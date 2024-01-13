Sorvete de limão crocante: receita de sobremesa fácil para verão

Sorvete de limão crocante, com castanha-de-caju amanteigada e caramelizada, é a dica de sobremesa fácil do HZ para o seu fim de semana.
Confira o passo a passo do preparo e garanta um docinho bem cremoso e refrescante para os dias de calor.
SORVETE DE LIMÃO CROCANTE
Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 40 minutos + 3 horas de geladeira, em média
Nível: fácil
Tempo de preparo: 40 minutos + 3 horas de geladeira, em média
Nível: fácil
Ingredientes:
- 1 lata de leite condensado
- ½ xícara (chá) de sumo de limão
- 1 lata de creme de leite
- ½ xícara (chá) de leite
- Crocante de castanha-de-caju:
- 1 xícara (chá) de açúcar
- 1 colher (chá) de manteiga
- 150g de castanha-de-caju torrada, sem sal
Modo de preparo:
Coloque o leite condensado e o sumo de limão em uma vasilha e mexa até ficar cremoso. Adicione o creme de leite e o leite e misture bem. Coloque em um recipiente, tampe e leve ao freezer, enquanto prepara o crocante.
Para o crocante de castanha-de-caju, coloque o açúcar em uma panela e leve ao fogo baixo até começar a caramelizar. Mexa delicadamente até ficar toda a mistura cor de caramelo.
Adicione a manteiga e a castanha-de-caju, mexa e coloque sobre uma assadeira untada com manteiga. Deixe esfriar. Passe o rolo de macarrão sobre o crocante até ficar em pedaços pequenos.
Montagem: coloque metade do crocante em um recipiente próprio para sorvete. Espalhe bem. Retire o sorvete do freezer, mexa bem e coloque sobre o crocante. Cubra com o restante do crocante, tampe e leve ao freezer por cerca de três horas ou até ficar bem firme. Sirva em fatias.
Fonte: Castelo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.