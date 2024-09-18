Festival de sorvete em Vitória terá sobremesas promocionais; confira

Sobremesa da Cremino contém minibolo de chocolate belga Crédito: Bruno Coelho

Para comemorar o Dia do Sorvete , 23 de setembro, entra em cena mais uma edição do circuito I Love Gelato, que reúne oito lojas de gelato, sorvete e milkshake localizadas no Shopping Vitória, na Capital.

Durante o festival, de 24 de setembro a 13 de outubro, produtos selecionados serão vendidos a um preço fixo: R$ 21,90. A ideia da ação é divulgar novas combinações e sabores de sorvete disponíveis para os frequentadores do mall.

Durante o período do circuito, as sorveterias e gelaterias estarão identificadas com a comunicação da campanha, e para conferir as exclusividades basta solicitar ao atendente o item participante. Veja lista completa abaixo:

SORVETES E SOBREMESAS DO I LOVE GELATO

Coelhinho Sorveteria - 1 (um) milkshake de 300ml + adicional de Ovomaltine ou chantili (opcional)

- 1 (um) milkshake de 300ml + adicional de Ovomaltine ou chantili (opcional) Cremino - 1 minibolo de chocolate belga com uma calda de chocolate + 1 porção de gelato



- 1 minibolo de chocolate belga com uma calda de chocolate + 1 porção de gelato Gelato Borelli - 1 gelato no copinho (tamanho G)



- 1 gelato no copinho (tamanho G) Gelato del Giorno - 1 casquinha com dois sabores de gelato à escolha



- 1 casquinha com dois sabores de gelato à escolha Johnny Joy - 1 milkshake de 300ml (sabores especiais) + 1 ecocanudo (azul ou rosa)



- 1 milkshake de 300ml (sabores especiais) + 1 ecocanudo (azul ou rosa) Johnny Rockets - 1 milkshake de 300ml (sabores Oreo Cookies & Cream Chocolate ou Strawberry Oreo)



- 1 milkshake de 300ml (sabores Oreo Cookies & Cream Chocolate ou Strawberry Oreo) Milky Moo - 1 milkshake de 500ml (todos os sabores, exceto alcoólico e premium)



- 1 milkshake de 500ml (todos os sabores, exceto alcoólico e premium) Soul Muscle: 1 Soul Shake de 300ml (todos os sabores).



Sobremesas do I Love Gelato