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Entrada gratuita

Caparaó recebe festival gastronômico com cafés e receitas regionais

Em Irupi, 1° Sabores do Caparaó terá aulas de culinária com chefs, feira de produtores e shows que vão do pop ao sertanejo
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 17 de Setembro de 2024 às 16:56

Pratos do festival Sabores do Caparaó 2024 em Irupi
Costela ao barbecue com batata rústica e salada coleslaw do Gringo's Parrilla Crédito: Joel Cardozo
Um festival gastronômico vai colocar em evidência a culinária regional e os cafés especiais do Caparaó neste fim de semana, em Irupi. Lá acontece a primeira edição do Festival Gastronômico Sabores do Caparaó, de sexta-feira (20) até domingo (22), na praça central do município. A entrada é gratuita.
Além de uma praça de alimentação com pratos criados exclusivamente para o evento, o Sabores do Caparaó terá aulas-shows de culinária com os chefs Lanna Prottes, Alessandro Eller e Nagem Abikair, além de um workshop sobre cafés especiais. 
O evento vai reunir cerca de 40 empreendedores, entre eles produtores de café e da agroindústria, artesãos, restaurantes locais e cervejarias artesanais. 
Entre os destaques do cardápio, reina a tradicional carne de porco na lata, que compõe o arroz da chef Lanna Prottes, coberto com couve crocante e acompanhado por farofa de fubá.
Pratos do festival Sabores do Caparaó 2024 em Irupi
Arroz com carne na lata preparado pela chef Lanna Prottes  Crédito: Joel Cardozo
Cupim defumado com batata ao murro e farofa crocante, tilápia frita e costela de porco ao molho barbecue com salada de repolho cremosa (coleslaw) também estão na lista de delícias, que custarão a partir de R$ 18.
Irupi foi o primeiro município escolhido para sediar o festival, que futuramente passará por outras cidades do Caparaó capixaba. “Vamos reunir no mesmo espaço todos os municípios que formam a região do Caparaó e mostrar o que temos de melhor. Vamos trabalhar as vocações dos municípios, já que somos referência no café, com Indicação Geográfica e vários prêmios. Também vamos mostrar a tradição tropeira, os produtos da agroindústria, valorizar a gastronomia regional”, destaca Anderson Baptista,  gerente da regional Caparaó do Sebrae/ES. 
Pratos do festival Sabores do Caparaó 2024 em Irupi
Hércules: sanduíche do Burguer do Tiago com costela desfiada e queijo cheddar   Crédito: Joel Cardozo

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA (20/09)
  • 17h – Abertura da praça de alimentação (pratos típicos, massas, porções, braseiro, além de produtos da e agroindústria, cafés especiais, queijos, geleias, pães, doces e outras delícias)
  • Palco Caparaó
  • 19h – Apresentação musical com Raian Sart (modas sertanejas)
  • 21h – Apresentação musical com Matheus e Guilherme (sertanejo)
SÁBADO (21/09)
  • 16h - Abertura da praça de alimentação (pratos típicos, massas, porções, braseiro, além de produtos da e agroindústria, cafés especiais, queijos, geleias, pães, doces e outras delícias)
  • Cozinha Sabor
  • 16h – Aula-show com a chef Lanna Prottes
  • 17h – Aula-show com o chef Alessandro Eller
  • Palco Caparaó
  • 18h – Apresentação musical com Bruno Marlon e Gabriel (sertanejo)
  • 20h – Apresentação musical com Hellory (rock)
  • 22h – Apresentação musical com Marcos e William (sertanejo)
DOMINGO (22/09)
  • 11h – Abertura da praça de alimentação (pratos típicos, massas, porções, braseiro, além de produtos da e agroindústria, cafés especiais, queijos, geleias, pães, doces e outras delícias)
  • Cozinha Sabor
  • 11h – Aula-show com o chef Nagem Abikahir
  • 14h – Aula-show sobre cafés especiais (APEC)
  • Palco Caparaó
  • 12h – Apresentação musical com Carlos Henrique (MPB)
  • 15h – Apresentação musical com Entre Amigos (pagode)
  • 17h – Apresentação musical com Carol Brito (pop/sertanejo)
FESTIVAL GASTRONÔMICO SABORES DO CAPARAÓ EM IRUPI 
Quando: de 20 a 22 de setembro de 2024
Onde: na Praça Central de Irupi, região do Caparaó 
Entrada gratuita
Realização: Instituto Panela de Barro em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/ES), Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas do Estado (Aderes), Agência de Desenvolvimento Caparaó e Associação de Produtores de Cafés Especiais do Caparaó (Apec).

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