6 receitas de sorvete fit para os dias quentes

Durante os dias quentes, os sorvetes estão entre as opções mais procuradas como forma de se refrescar, uma alternativa prática e gostosa que ajuda a espantar o calor. No entanto, se você está de dieta, as opções industrializadas nem sempre são ideais, afinal algumas delas contêm gorduras saturadas, prejudiciais tanto à alimentação quanto à saúde.
Por isso, selecionamos 6 opções de sorvetes fit saborosos e naturais para você se deliciar. Confira!
Sorvete de manga
Ingredientes:
- 10 mangas descascadas e cortadas em cubos
- 5 colheres de sopa de proteína de baunilha
Modo de preparo:
Em um recipiente com tampa, coloque a manga e leve ao congelador de um dia para o outro. Após, disponha a manga em um liquidificador, adicione a proteína de baunilha e bata até obter um creme espesso. Transfira o sorvete novamente para o recipiente com tampa e leve ao congelador até firmar. Sirva em seguida.
Sorvete de banana com pasta de amendoim
Ingredientes:
- 3 bananas descascadas e cortadas em rodelas
- 3 colheres de sopa de pasta de amendoim
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque as bananas e a pasta de amendoim e bata até obter um creme espesso. Após, transfira o sorvete para forminhas de picolé e leve ao congelador por 2 horas. Sirva em seguida.
Sorvete de limão
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de iogurte natural
- 1 xícara de chá de suco de limão
- 2 colheres de sopa de raspas de limão
- 1 xícara de chá de leite em pó
- 1/2 xícara de chá de leite desnatado
- 1 colher de sopa de xilitol
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter um creme espesso. Após, transfira o sorvete para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 1 hora. Depois, retire o sorvete do congelador, coloque novamente no liquidificador e bata até ficar cremoso. Disponha novamente no recipiente com tampa e leve ao congelador por mais 2 horas. Sirva em seguida.
Dica: sirva com casca de sorvete.
Sorvete de banana, abacaxi e coco
Ingredientes:
- 200 g de abacaxi descascado e cortado em cubos
- 200 g de banana descascada e cortada em rodelas
- 10 g de coco ralado
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o abacaxi e as bananas e leve ao congelador de um dia para o outro. Após, disponha as frutas em um liquidificador e bata até obter um creme espesso. Adicione o coco ralado e bata novamente para incorporar. Transfira o sorvete para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 1 hora. Sirva em seguida.
Sorvete de morango e iogurte
Ingredientes:
- 300 g de morangos congelados
- 200 g de iogurte natural desnatado
- 1 colher de sopa de mel
Modo de preparo:
No liquidificador, bata os morangos congelados e o iogurte até formar um creme. Adicione o mel para um toque mais doce. Coloque em um recipiente e leve ao congelador por 2 horas. Depois, retire o sorvete do congelador, coloque novamente no liquidificador e bata até ficar cremoso. Disponha novamente no recipiente com tampa e leve ao congelador por mais 2 horas. Sirva em seguida.
Sorvete de pêssego com gengibre
Ingredientes:
- 3 pêssegos picados e congelados
- 200 ml de leite de amêndoas
- 1 colher de chá de gengibre fresco ralado
Modo de preparo:
No liquidificador, bata os pêssegos congelados, o leite de amêndoas e o gengibre até obter uma mistura cremosa. Coloque em um recipiente e leve ao congelador por 2 horas. Depois, retire o sorvete do congelador, coloque novamente no liquidificador e bata até ficar cremoso. Disponha novamente no recipiente com tampa e leve ao congelador por mais 2 horas. Sirva em seguida.