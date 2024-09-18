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Festival de sorvete em Vitória terá sobremesas promocionais; confira

Circuito I Love Gelato ganha nova edição reunindo oito lojas de um shopping da Capital, a partir do dia 24 de setembro
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 18 de Setembro de 2024 às 15:18

Cremino | Festival I Love Gelato 2024, no Shopping Vitória
Sobremesa da Cremino contém minibolo de chocolate belga  Crédito: Bruno Coelho
Para comemorar o Dia do Sorvete, 23 de setembro, entra em cena mais uma edição do circuito I Love Gelato, que reúne oito lojas de gelato, sorvete e milkshake localizadas no Shopping Vitória, na Capital.
Durante o festival, de 24 de setembro a 13 de outubro, produtos selecionados serão vendidos a um preço fixo: R$ 21,90. A ideia da ação é divulgar novas combinações e sabores de sorvete disponíveis para os frequentadores do mall
Durante o período do circuito, as sorveterias e gelaterias estarão identificadas com a comunicação da campanha, e para conferir as exclusividades basta solicitar ao atendente o item participante. Veja lista completa abaixo: 

SORVETES E SOBREMESAS DO I LOVE GELATO

  • Coelhinho Sorveteria - 1 (um) milkshake de 300ml + adicional de Ovomaltine ou chantili (opcional)
  • Cremino - 1 minibolo de chocolate belga com uma calda de chocolate + 1 porção de gelato
  • Gelato Borelli - 1 gelato no copinho (tamanho G)
  • Gelato del Giorno - 1 casquinha com dois sabores de gelato à escolha
  • Johnny Joy - 1 milkshake de 300ml (sabores especiais) + 1 ecocanudo (azul ou rosa)
  • Johnny Rockets - 1 milkshake de 300ml (sabores Oreo Cookies & Cream Chocolate ou Strawberry Oreo)
  • Milky Moo - 1 milkshake de 500ml (todos os sabores, exceto alcoólico e premium)
  • Soul Muscle: 1 Soul Shake de 300ml (todos os sabores).

Sobremesas do I Love Gelato

FESTIVAL I LOVE GELATO 2024
Quando: de 24 de setembro a 13 de outubro de 2024
Onde: em oito sorveterias do Shopping Vitória (Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória) - Coelhinho, Cremino, Gelato Borelli, Gelato Del Giorno, Johnny Joy, Johnny Rockets, Milky Moo e Soul Muscle
Valor promocional: R$ 21,90
Mais informações: @shoppingvitoria. 

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