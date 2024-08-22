Evento de rock na Serra terá tributo a Led Zeppelin e cerveja artesanal

Banda inglesa Letz Zep se apresenta no Parque da Cidade, na Serra Crédito: Divulgação

Música boa, opções gastronômicas, cerveja artesanal e muito rock'n'roll, bebê! É o que promete o festival "Rock a Rock", que rola de sexta (23) a domingo (25), ao lado do Parque da Cidade, em Laranjeiras. Um destaque do evento é o show da banda inglesa Letz Zep, considerada a única banda tributo reconhecida pelos integrantes do Led Zeppelin. E o melhor: a entrada é gratuita.

Outras atrações também estão presentes no line-up, como Uz Zé, Sandrera, Laís Stone, Mary Di, Luciana Fischer e Betto Luck (ex-vocalista da banda Rádio Taxi). Além do rock’n’roll, o festival terá uma praça de alimentação diversificada com muita comida e cervejas artesanais.

A programação começa na sexta das 16h às 22h, e no sábado vai até a meia-noite. Já no domingo as atividades começam mais cedo, às 15h, com encerramento às 22h. Veja o serviço completo abaixo:

SERVIÇO