Dia do Sorvete com promoção e novos sabores no ES; veja dicas

A primavera acaba de chegar e com ela celebramos o Dia do Sorvete, 23 de setembro, que abre a temporada oficial do calor no Brasil. É nessa data que muitas sorveterias e gelaterias de todo o país fazem promoções, lançam novos sabores e começam seus preparativos para o verão, estação que tem tudo a ver com a sobremesa gelada.
No Espírito Santo, não vai ser diferente. Nesta segunda-feira (23), lojas de Vitória, Serra, Vila Velha, Guarapari e Santa Teresa aproveitam o Dia do Sorvete para dar descontos e apresentar novidades deliciosas aos fãs da guloseima. Confira 7 opções na lista abaixo.
A Gazeta vai premiar a melhor sorveteria do Estado
E por falar em sorvete, a guloseima gelada ganhou uma categoria para chamar de sua no Prêmio HZ Gastrô, que elege os melhores restaurantes, cafés e docerias do Espírito Santo. A votação já está aberta no site agazeta.com.br/festgastronomia e você pode escolher a sua sorveteria/gelateria favorita entre as cinco indicadas no segmento Sorveteria. As finalistas são: Bacio di Latte, Barutti Gelateria e Cafeteria, Chocolateria Brasil, Cremino Gelateria e Gelato Borelli. O prazo para votar termina no dia 13/10 e o resultado sai em 18/10. O troféu para a melhor sorveteria será entregue na abertura do evento Fest Gastronomia, marcado para 14, 15 e 16 de novembro, no Clube Álvares Cabral.
7 DICAS PARA COMEMORAR O DIA DO SORVETE NO ES
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NOVO SABOR E DESCONTO DE 50%
Neste segunda (23), a Barutti vai celebrar o Dia do Sorvete com 50% de desconto nas tortas de gelato. A ação é válida somente para consumo nas lojas físicas e enquanto durar o estoque. Além disso, um novo sabor de gelato acaba de chegar: o Nocciola d’Oro (foto), feito com gelato de avelã e finalizado com creme de chocolate branco caramelizado e avelãs de Piemonte. Vila Velha: Av. Antônio Gil Veloso, 1856, Praia da Costa. Vitória: Rua Joaquim Lírio, 401, Praia do Canto. Guarapari: Av. Beira Mar, 1288, Praia do Morro. Mais informações: @baruttigelato. FOTO: Barutti/Divulgação
2
CASQUINHA POR R$ 10
Também nesta segunda (23), a Sal & Mel Gelateria oferece casquinha de gelato com uma bola a um preço promocional, R$ 10, e os potes de 600ml têm preço fixo: R$ 50. Além disso, novos sabores foram preparados especialmente para o Dia do Sorvete, como o de biscoito speculoos, novo queridinho da confeitaria; tiramisú; Romeu e Julieta (com queijo grana padano) e uma versão do bombom Sonho de Valsa sem adição de açúcar. Vila Velha: Rua São Paulo, 2255, loja 11, Itapuã, Vila Velha. FOTO: Sal & Mel Gelateria/Divulgação
3
INSPIRAÇÃO LIBANESA
Em Santa Teresa, a Tofoli Gelato lança nesta semana uma opção de sorvete bem tradicional na cultura libanesa, o Miski, feito com uma resina vegetal de origem árabe. Ao gelato da casa, são misturados pedaços de damasco, tâmaras, pistache e nozes, o que cria uma combinação única para quem gosta de ousar na escolha dos sabores. A gelateria funciona de quinta a domingo. Av. Ângelo Preti, 50, Centro, próximo à Rua do Lazer. Mais informações: @tofoli.gelato.
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PEIXINHO DE CORTESIA
De hoje até 29 de setembro, a IceTown vai comemorar o Dia do Sorvete com uma dobradinha: na compra de qualquer sabor da sobremesa BigTown, o cliente ganha um taiyaki, doce japonês em formato de peixe, feito com massa de panqueca e recheado com Nutella (foto). A outra ação para celebrar a data é o lançamento de um novo sabor, Manga Ubá, à base de fruta pura e sem leite. A novidade dá um gostinho do que está por vir neste verão. Rua José Alexandre Buaiz, 190, Enseada do Suá, em frente ao Tribunal de Contas, Vitória. FOTO: IceTown/Divulgação
5
DEGUSTAÇÃO NA LOJA
O gelato comemorativo para o Dia do Sorvete na Il Carrettino é o de musse de limão com gengibre. Na terça-feira, dia 24, a casa vai oferecer degustação dessa novidade aos clientes que estiverem na loja. Rua Doutor Jairo Matos Pereira, 204, Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: @ilcarrettinogelateria.
6
PAGUE UM, LEVE DOIS
Inspirada no Dia do Sorvete, a rede Bacio di Latte realiza a promoção Bacio em Dobro: na compra de um pote Famiglia (1,3L), Amici (630ml), Solo (490ml) ou Maxi (250ml), o cliente ganha outra embalagem igual de graça. A ação será realizada na quarta-feira, dia 25, no app e no e-commerce da marca. Na quinta, dia 26, promoção será estendida para app, e-commerce, Rappi e Ifood. A Bacio conta com lojas em Vitória (Shopping Vitória) e Vila Velha (shoppings Vila Velha e Praia da Costa). Mais informações: @baciodilatte. FOTO: Bacio di Latte/ Divulgação
7
OFERTA E LANÇAMENTO
A rede Borelli lançou um novo sabor neste mês do Dia do Sorvete, o gelato de ameixa, disponível em todas as unidades da marca na Grande Vitória. Nesta segunda, 23 de setembro, as lojas de Vila Velha darão descontos especiais: o copo M sai pelo preço do copo P, o G pelo preço do copo M e o cascão pelo preço do copo G. Vila Velha: Av. Antônio Gil Veloso, 39, Praia da Costa e Shopping Praia da Costa, 2º piso. Vitória: Shopping Vitória, em frente à C&A. Serra: Shopping Mestre Álvaro, piso L3. Mais informações: @gelatoborellioficial.
*Yasmin Spiegel é aluna do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo foi produzido com a supervisão da editora de Gastronomia, Evelize Calmon.