Conheça 4 receitas saudáveis para o Dia do Sorvete

Em 23 de setembro é celebrado o dia do sorvete. Criado pela Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (ABIS), em 2002, a data visa incentivar o consumo do doce; por isso, ocorre um dia depois do início da primavera.
Considerada uma paixão nacional, a iguaria pode ser preparada com diferentes tipos de ingredientes. Pensando nisso, separamos 4 receitas saudáveis e naturais para você preparar em casa. Confira!
Sorvete de manga
Ingredientes:
- 2 mangas descascadas, cortadas em cubos e congeladas
- 200 g de iogurte natural
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque os pedaços de manga e o iogurte e bata até obter uma consistência homogênea. Em seguida, transfira o sorvete para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 2 horas. Volte o sorvete ao liquidificador e bata novamente até ficar cremoso. Coloque no recipiente e congele por mais 2 horas. Sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com folhas de hortelã.
Sorvete de banana com castanha-do-pará
Ingredientes:
- 3 bananas descascadas, cortadas em cubos e congeladas
- 2 colheres de sopa de leite
- 30 g de castanha-do-pará picada
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque as bananas e o leite e bata por 4 minutos. Adicione a castanha-do-pará e bata novamente até triturar. Transfira a mistura para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 2 horas. Volte o sorvete ao liquidificador e bata novamente até ficar cremoso. Coloque no recipiente e congele por mais 2 horas. Sirva em seguida.
Sorvete de abacate e hortelã
Ingredientes:
- 200 ml de leite de coco
- Polpa de 1 abacate amassada
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de mel
- Folhas de hortelã a gosto
Modo de preparo:
No liquidificador, coloque a polpa de abacate, o leite de coco, o mel , as folhas de hortelã e o suco de limão e bata até obter um creme homogêneo. Transfira o sorvete para um recipiente com tampa e leve ao congelador até endurecer. Volte o sorvete ao liquidificador e bata novamente até ficar cremoso. Coloque no recipiente e congele por mais 2 horas. Sirva em seguida.
Sorvete de amora
Ingredientes:
- 4 bananas descascadas, cortadas em rodelas e congeladas
- 1 xícara de chá de amoras congeladas
- 200 ml de leite de coco
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque as bananas, as amoras e o leite de coco e bata até obter um creme homogêneo. Transfira para um recipiente com tampa e leve ao congelador até endurecer. Volte o sorvete ao liquidificador e bata novamente até ficar cremoso. Coloque no recipiente e congele por mais 2 horas. Sirva em seguida.