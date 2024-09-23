À base de fruta

Conheça 4 receitas saudáveis para o Dia do Sorvete

Manga, abacate e banana estão entre os ingredientes que servem de base para as sugestões do HZ
Portal Edicase

Publicado em 23 de Setembro de 2024 às 16:02

Imagem Edicase Brasil
Sorvete de manga Crédito: Batti | Shutterstock
Em 23 de setembro é celebrado o dia do sorvete. Criado pela Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (ABIS), em 2002, a data visa incentivar o consumo do doce; por isso, ocorre um dia depois do início da primavera.
Considerada uma paixão nacional, a iguaria pode ser preparada com diferentes tipos de ingredientes. Pensando nisso, separamos 4 receitas saudáveis e naturais para você preparar em casa. Confira!

Sorvete de manga

Ingredientes:

  • 2 mangas descascadas, cortadas em cubos e congeladas
  • 200 g de iogurte natural

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque os pedaços de manga e o iogurte e bata até obter uma consistência homogênea. Em seguida, transfira o sorvete para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 2 horas. Volte o sorvete ao liquidificador e bata novamente até ficar cremoso. Coloque no recipiente e congele por mais 2 horas. Sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com folhas de hortelã.

Sorvete de banana com castanha-do-pará

Ingredientes:

  • 3 bananas descascadas, cortadas em cubos e congeladas
  • 2 colheres de sopa de leite
  • 30 g de castanha-do-pará picada

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque as bananas e o leite e bata por 4 minutos. Adicione a castanha-do-pará e bata novamente até triturar. Transfira a mistura para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 2 horas. Volte o sorvete ao liquidificador e bata novamente até ficar cremoso. Coloque no recipiente e congele por mais 2 horas. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Sorvete de abacate com hortelã  Crédito: zarzamora | Shutterstock

Sorvete de abacate e hortelã

Ingredientes:

  • 200 ml de leite de coco
  • Polpa de 1 abacate amassada
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de mel
  • Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo:

No liquidificador, coloque a polpa de abacate, o leite de coco, o mel , as folhas de hortelã e o suco de limão e bata até obter um creme homogêneo. Transfira o sorvete para um recipiente com tampa e leve ao congelador até endurecer. Volte o sorvete ao liquidificador e bata novamente até ficar cremoso. Coloque no recipiente e congele por mais 2 horas. Sirva em seguida.

Sorvete de amora

Ingredientes:

  • 4 bananas descascadas, cortadas em rodelas e congeladas
  • 1 xícara de chá de amoras congeladas
  • 200 ml de leite de coco

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque as bananas, as amoras e o leite de coco e bata até obter um creme homogêneo. Transfira para um recipiente com tampa e leve ao congelador até endurecer. Volte o sorvete ao liquidificador e bata novamente até ficar cremoso. Coloque no recipiente e congele por mais 2 horas. Sirva em seguida.

