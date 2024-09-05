Festival terá menus de entrada, prato e sobremesa por R$ 69,90 no ES

Mais um festival gastronômico chega à Grande Vitória neste mês de setembro. É o Praia Gourmet, que acontece entre os dias 9 e 26 em cinco restaurantes localizados no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha.
Durante o evento, os estabelecimentos servirão menus promocionais compostos de entrada, prato principal e sobremesa a um preço fixo. Participam do festival Coco Bambu, D.O.C. Gastronomia, Domus Itálica, Nagairô Sushi e Pecorino Bar & Trattoria.
Nessa edição, o valor da refeição completa será R$ 69,90 por pessoa, com bebidas e taxa de serviço cobradas à parte. As opções estarão disponíveis tanto no almoço como no jantar (exceto no D.O.C. Gastronomia, que participa apenas no almoço), sempre de segunda a quinta-feira.
R$ 69,90
Entrada + prato + sobremesa
Filé de pescada à parmegiana, ravióli de banana-da-terra, camarões com arroz cremoso e risoto de funghi com filé mignon estão entre as escolhas de prato principal. Veja alguns exemplos abaixo e confira em seguida os menus completos.
Conheça alguns pratos principais
MENUS DO FESTIVAL
COCO BAMBU (ALMOÇO E JANTAR)
- Entrada - Pastel recheado com queijo ou porção de fritas. Prato principal - Carne de Sol do Sertão (arroz de leite com queijo coalho, carne de sol desfiada e refogada na manteiga da terra com cebola roxa, nata e coentro, gratinada com queijo coalho e acompanhada por macaxeira frita) ou Camarão Olinda (camarões, arroz cremoso com ervilhas e presunto, molho branco e gratinado com queijos muçarela e parmesão; acompanhado por batata palha) ou Espaguete com vegetais (vegano e sem lactose). Sobremesa - Minicocada.
- Entrada - Dadinhos de tapioca com geleia picante de goiabada ou Croquetes de carne. Prato principal - Bife ancho com risoto de alho-poró com bacon ou Filé de pescada à parmegiana com espaguete ao alho e óleo. Sobremesa - Pudim ou musse de chocolate com praliné de nozes ou musse de maracujá.
- Entrada - Brusqueta ou salada de folhas. Prato principal - Picadinho de carne com arroz branco, couve refogada, farofa cítrica e banana chips com ovo molet ou Mineirinho D.O.C (picanha suína grelhada, tutu de feijão, farofa de ovo e couve crispy). Sobremesa - Pudim de leite ou tortinha de limão.
- Entrada - Carpaccio de salmão trufado (5 fatias). Prato principal - Combinado com 12 peças (4 sashimi de salmão, 2 de salmão, 2 niguiri de salmão, 2 uramaki de salmão e 2 batera de salmão). Sobremesa - Sorvete (sabor à escolha: doce de leite com farofa doce, iogurte com frutas vermelhas ou creme com banana flambada)
- Entrada - Gorjões de linguado molho de limão siciliano ou carpaccio clássico. Prato principal - Filé de peixe, molho de alcaparras e arroz de tomate ou Risoto de funghi e tiras de filé mignon ou Ravióli com recheio de banana-da-terra e canela ao molho de laranja. Sobremesa - Musse de maracujá/limão ou Banana de forno à moda do chef.
FESTIVAL PRAIA GOURMET
Quando: de 9 a 26 de setembro, sempre de segunda a quinta-feira
Onde: nos restaurantes Coco Bambu, D.O.C. Gastronomia, Domus Itálica, Nagairô Sushi e Pecorino Bar & Trattoria do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Quanto: R$ 69,90 por pessoa (entrada + prato + sobremesa). Bebidas e taxa de serviço à parte.
Mais informações: @shoppingpraiadacosta.
Quando: de 9 a 26 de setembro, sempre de segunda a quinta-feira
Onde: nos restaurantes Coco Bambu, D.O.C. Gastronomia, Domus Itálica, Nagairô Sushi e Pecorino Bar & Trattoria do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Quanto: R$ 69,90 por pessoa (entrada + prato + sobremesa). Bebidas e taxa de serviço à parte.
Mais informações: @shoppingpraiadacosta.
Correção
06/09/2024 - 9:56
Diferentemente do que foi informado pela assessoria do Shopping Praia da Costa, o restaurante Nagairô Sushi também participa do festival tanto no almoço como no jantar. O texto foi corrigido.
Correção
12/09/2024 - 3:02
Diferentemente do que foi informado pela assessoria do Shopping Praia da Costa, a foto do prato do Nagairô Sushi foi feita pelo fotógrafo Adessandro Reis, e não por Aline Montebeller. O crédito foi corrigido.
Correção
12/09/2024 - 3:24
Diferentemente do que foi informado pela assessoria do Shopping Praia da Costa, o restaurante D.O.C. participa do festival apenas no almoço. O texto foi corrigido.