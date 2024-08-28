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Programação

Manguinhos Gourmet acontece em setembro com pratos a partir de R$ 20

Programação inclui uma Jardineira Gourmet, que irá circular pelas ruas do bairro de forma gratuita, além de shows musicais e estandes com oferta de artesanatos
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 28 de Agosto de 2024 às 13:26

Estica de Camarão, do Emporio do Carangueijo
Estica de Camarão, do Emporio do Carangueijo Crédito: Márcio Scheppa
Está chegando um dos festivais mais deliciosos do litoral da Serra. Com uma programação lotada de novidades, o Manguinhos Gourmet chega a sua 17ª edição nos dois últimos finais de semana de setembro, 20 a 22 e também de 27 a 29. Ao longo desses dias, capixabas e turistas poderão aproveitar uma culinária rica junto ao clima bucólico do balneário.
Para o Festival deste ano, os restaurantes e estabelecimentos participantes elaboraram pratos exclusivos que serão servidos na versão degustação, no valor de R$ 30, e ainda em porções maiores, para mais pessoas. Já nas docerias, o valor da degustação das sobremesas será R$ 20.
O visitante poderá percorrer as tendas montadas e decoradas em frente aos restaurantes. “A culinária capixaba é muito rica, com produtos e ingredientes de todos os cantos do nosso estado. As equipes de cada restaurante puderam criar pratos com receitas diversas, com opções para quem gosta de peixe e outras carnes. Sem esquecer das sobremesas”, explica o chef David Maresia’s, um dos organizadores do evento.
Bacalhau no Aconchego, do Restaurante Estação Primeira
Bacalhau no Aconchego, do Restaurante Estação Primeira Crédito: Márcio Scheppa
Durante o dia, o público poderá desfrutar da tradicional Jardineira Gourmet, um veículo que circula pelas ruas do bairro levando o público, de forma gratuita, para todos os restaurantes e ateliês de arte participantes. Também haverá um Espaço Kids, com playground e distribuição de guloseimas.
O Festival também terá programação noturna, com estandes de cada restaurante atendendo em uma praça de alimentação que funcionará ao lado do Restaurante Chico Bento. No espaço haverá ainda shows e outros estandes com oferta de artesanatos e gastronomia diversa, por exemplo.
Ceviche do Mestre, do Casa do Mestre
Ceviche do Mestre, do Casa do Mestre Crédito: Márcio Scheppa
Neste ano, vão participar os estabelecimentos Carmen Carloni Doceria, Casa do Mestre, Eco Manguinhos, Empório do Caranguejo, Enseada de Manguinhos, Espaço Chico Bento, Espaço Maresia’s, Mavi Sucreé Doceria, Moqueca do Geraldo, Petisco das Meninas, Recanto das Estrelas, Restaurante Estação Primeira de Manguinhos e Ufofarm.

PROGRAMAÇÃO

  • Sexta-feira (20)
  • 18h: Restaurantes e Docerias funcionam
  • 19h: FESTIM Petisco das Meninas
  • 19h: FESTIM Casa do Mestre 

  • Sábado (21)
  • 12h às 17h: Degustação nos restaurantes participantes e Jardineira Gourmet circulando no balneário
  • 18h: Restaurantes e Docerias funcionam
  • 19h: FESTIM Espaço Maresia's
  • 19h: FESTIM Restaurante Enseada de Manguinhos

  • Domingo (22)
  • 12h às 17h: Degustação nos restaurantes participantes e Jardineira Gourmet circulando no balneário
  • Sexta-feira 27/09/24
  • Restaurantes funcionam com o prato principal à noite
  • 18h à 00h: Evento Chico Bento com música, praça de alimentação, artesanato, brinquedos infantis entre outras atrações

  • Sábado (28)
  • 12h às 17h: Degustação nos restaurantes participantes e Jardineira Gourmet circulando no balneário
  • 12h: FESTIM Moqueca do Geraldo
  • 18h: Restaurantes e Docerias funcionam
  • 18h à 00h: Evento Chico Bento com música, praça de alimentação, artesanato, brinquedos infantis entre outras atrações

  • Domingo (29)
  • 12h às 17h: Degustação nos restaurantes participantes e Jardineira Gourmet circulando no balneário
  • 17h: Encerramento

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