Festival terá menus de entrada, prato e sobremesa por R$ 69,90 no ES

de

9 a 26 de setembro, sempre de segunda a quinta-feira

nos restaurantes Coco Bambu, D.O.C. Gastronomia, Domus Itálica, Nagairô Sushi e Pecorino Bar & Trattoria do Shopping Praia da Costa.

Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

R$ 69,90 por pessoa (entrada + prato + sobremesa). Bebidas e taxa de serviço à parte.

@shoppingpraiadacosta.