6 receitas de sorvete fit para os dias quentes

Sorvete de manga Crédito: Imagem: Rimma Bondarenko | Shutterstock

Durante os dias quentes, os sorvetes estão entre as opções mais procuradas como forma de se refrescar, uma alternativa prática e gostosa que ajuda a espantar o calor. No entanto, se você está de dieta, as opções industrializadas nem sempre são ideais, afinal algumas delas contêm gorduras saturadas, prejudiciais tanto à alimentação quanto à saúde.

Por isso, selecionamos 6 opções de sorvetes fit saborosos e naturais para você se deliciar. Confira!

Sorvete de manga

Ingredientes:

10 mangas descascadas e cortadas em cubos

5 colheres de sopa de proteína de baunilha

Modo de preparo:

Em um recipiente com tampa, coloque a manga e leve ao congelador de um dia para o outro. Após, disponha a manga em um liquidificador, adicione a proteína de baunilha e bata até obter um creme espesso. Transfira o sorvete novamente para o recipiente com tampa e leve ao congelador até firmar. Sirva em seguida.

Sorvete de banana com pasta de amendoim

Ingredientes:

3 bananas descascadas e cortadas em rodelas

3 colheres de sopa de pasta de amendoim

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque as bananas e a pasta de amendoim e bata até obter um creme espesso. Após, transfira o sorvete para forminhas de picolé e leve ao congelador por 2 horas. Sirva em seguida.

Sorvete de limão Crédito: Imagem: BennyPwong | Shutterstock

Sorvete de limão

Ingredientes:

2 xícaras de chá de iogurte natural

1 xícara de chá de suco de limão

2 colheres de sopa de raspas de limão

1 xícara de chá de leite em pó

1/2 xícara de chá de leite desnatado

1 colher de sopa de xilitol

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter um creme espesso. Após, transfira o sorvete para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 1 hora. Depois, retire o sorvete do congelador, coloque novamente no liquidificador e bata até ficar cremoso. Disponha novamente no recipiente com tampa e leve ao congelador por mais 2 horas. Sirva em seguida.

Dica: sirva com casca de sorvete.

Sorvete de banana, abacaxi e coco

Ingredientes:

200 g de abacaxi descascado e cortado em cubos

200 g de banana descascada e cortada em rodelas

10 g de coco ralado

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o abacaxi e as bananas e leve ao congelador de um dia para o outro. Após, disponha as frutas em um liquidificador e bata até obter um creme espesso. Adicione o coco ralado e bata novamente para incorporar. Transfira o sorvete para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 1 hora. Sirva em seguida.

Sorvete de morango e iogurte

Ingredientes:

300 g de morangos congelados

200 g de iogurte natural desnatado

1 colher de sopa de mel

Modo de preparo:

No liquidificador, bata os morangos congelados e o iogurte até formar um creme. Adicione o mel para um toque mais doce. Coloque em um recipiente e leve ao congelador por 2 horas. Depois, retire o sorvete do congelador, coloque novamente no liquidificador e bata até ficar cremoso. Disponha novamente no recipiente com tampa e leve ao congelador por mais 2 horas. Sirva em seguida.

Sorvete de pêssego com gengibre

Ingredientes:

3 pêssegos picados e congelados

200 ml de leite de amêndoas

1 colher de chá de gengibre fresco ralado

Modo de preparo: