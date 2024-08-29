Festival Gastronômico em Pedra Azul anuncia mais de 60 estabelecimentos

Está chegando a hora dos turistas de todo Espírito Santo - e do Brasil - se deliciarem com a gastronomia das montanhas capixabas. Entre 11 de setembro e 14 de outubro, o Festival Gastronômico Pedra Azul Gourmet promete agitar a região de Domingos Martins. Ao todo, 61 estabelecimentos vão participar do evento.
São restaurantes, cervejarias, empórios, cafés, sorveterias e hotéis que selecionaram itens do cardápio ou criaram pratos exclusivos para o evento. A promessa é de uma imersão na gastronomia da região com ingredientes frescos e bebidas de produtores locais, tudo acompanhado de uma das mais belas vistas do país: a Pedra Azul.
Que tal aproveitar as rotas presentes em Pedra Azul parando em cada cantinho para apreciar um bom prato? Dá para tomar café da manhã, passear pela pedra, almoçar no entorno, curtir um passeio e comer uma sobremesa e voltar para a Grande Vitória.
CONFIRA A LISTA DOS ESTABELECIMENTOS
- Alice Flor e Café
- Apiário Florin
- Azurra Cervejaria Artesanal
- Blu Gelatos
- Cachaçaria Modolo
- Café Alto da Rota
- Café da Fazenda
- Casa Chef Ari
- Casa de Fondue A Argau
- Fazenda Camocim
- Casa Flor
- Cervejaria Artesanal Grecco
- Cervejaria Aurora
- Cerejaria Bello Monti
- Cervejaria Deck Beer
- Cervejaria Pedra Azul
- Contos do Ninho
- Cordillera Mar Fuego
- Cozinha da Rota
- Delícias da Colina
- Delícias de Portugal
- Don Calmon
- Du Carmo Beer
- Duli Restaurante
- Empório Dei Nonni
- Entreposto 87
- Espaço Via Olivari
- Espigueiro
- Grão da Terra Restaurante
- Hotel Fazenda China Park
- Le Jardin du Cuisinier
- Lótus Azul
- Luna Lab Café & Delicatéssen
- Marietta Delicatéssen
- Ocakau
- Passarin Casa Restaurante
- Peccato Della Montagna
- Pepe Pâtisserie
- Pousada Rabo do Lagarto
- Quinta dos Manacás
- Restaurante Brasserie Apogeu
- Restaurante Don Due
- Restaurante e Moquecaria Recanto Verde
- Restaurante Lusitânia
- Ronchi Beer
- Sítio Pedreiras
- SOS Garden
- Cervejaria Barba Negra
- Terrazzo Dei Nonni
- Travoletta
- Tuia Gastronomia e Arte
- Valentim Iogurteria Artesanal
- Vallino Pizzeria Napoletana
- Venda da Rota Cafeteria e Restaurante
- Vila da Ormy
- Vino Vinhos
- Wine Bike Adega
- Wood & Café
- Wine Aracê
- Du Carmo Café
- Restaurante Peterle's