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Entrada gratuita

Evento de rock na Serra terá tributo a Led Zeppelin e cerveja artesanal

"Rock a Rock" vai rolar ao lado do Parque da Cidade. Programação terá show da banda inglesa Letz Zep e opções gastronômicas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Agosto de 2024 às 16:00

Banda inglesa Letz Zep se apresenta no Parque da Cidade, na Serra
Banda inglesa Letz Zep se apresenta no Parque da Cidade, na Serra Crédito: Divulgação
Música boa, opções gastronômicas, cerveja artesanal e muito rock'n'roll, bebê! É o que promete o festival "Rock a Rock", que rola de sexta (23) a domingo (25), ao lado do Parque da Cidade, em Laranjeiras. Um destaque do evento é o show da banda inglesa Letz Zep, considerada a única banda tributo reconhecida pelos integrantes do Led Zeppelin. E o melhor: a entrada é gratuita.
Outras atrações também estão presentes no line-up, como Uz Zé, Sandrera, Laís Stone, Mary Di, Luciana Fischer e Betto Luck (ex-vocalista da banda Rádio Taxi). Além do rock’n’roll, o festival terá uma praça de alimentação diversificada com muita comida e cervejas artesanais.
A programação começa na sexta das 16h às 22h, e no sábado vai até a meia-noite. Já no domingo as atividades começam mais cedo, às 15h, com encerramento às 22h. Veja o serviço completo abaixo:

SERVIÇO

  • "Rock a Rock"
  • Sexta (23)
  • 18h - Mary Di
  • 20h - ⁠Sandrera

  • Sábado (24)
  • 18h - Laís Stone
  • 20h - Us Zé 
  • 22h - Letz Zep 

  • Domingo (25)
  • 18h - Luciana Fischer  
  • 20h - ⁠Betto Luck  (ex-vocalista da banda Rádio Taxi)

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