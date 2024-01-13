Sorvete de limão crocante: receita de sobremesa fácil para verão

Sorvete cremoso de limão com castanha-de-caju amanteigada e caramelizada Crédito: Castelo/Divulgação

Sorvete de limão crocante, com castanha-de-caju amanteigada e caramelizada, é a dica de sobremesa fácil do HZ para o seu fim de semana.

Confira o passo a passo do preparo e garanta um docinho bem cremoso e refrescante para os dias de calor.

SORVETE DE LIMÃO CROCANTE

Rendimento: 10 porções

Tempo de preparo: 40 minutos + 3 horas de geladeira, em média

Nível: fácil



Ingredientes:

1 lata de leite condensado

½ xícara (chá) de sumo de limão



1 lata de creme de leite



½ xícara (chá) de leite



Crocante de castanha-de-caju:



1 xícara (chá) de açúcar



1 colher (chá) de manteiga



150g de castanha-de-caju torrada, sem sal

Modo de preparo:

Coloque o leite condensado e o sumo de limão em uma vasilha e mexa até ficar cremoso. Adicione o creme de leite e o leite e misture bem. Coloque em um recipiente, tampe e leve ao freezer, enquanto prepara o crocante.

Para o crocante de castanha-de-caju, coloque o açúcar em uma panela e leve ao fogo baixo até começar a caramelizar. Mexa delicadamente até ficar toda a mistura cor de caramelo.

Adicione a manteiga e a castanha-de-caju, mexa e coloque sobre uma assadeira untada com manteiga. Deixe esfriar. Passe o rolo de macarrão sobre o crocante até ficar em pedaços pequenos.

Montagem: coloque metade do crocante em um recipiente próprio para sorvete. Espalhe bem. Retire o sorvete do freezer, mexa bem e coloque sobre o crocante. Cubra com o restante do crocante, tampe e leve ao freezer por cerca de três horas ou até ficar bem firme. Sirva em fatias.