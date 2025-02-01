Que tal um geladinho de pudim? Veja receita para fazer em casa

Geladinho gourmet, sacolé ou, como nós capixabas costumamos chamar, chup-chup: seja qual for o nome dado a essa guloseima gelada, é certo que ela faz muito sucesso no verão.
E nesse calorão, HZ traz dicas de como preparar em casa não só um delicioso geladinho gourmet de pudim, como você confere abaixo, mas também um belo sorvete caseiro de doce de leite e picolés de frutas leves e refrescantes para curtir na estação.
Geladinho de pudim de leite de condensado
Rendimento: 12 porções
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Ingredientes:
- 2 xícaras (chá) de leite integral
- 3 colheres (sopa) de amido de milho
- 1 caixinha de leite condensado
- 3 gemas
- 1 caixinha de creme de leite
- 1 colher (sopa) de essência de baunilha
- 12 colheres (sopa) de calda de caramelo pronta
Modo de preparo:
- Em uma panela, fora do fogo, misture o leite e o amido muito bem para dissolver. Adicione o leite condensado e as gemas e mexa bem.
- Leve ao fogo médio, mexendo sempre, por cerca de 10 minutos, até engrossar levemente. Desligue o fogo, adicione o creme de leite, a essência de baunilha e misture.
- Para a montagem, prepare os saquinhos próprios para geladinho/chup-chup com 1 colher (sopa) da calda de caramelo pronta em cada um deles.
- Despeje o creme preparado em cada saquinho, misture levemente, dê um nó apertado na ponta, corte o excesso do plástico e leve ao freezer por no mínimo seis horas, para congelar.
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.