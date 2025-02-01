Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chup-chup

Que tal um geladinho de pudim? Veja receita para fazer em casa

Confira a versão sacolé de uma das sobremesas favoritas dos capixabas. Rendimento da preparação é de 12 porções
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 01 de Fevereiro de 2025 às 08:00

Geladinho/chup-chup/sacolé de pudim de leite condensado
Geladinho/chup-chup/sacolé de pudim de leite condensado Crédito: Nestlé
Geladinho gourmet, sacolé ou, como nós capixabas costumamos chamar, chup-chup: seja qual for o nome dado a essa guloseima gelada, é certo que ela faz muito sucesso no verão. 
E nesse calorão, HZ traz dicas de como preparar em casa não só um delicioso geladinho gourmet de pudim, como você confere abaixo, mas também um belo sorvete caseiro de doce de leite e picolés de frutas leves e refrescantes para curtir na estação.   

Geladinho de pudim de leite de condensado

Rendimento: 12 porções
Tempo médio de preparo: 30 minutos 
Nível: fácil
Ingredientes:
  • 2 xícaras (chá) de leite integral
  • 3 colheres (sopa) de amido de milho
  • 1 caixinha de leite condensado
  • 3 gemas
  • 1 caixinha de creme de leite
  • 1 colher (sopa) de essência de baunilha
  • 12 colheres (sopa) de calda de caramelo pronta
Modo de preparo:
  1. Em uma panela, fora do fogo, misture o leite e o amido muito bem para dissolver. Adicione o leite condensado e as gemas e mexa bem.
  2. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, por cerca de 10 minutos, até engrossar levemente. Desligue o fogo, adicione o creme de leite, a essência de baunilha e misture.
  3. Para a montagem, prepare os saquinhos próprios para geladinho/chup-chup com 1 colher (sopa) da calda de caramelo pronta em cada um deles. 
  4. Despeje o creme preparado em cada saquinho, misture levemente, dê um nó apertado na ponta, corte o excesso do plástico e leve ao freezer por no mínimo seis horas, para congelar. 
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Veja Também

5 receitas de geladinhos saudáveis para curtir o verão

5 receitas de sorvetes cremosos para refrescar

Sorvete caseiro de cheesecake: aprenda receita fácil e deliciosa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas Agfinde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados