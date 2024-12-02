5 receitas de sorvetes cremosos para refrescar

Em meio às altas temperaturas, nada melhor do que saborear deliciosos sorvetes cremosos para refrescar o paladar e amenizar o calor.
Com ingredientes simples e instruções fáceis de seguir, essas receitas são ideais tanto para iniciantes na cozinha quanto para amantes da culinária mais experientes.
Pensando nisso, reunimos cinco receitas de sorvetes cremosos e caseiros para você experimentar!
Sorvete de baunilha
Ingredientes:
- 790 g de leite condensado
- 1 xícara de chá de leite integral
- 300 g de creme de leite
- 1 colher de sopa de essência de baunilha
Modo de preparo:
Em um liquidificador, junte o leite condensado, o leite integral, o creme de leite e a essência de baunilha. Bata até ficar homogêneo. Em seguida, transfira a mistura para um recipiente com tampa e mantenha no congelador por 4 horas. Depois, coloque o sorvete em uma batedeira e bata até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao congelador por mais 6 horas. Sirva em seguida.
Sorvete de chocolate com amêndoas
Ingredientes:
- 180 g de amêndoas
- 400 g de chocolate amargo derretido
- 900 g de creme de leite
- 395 g de leite condensado
- 500 ml de leite integral
- 1 colher de sopa de essência de baunilha
- 1 xícara de chá de cacau em pó 70%
Modo de preparo:
No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Em seguida, transfira a mistura para um recipiente com tampa e mantenha no congelador por 4 horas. Depois, coloque o sorvete em uma batedeira e bata até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao congelador por mais 6 horas. Sirva em seguida.
Sorvete de morango
Ingredientes:
- 600 g de creme de leite
- 250 g de morango fresco
- 395 g de leite condensado
Modo de preparo:
No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Em seguida, transfira a mistura para um recipiente com tampa e mantenha no congelador por 4 horas. Depois, coloque o sorvete em uma batedeira e bata até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao congelador por mais 6 horas. Sirva em seguida.
Sorvete de coco
Ingredientes:
- 400 ml de leite de coco
- 1/2 xícara de chá de leite em pó
- 100 g de coco ralado
- 600 g de creme de leite
- 395 g de leite condensado
Modo de preparo:
No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Em seguida, transfira a mistura para um recipiente com tampa e mantenha no congelador por 4 horas. Depois, coloque o sorvete em uma batedeira e bata até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao congelador por mais 6 horas. Sirva em seguida.
Sorvete de manga
Ingredientes:
- 395 g de leite condensado
- 300 g de creme de leite gelado
- 100 ml de leite
- 2 mangas descascadas e picadas
Modo de preparo:
No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Em seguida, transfira a mistura para um recipiente com tampa e mantenha no congelador por 4 horas. Depois, coloque o sorvete em uma batedeira e bata até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao congelador por mais 6 horas. Sirva em seguida.