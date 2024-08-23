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Programação

Iriri terá festival com mais de 300 rótulos de vinhos neste fim de semana

Com entrada gratuita, Festival Iriri Vinhos e Abraços terá aula-show e pratos típicos de diversas partes do mundo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Agosto de 2024 às 11:30

Festival Iriri Vinhos e Abraços, em Iriri, terá entrada gratuita
Festival Iriri Vinhos e Abraços, em Iriri, terá entrada gratuita Crédito: RENAN_ALVES
Para os amantes de vinho e de uma boa gastronomia, o fim de semana vai ser agitado. Começa nesta sexta-feira (23) e segue até domingo (25), no litoral de Iriri, em Anchieta, a terceira edição do “Festival Iriri Vinhos e Abraços”. O evento será realizado na Praça de Eventos da Praia Costa Azul. A entrada é gratuita.
Com mais de 300 rótulos de vinhos de países como Romênia, Eslovênia, Macedônia, Chile, França, Argentina, Portugal e Brasil, o festival tem a finalidade de propor uma harmonização entre bebidas de qualidade, boa música e gastronomia. Os visitantes poderão degustar vinhos acompanhados de queijos finos e apreciar apresentações musicais ao longo de todo evento.

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Um dos destaques da programação fica por conta da aula-show com o chef Gilson Surrage, que vai preparar um prato surpresa, em conjunto com o sommelier Pablo Mansk. O prato será harmonizado com champanhe e espumante que será aberto na sabragem, técnica utilizada para abrir a garrafa com um sabre. Esse brinde é para os convidados que vão participar do festival.
Os visitantes terão a oportunidade de degustar uma seleção de pratos de diversas partes do mundo. Entre as opções, espetinhos de frutos do mar com manteiga de ervas (camarão, polvo e salmão), combinados com vinhos como o VM blanc de blancs e o Seven Numbers Pinot Grigio, além do cupim e costela assados no bafo, servidos com os vinhos Sin Rodeo Malbec e La Chapelle.
Festival Iriri Vinhos e Abraços, em Iriri, terá entrada gratuita
Festival Iriri Vinhos e Abraços, em Iriri, terá entrada gratuita Crédito: RENAN_ALVES
Para os fãs de pizza, a Legusti Pizzaria vai oferecer a clássica pizza marguerita, harmonizada com o vinho VM blanc de blancs, e a pizza quatro queijos, acompanhada do vinho Obediente. Outras delícias incluem a massa preparada na panela de parmesão com bechamel, assinada por Silvana Alves, harmonizada com Lauca Cabernet Sauvigno.
O cardápio ainda conta com os risotos de funghi, harmonizados com La Cacciatora Cuvee e La Chapelle, e o de limão siciliano, que acompanha os vinhos French White e Lauca Sauvignon Blanc.

PROGRAMAÇÃO

  • Sexta (23)
  • 17h - Abertura do evento ao público
  • 18h – Apresentação musical com o Maestro Mauro (instrumental)
  • 19h30 – Aula-show com Chef Gilson Surrage e Davi Pires (Prato Surpresa)
  • 20h - Chorinho com grupo Sambachoro
  • 22h - Show com Serginho (MPB, pop rock, rock internacional)
  • 01h - Encerramento evento

  • Sábado (24)
  • 17h- Abertura do evento ao público
  • 18h- Soul jazz Blues connection
  • 19h30 - Masterclass com o sommelier Vinícius Mezadri com o tema: Como degustar vinhos sem frescura e sem enrolação.
  • 20h- Chorinho com Vinícius Herkenhof
  • 22h- Show Wavilla Acústico

  • Domingo (25)
  • 17h - Abertura do evento ao público
  • 19h- Show com Léo Zanon
  • 22h- Encerramento do evento

SERVIÇO

  • Evento: 3º Festival Iriri Vinhos e Abraços
  • Local: Praça de Eventos, Praia Costa Azul, Iriri – Espírito Santo
  • Data: sexta (23), sábado (24) e domingo (25)
  • Entrada gratuita

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