Para esquentar

6 receitas de sopas e caldos fáceis para espantar o frio

Aprenda a preparar opções leves e saudáveis para se aquecer
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 27 de Agosto de 2024 às 08:42

Imagem Edicase Brasil
Caldo de cenoura Crédito: Veronika Idiyat | Shutterstock
As sopas e os caldos são excelentes alternativas para as refeições nos dias frios. Leves e completas, elas podem ser preparadas com diversos ingredientes de forma simples e fácil. Além disso, são saudáveis, nutritivas e ideais para quem deseja se aquecer sem sair da dieta. Pensando nisso, selecionamos 6 receitas de sopas e caldos irresistíveis para você preparar em casa. Confira!

Caldo de cenoura

Ingredientes

  • 2 cenouras descascadas e cortada em rodelas
  • 2 batatasdescascadas e cortadas em rodelas
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 3 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 1/5 xícara de chá de água
  • Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Acrescente as cenouras e as batatas e frite por 3 minutos. Após, coloque a água e cozinhe até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira a mistura para um liquidificador e bata até ficar homogêneo. Coloque a sopa novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo, tempere com sal e sirva em seguida.

Sopa de batata

Ingredientes

  • 1/2 kg de batatas descascadas e raladas
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 l de caldo delegumes
  • Sal e folhas de manjericão a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Acrescente as batatas e cozinhe por 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Junte o caldo de legumes e o sal, reduza o fogo e cozinhe por 25 minutos. Desligue o fogo, coloque o manjericão e sirva em seguida.

Sopa de legumes

Ingredientes

  • 1 abóbora cabotiá descascada e cortada em cubos
  • 1 l de água
  • 1 tomate picado e sem sementes
  • 1 abobrinha descascada e picada
  • 1 chuchu descascado e picado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 1 cenoura descascada e picada
  • Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a abóbora e refogue por 5 minutos. Junte o tomate, a abobrinha, o chuchu e a cenoura e cubra com a água. Cozinhe até os legumes ficarem macios. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Sopa de cebola  Crédito: Imagem: Dar1930 | Shutterstock

Sopa de cebola

Ingredientes

  • 1 kg de cebola descascada e fatiada
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 l de caldo de legumes​
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o caldo de legumes, tampe a panela e cozinhe até encorpar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Dica: sirva acompanhado de pão italiano tostado e polvilhado com queijo parmesão ralado.

Caldo de ervilha

Ingredientes

  • 450 g de ervilha congelada
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 xícara de chá de caldo de legumes
  • 1 xícara de chá de água
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o caldo de legumes e a água e cozinhe até levantar fervura. Junte as ervilhas , reduza o fogo e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira a mistura para um liquidificador e bata até obter uma consistência uniforme. Coloque na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.

Sopa de lentilha

Ingredientes

  • 500 g de lentilha
  • 3 tomates picados e sem sementes
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 cenoura descascada e picada
  • 1 talo de aipo picado
  • 1 l de caldo de legumes
  • 1 colher de sopa de óleo de girassol
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

​Modo de preparo

Em água corrente, lave a lentilha, escorra e reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola, o alho e o aipo e refogue até a cebola ficar transparente. Adicione os tomates, a lentilha, a cenoura e o caldo de legumes e cozinhe até a lentilha ficar macia. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.

