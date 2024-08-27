6 receitas de sopas e caldos fáceis para espantar o frio

As sopas e os caldos são excelentes alternativas para as refeições nos dias frios. Leves e completas, elas podem ser preparadas com diversos ingredientes de forma simples e fácil. Além disso, são saudáveis, nutritivas e ideais para quem deseja se aquecer sem sair da dieta. Pensando nisso, selecionamos 6 receitas de sopas e caldos irresistíveis para você preparar em casa. Confira!
Caldo de cenoura
Ingredientes
- 2 cenouras descascadas e cortada em rodelas
- 2 batatasdescascadas e cortadas em rodelas
- 2 colheres de sopa de azeite
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- 1 cebola descascada e picada
- 1 1/5 xícara de chá de água
- Sal a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Acrescente as cenouras e as batatas e frite por 3 minutos. Após, coloque a água e cozinhe até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira a mistura para um liquidificador e bata até ficar homogêneo. Coloque a sopa novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo, tempere com sal e sirva em seguida.
Sopa de batata
Ingredientes
- 1/2 kg de batatas descascadas e raladas
- 2 colheres de sopa de azeite
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 cebola descascada e picada
- 1 l de caldo delegumes
- Sal e folhas de manjericão a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Acrescente as batatas e cozinhe por 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Junte o caldo de legumes e o sal, reduza o fogo e cozinhe por 25 minutos. Desligue o fogo, coloque o manjericão e sirva em seguida.
Sopa de legumes
Ingredientes
- 1 abóbora cabotiá descascada e cortada em cubos
- 1 l de água
- 1 tomate picado e sem sementes
- 1 abobrinha descascada e picada
- 1 chuchu descascado e picado
- 1 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 1 cenoura descascada e picada
- Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a abóbora e refogue por 5 minutos. Junte o tomate, a abobrinha, o chuchu e a cenoura e cubra com a água. Cozinhe até os legumes ficarem macios. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Sopa de cebola
Ingredientes
- 1 kg de cebola descascada e fatiada
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 l de caldo de legumes
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o caldo de legumes, tampe a panela e cozinhe até encorpar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Dica: sirva acompanhado de pão italiano tostado e polvilhado com queijo parmesão ralado.
Caldo de ervilha
Ingredientes
- 450 g de ervilha congelada
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 xícara de chá de caldo de legumes
- 1 xícara de chá de água
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o caldo de legumes e a água e cozinhe até levantar fervura. Junte as ervilhas , reduza o fogo e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira a mistura para um liquidificador e bata até obter uma consistência uniforme. Coloque na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.
Sopa de lentilha
Ingredientes
- 500 g de lentilha
- 3 tomates picados e sem sementes
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 cenoura descascada e picada
- 1 talo de aipo picado
- 1 l de caldo de legumes
- 1 colher de sopa de óleo de girassol
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em água corrente, lave a lentilha, escorra e reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola, o alho e o aipo e refogue até a cebola ficar transparente. Adicione os tomates, a lentilha, a cenoura e o caldo de legumes e cozinhe até a lentilha ficar macia. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.