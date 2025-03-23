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Como fazer um delicioso pudim de tapioca com calda de coco e cachaça

Receita de sobremesa é a dica do HZ para um almoço em família no fim de semana
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 23 de Março de 2025 às 07:00

Pudim de tapioca com calda de coco e cachaça
Pudim é sugestão do HZ para o fim de semana Crédito: Shutterstock
Se você ama pudim e quer inovar na receita, que é uma das favoritas dos capixabas, aqui vai uma versão diferente e muito saborosa: pudim de tapioca com calda de coco e cachaça. Essa sugestão do HZ é ideal para um almoço em família no fim de semana. 
Curtiu a dica? Então, acompanhe abaixo as instruções de preparo e capriche na sobremesa!  

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PUDIM DE TAPIOCA COM CALDA DE COCO E CACHAÇA

Ingredientes:
Para o pudim:
  • 1 xicara (chá) de tapioca granulada
  • 500 ml de leite de coco
  • 1 xícara (chá) de leite integral
  • 1 lata de leite condensado
  • 3 ovos
  • 1 colher (chá) de essência de baunilha
Para a calda:
  • 1 xícara (café) de açúcar
  • ½ xícara (chá) de água
  • ¼ de xícara (chá) de cachaça 
  • ½ xícara (chá) de leite de coco
Modo de preparo:
  1. Em uma tigela, misture a tapioca com o leite de coco e o leite integral. Deixe descansar por 30 minutos, até que os grãos fiquem macios. 
  2. Depois, no liquidificador, bata os ovos, o leite condensado, a essência de baunilha e a pitada de sal. Acrescente a tapioca já hidratada e bata rapidamente, apenas para misturar.
  3. Para a calda, derreta o açúcar até formar um caramelo dourado. Adicione a água com cuidado, mexendo até dissolver. Acrescente a cachaça e o leite de coco, misture bem e deixe reduzir até engrossar levemente.
  4. Para a montagem e o cozimento, caramelize a forma com a calda e despeje a mistura do pudim. Asse em banho-maria no forno preaquecido a 180ºC por aproximadamente 50 minutos ou até firmar. 
  5. Deixe esfriar e leve à geladeira por quatro horas antes de desenformar. Sirva com mais calda por cima.
Fonte: Água Doce Sabores do Brasil. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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