Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Xô, calor!

5 receitas de sorvetes cremosos para refrescar

Veja como preparar opções para amenizar o calorão de maneira gostosa
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 02 de Dezembro de 2024 às 15:41

Imagem Edicase Brasil
Sorvete de baunilha ) Crédito: WS-Studio | Shutterstock
Em meio às altas temperaturas, nada melhor do que saborear deliciosos sorvetes cremosos para refrescar o paladar e amenizar o calor.
Com ingredientes simples e instruções fáceis de seguir, essas receitas são ideais tanto para iniciantes na cozinha quanto para amantes da culinária mais experientes.
Pensando nisso, reunimos cinco receitas de sorvetes cremosos e caseiros para você experimentar!

Sorvete de baunilha

Ingredientes:

  • 790 g de leite condensado
  • 1 xícara de chá de leite integral
  • 300 g de creme de leite
  • 1 colher de sopa de essência de baunilha

Veja Também

Como fazer sorvete sem lactose com banana, manga e maracujá

Modo de preparo:

Em um liquidificador, junte o leite condensado, o leite integral, o creme de leite e a essência de baunilha. Bata até ficar homogêneo. Em seguida, transfira a mistura para um recipiente com tampa e mantenha no congelador por 4 horas. Depois, coloque o sorvete em uma batedeira e bata até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao congelador por mais 6 horas. Sirva em seguida.

Sorvete de chocolate com amêndoas

Ingredientes:

  • 180 g de amêndoas
  • 400 g de chocolate amargo derretido
  • 900 g de creme de leite
  • 395 g de leite condensado
  • 500 ml de leite integral
  • 1 colher de sopa de essência de baunilha
  • 1 xícara de chá de cacau em pó 70%

Modo de preparo:

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Em seguida, transfira a mistura para um recipiente com tampa e mantenha no congelador por 4 horas. Depois, coloque o sorvete em uma batedeira e bata até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao congelador por mais 6 horas. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Sorvete de morango Crédito: New Africa | Shutterstock)

Sorvete de morango

Ingredientes:

  • 600 g de creme de leite
  • 250 g de morango fresco
  • 395 g de leite condensado

Modo de preparo:

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Em seguida, transfira a mistura para um recipiente com tampa e mantenha no congelador por 4 horas. Depois, coloque o sorvete em uma batedeira e bata até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao congelador por mais 6 horas. Sirva em seguida.

Sorvete de coco

Ingredientes:

  • 400 ml de leite de coco
  • 1/2 xícara de chá de leite em pó
  • 100 g de coco ralado
  • 600 g de creme de leite
  • 395 g de leite condensado

Modo de preparo:

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Em seguida, transfira a mistura para um recipiente com tampa e mantenha no congelador por 4 horas. Depois, coloque o sorvete em uma batedeira e bata até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao congelador por mais 6 horas. Sirva em seguida.

Sorvete de manga

Ingredientes:

  • 395 g de leite condensado
  • 300 g de creme de leite gelado
  • 100 ml de leite
  • 2 mangas descascadas e picadas

Modo de preparo:

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Em seguida, transfira a mistura para um recipiente com tampa e mantenha no congelador por 4 horas. Depois, coloque o sorvete em uma batedeira e bata até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao congelador por mais 6 horas. Sirva em seguida.

Veja Também

Receita de sorvetão caseiro é dica para se refrescar no calor

6 receitas de sorvete fit para os dias quentes

Sorvete de limão crocante: receita de sobremesa fácil para verão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Soldador na indústria: setor foi um dos que ajudou a aumentar a arrecadação de ICMS no Espírito Santo
ES tem mais de 5.660 vagas de emprego nesta quarta-feira (22)
Prédios na Orla de Itaparica
O que muda com novas regras do Minha Casa, Minha Vida, que passam a valer nesta quarta (22)
Prédios na Orla de Itaparica
Vila Velha e o avanço de um desenvolvimento mais ordenado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados