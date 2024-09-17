Caparaó recebe festival gastronômico com cafés e receitas regionais

Costela ao barbecue com batata rústica e salada coleslaw do Gringo's Parrilla Crédito: Joel Cardozo

Um festival gastronômico vai colocar em evidência a culinária regional e os cafés especiais do Caparaó neste fim de semana, em Irupi. Lá acontece a primeira edição do Festival Gastronômico Sabores do Caparaó, de sexta-feira (20) até domingo (22), na praça central do município. A entrada é gratuita.

Além de uma praça de alimentação com pratos criados exclusivamente para o evento, o Sabores do Caparaó terá aulas-shows de culinária com os chefs Lanna Prottes, Alessandro Eller e Nagem Abikair, além de um workshop sobre cafés especiais.

O evento vai reunir cerca de 40 empreendedores, entre eles produtores de café e da agroindústria, artesãos, restaurantes locais e cervejarias artesanais.

Entre os destaques do cardápio, reina a tradicional carne de porco na lata, que compõe o arroz da chef Lanna Prottes, coberto com couve crocante e acompanhado por farofa de fubá.

Arroz com carne na lata preparado pela chef Lanna Prottes Crédito: Joel Cardozo

Cupim defumado com batata ao murro e farofa crocante, tilápia frita e costela de porco ao molho barbecue com salada de repolho cremosa (coleslaw) também estão na lista de delícias, que custarão a partir de R$ 18.

Irupi foi o primeiro município escolhido para sediar o festival, que futuramente passará por outras cidades do Caparaó capixaba. “Vamos reunir no mesmo espaço todos os municípios que formam a região do Caparaó e mostrar o que temos de melhor. Vamos trabalhar as vocações dos municípios, já que somos referência no café, com Indicação Geográfica e vários prêmios. Também vamos mostrar a tradição tropeira, os produtos da agroindústria, valorizar a gastronomia regional”, destaca Anderson Baptista, gerente da regional Caparaó do Sebrae/ES.

Hércules: sanduíche do Burguer do Tiago com costela desfiada e queijo cheddar Crédito: Joel Cardozo

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA (20/09)

17h – Abertura da praça de alimentação (pratos típicos, massas, porções, braseiro, além de produtos da e agroindústria, cafés especiais, queijos, geleias, pães, doces e outras delícias)



Palco Caparaó



19h – Apresentação musical com Raian Sart (modas sertanejas)



21h – Apresentação musical com Matheus e Guilherme (sertanejo)

SÁBADO (21/09)

16h - Abertura da praça de alimentação (pratos típicos, massas, porções, braseiro, além de produtos da e agroindústria, cafés especiais, queijos, geleias, pães, doces e outras delícias)



Cozinha Sabor



16h – Aula-show com a chef Lanna Prottes



17h – Aula-show com o chef Alessandro Eller



Palco Caparaó



18h – Apresentação musical com Bruno Marlon e Gabriel (sertanejo)



20h – Apresentação musical com Hellory (rock)



22h – Apresentação musical com Marcos e William (sertanejo)

DOMINGO (22/09)

11h – Abertura da praça de alimentação (pratos típicos, massas, porções, braseiro, além de produtos da e agroindústria, cafés especiais, queijos, geleias, pães, doces e outras delícias)



Cozinha Sabor



11h – Aula-show com o chef Nagem Abikahir



14h – Aula-show sobre cafés especiais (APEC)



Palco Caparaó



12h – Apresentação musical com Carlos Henrique (MPB)



15h – Apresentação musical com Entre Amigos (pagode)



17h – Apresentação musical com Carol Brito (pop/sertanejo)