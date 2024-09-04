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Moqueca gigante de 600kg é atração de festival em Anchieta

8° Festival da Moqueca Capixaba será realizado entre 5 e 8 de setembro e terá Hot Philadelphia de moqueca de camarão entre as opções
Bruno Nézio

Bruno Nézio

Publicado em 04 de Setembro de 2024 às 05:00

Moqueca gigante é atração de festival em balneário de Anchieta
Moqueca capixaba gigante terá 600 quilos depois de pronta Crédito: João Alexandre
O mais famoso prato da culinária do Espírito Santo vai ganhar novamente sua maior versão feita em panela de barro durante o 8º Festival da Moqueca Capixaba. Mas o evento gastronômico, realizado entre 5 e 8 de setembro no balneário de Castelhanos, em Anchieta, terá outros pratos curiosos, como um Hot Philadelphia também feito de moqueca.
Para cozinhar a moqueca capixaba gigante, que depois de pronta terá 600 quilos, será necessária uma panela de tamanho especial, confeccionada pela Associação das Paneleiras de Goiabeiras, em Vitória. O recipiente terá 1,15 metro de diâmetro.
A preparação da moqueca vai levar aproximadamente 300 quilos de peixe cherne, 180 quilos de tomates maduros, 90 kg de cebola, 3 kg de alho, 60 litros de azeite de urucum, 600 maços de coentro, 300 maços de cebolinha, 1 litro de suco de limão e sal a gosto.
Durante o evento, os visitantes poderão comprar uma minipanela de barro no valor de R$ 50, que será servida com uma porção da moqueca acompanhada de arroz e pirão. Mais de 6 mil pessoas são esperadas no festival.
Durante o festival, será vendida uma minipanela de barro com moqueca, arroz e pirão
Durante o festival, será vendida uma minipanela de barro com moqueca, arroz e pirão Crédito: Divulgação
"Nós escolhemos a moqueca como prato principal do evento porque ela é o ícone da culinária capixaba. Então, nós vimos um potencial não só econômico, mas também de turismo, porque quando começamos a nossa ideia era só movimentar o balneário. Porém, ficou tão grande que hoje nós temos esse festival como o maior evento do Balneário de Castelhanos", explicou Néia Dalbon Porto, presidente da Associação Castelhanos em Ação, organizadora do evento.

SUSHI DE MOQUECA

Nos últimos três anos, o evento tem surpreendido os paladares aventureiros com pratos inusitados. As receitas incluíram pastel e hambúrguer, ambos feitos de moqueca. Este ano, a inovação ficou por conta de uma parceria com um restaurante japonês, que combinou o tradicional prato da culinária capixaba com toques da gastronomia oriental.
A novidade deste ano é o Hot Philadelphia de moqueca de camarão, especialmente para o evento. O prato é uma fusão entre a moqueca de camarão capixaba com shari (arroz utilizado no preparo de sushi), alga nori e cream cheese.
Hot Philadelphia de moqueca de camarão do restaurante Taiyo Sushi Bar
Hot Philadelphia de moqueca de camarão do restaurante Taiyo Sushi Bar Crédito: João Alexandre
"O maior desafio que encontramos para preparar esse novo hot foi a elaboração de uma moqueca mais consistente para utilizar como recheio do sushi e a nivelação dos sabores entre os temperos, o camarão e o arroz", revelou Fabio de Almeida, proprietário do Taiyo Sushi Bar.
O hot de moqueca será lançado no dia 5 de setembro (quinta-feira), no estande do restaurante no festival. Depois, o prato será adicionado ao cardápio oficial do estabelecimento.

MODO DE PREPARO DA MOQUECA

  1. Em uma panela de barro pré-aquecida, refogue no óleo de urucum a cebola, o tomate picado em cubos e o alho espremido. Nessa "cama" preparada pelos temperos, coloque o cherne previamente temperado com sal, cobrindo com mais tomate, cebola e cheiro-verde (coentro e cebolinha).
  2. Depois, regue com limão e feche a panela para que o peixe e os temperos soltem caldo. Importante: não se coloca água em moqueca capixaba. O caldo vem dos próprios ingredientes.
  3. Após um período entre três e cinco minutos, dependendo do peixe e do tamanho da moqueca, vire as postas de peixe delicadamente usando espátulas ou colheres grandes. Deixe completar o cozimento (aproximadamente o mesmo tempo) aproveitando para corrigir o sal e o limão.
  4. Para finalizar o prato, regue com azeite de oliva e coloque cheiro-verde por cima. A cebolinha pode até ser opcional, mas o coentro é parte fundamental da moqueca capixaba.

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PROGRAMAÇÃO

5/09 (QUINTA-FEIRA)
  • Das 8h às 17h - Atividades de educação ambiental com Iema e Secretaria de Meio Ambiente de Anchieta; visitas à Trilha da Moqueca e Mostra de Filmes Combiousa
  • Das 16h às 19h - Oficina de Panela de Barro com as Paneleiras de Goiabeiras
  • Das 19h às 21h - Apresentação cultural com Os Brandarinos
  • Das 21h às 23h - Show com Gustavo Ribeiro
6/09 (SEXTA-FEIRA)
  • Das 8h às 16h - Atividades de educação ambiental com Iema e Secretaria de Meio Ambiente de Anchieta; visitas à Trilha da Moqueca e Mostra de Filmes Combiousa
  • Das 16h às 19h - Oficina de Panela de Barro com as Paneleiras de Goiabeiras
  • Das 17h às 18h - Encontro Clube Capixaba
  • Das 19h às 20h - Preparo do Moquecão
  • Das 20h às 22h - Show com Gardênia Marques (Projeto Capixabices)
  • Das 22h à 0h - Show com Trio Maracá.
7/09 (SÁBADO)
  • Das 8h às 10h - Caminhada "No Cheiro da Moqueca"
  • Das 10h às 12h - Preparo do Moquecão
  • Das 12h às 14h - Show com Ananda e Vanessa
  • Das 14h às 15h - Aula-show kids de óleo de urucum com a chef indígena Dona Zilma 
  • Das 15h às 18h - Moquecão Cultural
  • Das 19h às 21h - Show com Lore Dalvi
  • Das 22h à 0h - Show com Banda Som e Cia
8/09 (DOMINGO)
  • Das 10h às 11h - Abertura do pavilhão
  • Das 11h às 14h - Show com Charlin Vieira
  • Das 15h às 16h - "Beleza não tem Idade nem Medida"
  • Das 16h às 19h - Show com Gabriel Rezzende
  • Das 19h às 20h - Encerramento.
8º FESTIVAL DA MOQUECA CAPIXABA
Quando: de 5 a 8 de setembro de 2024
Onde: na Avenida Beira-mar, no balneário de Castelhanos, em Anchieta
Entrada gratuita
Mais informações: (27) 98888-3593.
*Bruno Nézio é aluno do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo foi editado pelo editora de Gastronomia Evelize Calmon.

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