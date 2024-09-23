Dia do Sorvete com promoção e novos sabores no ES; veja dicas

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NOVO SABOR E DESCONTO DE 50%

Neste segunda (23), a Barutti vai celebrar o Dia do Sorvete com 50% de desconto nas tortas de gelato. A ação é válida somente para consumo nas lojas físicas e enquanto durar o estoque. Além disso, um novo sabor de gelato acaba de chegar: o Nocciola d’Oro (foto), feito com gelato de avelã e finalizado com creme de chocolate branco caramelizado e avelãs de Piemonte. Vila Velha: Av. Antônio Gil Veloso, 1856, Praia da Costa. Vitória: Rua Joaquim Lírio, 401, Praia do Canto. Guarapari: Av. Beira Mar, 1288, Praia do Morro. Mais informações: @baruttigelato. FOTO: Barutti/Divulgação

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CASQUINHA POR R$ 10

Também nesta segunda (23), a Sal & Mel Gelateria oferece casquinha de gelato com uma bola a um preço promocional, R$ 10, e os potes de 600ml têm preço fixo: R$ 50. Além disso, novos sabores foram preparados especialmente para o Dia do Sorvete, como o de biscoito speculoos, novo queridinho da confeitaria; tiramisú; Romeu e Julieta (com queijo grana padano) e uma versão do bombom Sonho de Valsa sem adição de açúcar. Vila Velha: Rua São Paulo, 2255, loja 11, Itapuã, Vila Velha. FOTO: Sal & Mel Gelateria/Divulgação

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INSPIRAÇÃO LIBANESA

Em Santa Teresa, a Tofoli Gelato lança nesta semana uma opção de sorvete bem tradicional na cultura libanesa, o Miski, feito com uma resina vegetal de origem árabe. Ao gelato da casa, são misturados pedaços de damasco, tâmaras, pistache e nozes, o que cria uma combinação única para quem gosta de ousar na escolha dos sabores. A gelateria funciona de quinta a domingo. Av. Ângelo Preti, 50, Centro, próximo à Rua do Lazer. Mais informações: @tofoli.gelato.

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PEIXINHO DE CORTESIA

De hoje até 29 de setembro, a IceTown vai comemorar o Dia do Sorvete com uma dobradinha: na compra de qualquer sabor da sobremesa BigTown, o cliente ganha um taiyaki, doce japonês em formato de peixe, feito com massa de panqueca e recheado com Nutella (foto). A outra ação para celebrar a data é o lançamento de um novo sabor, Manga Ubá, à base de fruta pura e sem leite. A novidade dá um gostinho do que está por vir neste verão. Rua José Alexandre Buaiz, 190, Enseada do Suá, em frente ao Tribunal de Contas, Vitória. FOTO: IceTown/Divulgação

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DEGUSTAÇÃO NA LOJA

O gelato comemorativo para o Dia do Sorvete na Il Carrettino é o de musse de limão com gengibre. Na terça-feira, dia 24, a casa vai oferecer degustação dessa novidade aos clientes que estiverem na loja. Rua Doutor Jairo Matos Pereira, 204, Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: @ilcarrettinogelateria.

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PAGUE UM, LEVE DOIS

Inspirada no Dia do Sorvete, a rede Bacio di Latte realiza a promoção Bacio em Dobro: na compra de um pote Famiglia (1,3L), Amici (630ml), Solo (490ml) ou Maxi (250ml), o cliente ganha outra embalagem igual de graça. A ação será realizada na quarta-feira, dia 25, no app e no e-commerce da marca. Na quinta, dia 26, promoção será estendida para app, e-commerce, Rappi e Ifood. A Bacio conta com lojas em Vitória (Shopping Vitória) e Vila Velha (shoppings Vila Velha e Praia da Costa). Mais informações: @baciodilatte. FOTO: Bacio di Latte/ Divulgação

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OFERTA E LANÇAMENTO