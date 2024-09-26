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Refrescantes

6 receitas de sorvete fit para os dias quentes

Aprenda a preparar opções gostosas e saudáveis para espantar o calor
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 26 de Setembro de 2024 às 16:38

Sorvete de manga (Imagem: Rimma Bondarenko | Shutterstock)
Sorvete de manga Crédito: Imagem: Rimma Bondarenko | Shutterstock
Durante os dias quentes, os sorvetes estão entre as opções mais procuradas como forma de se refrescar, uma alternativa prática e gostosa que ajuda a espantar o calor. No entanto, se você está de dieta, as opções industrializadas nem sempre são ideais, afinal algumas delas contêm gorduras saturadas, prejudiciais tanto à alimentação quanto à saúde.
Por isso, selecionamos 6 opções de sorvetes fit saborosos e naturais para você se deliciar. Confira!

Sorvete de manga

Ingredientes:

  • 10 mangas descascadas e cortadas em cubos
  • 5 colheres de sopa de proteína de baunilha

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Modo de preparo:

Em um recipiente com tampa, coloque a manga e leve ao congelador de um dia para o outro. Após, disponha a manga em um liquidificador, adicione a proteína de baunilha e bata até obter um creme espesso. Transfira o sorvete novamente para o recipiente com tampa e leve ao congelador até firmar. Sirva em seguida.

Sorvete de banana com pasta de amendoim

Ingredientes:

  • 3 bananas descascadas e cortadas em rodelas
  • 3 colheres de sopa de pasta de amendoim

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque as bananas e a pasta de amendoim e bata até obter um creme espesso. Após, transfira o sorvete para forminhas de picolé e leve ao congelador por 2 horas. Sirva em seguida.
Sorvete de limão (Imagem: BennyPwong | Shutterstock)
Sorvete de limão Crédito: Imagem: BennyPwong | Shutterstock

Sorvete de limão

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de iogurte natural
  • 1 xícara de chá de suco de limão
  • 2 colheres de sopa de raspas de limão
  • 1 xícara de chá de leite em pó
  • 1/2 xícara de chá de leite desnatado
  • 1 colher de sopa de xilitol

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter um creme espesso. Após, transfira o sorvete para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 1 hora. Depois, retire o sorvete do congelador, coloque novamente no liquidificador e bata até ficar cremoso. Disponha novamente no recipiente com tampa e leve ao congelador por mais 2 horas. Sirva em seguida.
Dica: sirva com casca de sorvete.

Sorvete de banana, abacaxi e coco

Ingredientes:

  • 200 g de abacaxi descascado e cortado em cubos
  • 200 g de banana descascada e cortada em rodelas
  • 10 g de coco ralado

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o abacaxi e as bananas e leve ao congelador de um dia para o outro. Após, disponha as frutas em um liquidificador e bata até obter um creme espesso. Adicione o coco ralado e bata novamente para incorporar. Transfira o sorvete para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 1 hora. Sirva em seguida.

Sorvete de morango e iogurte

Ingredientes:

  • 300 g de morangos congelados
  • 200 g de iogurte natural desnatado
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo:

No liquidificador, bata os morangos congelados e o iogurte até formar um creme. Adicione o mel para um toque mais doce. Coloque em um recipiente e leve ao congelador por 2 horas. Depois, retire o sorvete do congelador, coloque novamente no liquidificador e bata até ficar cremoso. Disponha novamente no recipiente com tampa e leve ao congelador por mais 2 horas. Sirva em seguida.

Sorvete de pêssego com gengibre

Ingredientes:

  • 3 pêssegos picados e congelados
  • 200 ml de leite de amêndoas
  • 1 colher de chá de gengibre fresco ralado

Modo de preparo:

No liquidificador, bata os pêssegos congelados, o leite de amêndoas e o gengibre até obter uma mistura cremosa. Coloque em um recipiente e leve ao congelador por 2 horas. Depois, retire o sorvete do congelador, coloque novamente no liquidificador e bata até ficar cremoso. Disponha novamente no recipiente com tampa e leve ao congelador por mais 2 horas. Sirva em seguida.

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