Iriri terá festival com mais de 300 rótulos de vinhos neste fim de semana

Festival Iriri Vinhos e Abraços, em Iriri, terá entrada gratuita Crédito: RENAN_ALVES

Para os amantes de vinho e de uma boa gastronomia, o fim de semana vai ser agitado. Começa nesta sexta-feira (23) e segue até domingo (25), no litoral de Iriri , em Anchieta, a terceira edição do “Festival Iriri Vinhos e Abraços”. O evento será realizado na Praça de Eventos da Praia Costa Azul. A entrada é gratuita.

Com mais de 300 rótulos de vinhos de países como Romênia, Eslovênia, Macedônia, Chile, França, Argentina, Portugal e Brasil, o festival tem a finalidade de propor uma harmonização entre bebidas de qualidade, boa música e gastronomia. Os visitantes poderão degustar vinhos acompanhados de queijos finos e apreciar apresentações musicais ao longo de todo evento.

Um dos destaques da programação fica por conta da aula-show com o chef Gilson Surrage, que vai preparar um prato surpresa, em conjunto com o sommelier Pablo Mansk. O prato será harmonizado com champanhe e espumante que será aberto na sabragem, técnica utilizada para abrir a garrafa com um sabre. Esse brinde é para os convidados que vão participar do festival.

Os visitantes terão a oportunidade de degustar uma seleção de pratos de diversas partes do mundo. Entre as opções, espetinhos de frutos do mar com manteiga de ervas (camarão, polvo e salmão), combinados com vinhos como o VM blanc de blancs e o Seven Numbers Pinot Grigio, além do cupim e costela assados no bafo, servidos com os vinhos Sin Rodeo Malbec e La Chapelle.

Festival Iriri Vinhos e Abraços, em Iriri, terá entrada gratuita Crédito: RENAN_ALVES

Para os fãs de pizza, a Legusti Pizzaria vai oferecer a clássica pizza marguerita, harmonizada com o vinho VM blanc de blancs, e a pizza quatro queijos, acompanhada do vinho Obediente. Outras delícias incluem a massa preparada na panela de parmesão com bechamel, assinada por Silvana Alves, harmonizada com Lauca Cabernet Sauvigno.

O cardápio ainda conta com os risotos de funghi, harmonizados com La Cacciatora Cuvee e La Chapelle, e o de limão siciliano, que acompanha os vinhos French White e Lauca Sauvignon Blanc.

PROGRAMAÇÃO

Sexta (23)

17h - Abertura do evento ao público

18h – Apresentação musical com o Maestro Mauro (instrumental)

19h30 – Aula-show com Chef Gilson Surrage e Davi Pires (Prato Surpresa)

20h - Chorinho com grupo Sambachoro

22h - Show com Serginho (MPB, pop rock, rock internacional)

01h - Encerramento evento





Sábado (24)

17h- Abertura do evento ao público

18h- Soul jazz Blues connection

19h30 - Masterclass com o sommelier Vinícius Mezadri com o tema: Como degustar vinhos sem frescura e sem enrolação.

20h- Chorinho com Vinícius Herkenhof

22h- Show Wavilla Acústico





Domingo (25)

17h - Abertura do evento ao público

19h- Show com Léo Zanon

22h- Encerramento do evento

SERVIÇO