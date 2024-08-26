Festa do Vinho e da Uva em Santa Teresa terá shows e pisa da uva

Santa Teresa é a cidade que mais produz vinhos no ES Crédito: Shutterstock

Santa Teresa se prepara para celebrar a 25ª edição da Festa do Vinho e da Uva, confirmada para os dias 30, 31 de agosto e 1 de setembro, no Parque de Exposições da cidade. Festejando a potência da vitivinicultura, o evento tem entrada gratuita e traz uma programação recheada - com destaque para a tradicional pisa da uva, um ritual que remonta às antigas vinícolas.

Vale ressaltar que a Terra dos Colibris é a cidade que mais produz vinhos, espumantes e sucos de uva no Estado. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o município de 22,8 mil habitantes responde por cerca de metade da produção de todo o Espírito Santo.

A diversidade de solos também contribui para a complexidade e a variedade da produção. Não à toa, a cidade tem, há duas décadas e meio, uma festa para celebrar toda essa potência. E a programação já começa nesta sexta-feira (30), com a eleição da realeza, que vai eleger a Rainha, a 1ª e a 2ª Princesa da Festa. Sete meninas concorrerão aos títulos, que contam com premiação em dinheiro, faixa e coroa.

Festa da Uva e do Vinho, em Santa Teresa Crédito: Divulgação

Outra tradição é o desfile da Mini-Realeza, representando a Realeza Italiana dos séculos XVII e XVIII. Ao todo, 25 crianças vão desfilar no dia 30 de agosto, exibindo trajes típicos. O evento vai reunir moradores e visitantes para reviver a cultura local, mostrando como era a elaboração do vinho e do suco de uva na época em que os imigrantes italianos chegaram à região.

A comemoração contará com shows musicais e atrações que prometem agitar o município. Na sexta-feira (30), se apresentam Nano Vianna e Banda Trilha. Já no sábado (31), o evento terá atrações para toda a família, com o Teatro de Bonecos da Companhia Family Fun Festas, Esquenta do Palhaço Le Peppe Circus e o Show do Le Peppe Circus.

Ainda no sábado, haverá apresentação do Grupo de Danças Italianas da Pestalozzi e do Grupo Folklorístico do Circolo Trentino de Santa Teresa. À noite acontecem os shows da Banda Ferrari, Banda Via Expressa e da Banda 027, encerrando a programação do dia.

No domingo (01) a festa começa com o Momento Gospel, seguido do show de Flavyan Basttos. Já às 14h, o público poderá acompanhar a tradicional Pisa da Uva. De acordo com o representante da instituição que organiza do evento, Luiz Fernando Teixeira, o público poderá vivenciar a pisa da uva em um ambiente seguro e organizado.

Festa da Uva e do Vinho, em Santa Teresa Crédito: Divulgação

“Vamos colocar a tina em cima de uma estrutura mais alta. Ao redor, colocaremos separadores de público para garantir a segurança. Será organizada uma fila para que as pessoas entrem, pisem nas uvas por um tempo determinado e saiam de forma ordenada. Vamos iniciar com convidados especiais e depois o público em geral poderá participar. Também haverá distribuição de suco de uva, com cerca de 250 litros disponíveis para todos”, ressalta.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

SEXTA-FEIRA (30/08) - 18h às 01h

19h30 - Abertura oficial do evento

20h - Nano Vianna / Mini-realeza

22h - Concurso da Realeza do Vinho e da Uva

23h30- Banda Trilha





SÁBADO (31/08) - 11h às 01h

12h30 - Teatro de Bonecos da Companhia Family Fun Festas

14h - Esquenta do Palhaço Le Peppe Circus

15h - Show do Le Peppe Circus

16h30 - Ballare Senza Limiti - Grupo de Danças Italianas da Pestalozzi

18h30 - Grupo Folkloristico do Circolo Trentino de Santa Teresa

19h30 - Banda Ferrari

21h30 - Banda Via Expressa

23h30 - Banda 027





DOMINGO (01/09) -11h às 17h

11h - Momento Gospel

12h30 - Flavyan Basttos

14h - Pisa da Uva

15h - Forró Serrano

SERVIÇO