o pudim:
- 1 xicara (chá) de tapioca granulada
- 500 ml de leite de coco
- 1 xícara (chá) de leite integral
- 1 lata de leite condensado
- 3 ovos
- 1 colher (chá) de essência de baunilha
- 1 xícara (café) de açúcar
- ½ xícara (chá) de água
- ¼ de xícara (chá) de cachaça
- ½ xícara (chá) de leite de coco
Modo de preparo:
- Em uma tigela, misture a tapioca com o leite de coco e o leite integral. Deixe descansar por 30 minutos, até que os grãos fiquem macios.
- Depois, no liquidificador, bata os ovos, o leite condensado, a essência de baunilha e a pitada de sal. Acrescente a tapioca já hidratada e bata rapidamente, apenas para misturar.
- Para a calda, derreta o açúcar até formar um caramelo dourado. Adicione a água com cuidado, mexendo até dissolver. Acrescente a cachaça e o leite de coco, misture bem e deixe reduzir até engrossar levemente.
- Para a montagem e o cozimento, caramelize a forma com a calda e despeje a mistura do pudim. Asse em banho-maria no forno preaquecido a 180ºC por aproximadamente 50 minutos ou até firmar.
- Deixe esfriar e leve à geladeira por quatro horas antes de desenformar. Sirva com mais calda por cima.
Fonte: Água Doce Sabores do Brasil. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.