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Programação

Festa do Vinho e da Uva em Santa Teresa terá shows e pisa da uva

Evento começa nesta sexta (30) e vai até domingo (1). A programação inclui eleição da rainha e princesa da festa e distribuição de suco
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 26 de Agosto de 2024 às 16:36

Vinho tinto na taça
Santa Teresa é a cidade que mais produz vinhos no ES Crédito: Shutterstock
Santa Teresa se prepara para celebrar a 25ª edição da Festa do Vinho e da Uva, confirmada para os dias 30, 31 de agosto e 1 de setembro, no Parque de Exposições da cidade. Festejando a potência da vitivinicultura, o evento tem entrada gratuita e traz uma programação recheada - com destaque para a tradicional pisa da uva, um ritual que remonta às antigas vinícolas.
Vale ressaltar que a Terra dos Colibris é a cidade que mais produz vinhos, espumantes e sucos de uva no Estado. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o município de 22,8 mil habitantes responde por cerca de metade da produção de todo o Espírito Santo.
A diversidade de solos também contribui para a complexidade e a variedade da produção. Não à toa, a cidade tem, há duas décadas e meio, uma festa para celebrar toda essa potência. E a programação já começa nesta sexta-feira (30), com a eleição da realeza, que vai eleger a Rainha, a 1ª e a 2ª Princesa da Festa. Sete meninas concorrerão aos títulos, que contam com premiação em dinheiro, faixa e coroa.
Festa da Uva e do Vinho, em Santa Teresa
Festa da Uva e do Vinho, em Santa Teresa Crédito: Divulgação
Outra tradição é o desfile da Mini-Realeza, representando a Realeza Italiana dos séculos XVII e XVIII. Ao todo, 25 crianças vão desfilar no dia 30 de agosto, exibindo trajes típicos. O evento vai reunir moradores e visitantes para reviver a cultura local, mostrando como era a elaboração do vinho e do suco de uva na época em que os imigrantes italianos chegaram à região.
A comemoração contará com shows musicais e atrações que prometem agitar o município. Na sexta-feira (30), se apresentam Nano Vianna e Banda Trilha. Já no sábado (31), o evento terá atrações para toda a família, com o Teatro de Bonecos da Companhia Family Fun Festas, Esquenta do Palhaço Le Peppe Circus e o Show do Le Peppe Circus.
Ainda no sábado, haverá apresentação do Grupo de Danças Italianas da Pestalozzi e do Grupo Folklorístico do Circolo Trentino de Santa Teresa. À noite acontecem os shows da Banda Ferrari, Banda Via Expressa e da Banda 027, encerrando a programação do dia.
No domingo (01) a festa começa com o Momento Gospel, seguido do show de Flavyan Basttos. Já às 14h, o público poderá acompanhar a tradicional Pisa da Uva. De acordo com o representante da instituição que organiza do evento, Luiz Fernando Teixeira, o público poderá vivenciar a pisa da uva em um ambiente seguro e organizado.
Festa da Uva e do Vinho, em Santa Teresa
Festa da Uva e do Vinho, em Santa Teresa Crédito: Divulgação
“Vamos colocar a tina em cima de uma estrutura mais alta. Ao redor, colocaremos separadores de público para garantir a segurança. Será organizada uma fila para que as pessoas entrem, pisem nas uvas por um tempo determinado e saiam de forma ordenada. Vamos iniciar com convidados especiais e depois o público em geral poderá participar. Também haverá distribuição de suco de uva, com cerca de 250 litros disponíveis para todos”, ressalta.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

  • SEXTA-FEIRA (30/08) - 18h às 01h
  • 19h30 - Abertura oficial do evento
  • 20h - Nano Vianna / Mini-realeza
  • 22h - Concurso da Realeza do Vinho e da Uva
  • 23h30- Banda Trilha

  • SÁBADO (31/08) - 11h às 01h
  • 12h30 - Teatro de Bonecos da Companhia Family Fun Festas
  • 14h - Esquenta do Palhaço Le Peppe Circus
  • 15h - Show do Le Peppe Circus
  • 16h30 - Ballare Senza Limiti - Grupo de Danças Italianas da Pestalozzi
  • 18h30 - Grupo Folkloristico do Circolo Trentino de Santa Teresa
  • 19h30 - Banda Ferrari
  • 21h30 - Banda Via Expressa
  • 23h30 - Banda 027

  • DOMINGO (01/09) -11h às 17h
  • 11h - Momento Gospel
  • 12h30 - Flavyan Basttos
  • 14h - Pisa da Uva
  • 15h - Forró Serrano

SERVIÇO

  • 25ª FESTA DO VINHO E DA UVA DE SANTA TERESA 
  • Quando: 30, 31 de Agosto e 1 de setembro
  • Onde: Parque de Exposições de Santa Teresa
  • Entrada franca

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