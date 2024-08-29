Festival Gastronômico em Pedra Azul anuncia mais de 60 estabelecimentos

Risoto sabores das Montanhas, do Hotel Fazenda China Park Crédito: Camila Luz

Está chegando a hora dos turistas de todo Espírito Santo - e do Brasil - se deliciarem com a gastronomia das montanhas capixabas. Entre 11 de setembro e 14 de outubro, o Festival Gastronômico Pedra Azul Gourmet promete agitar a região de Domingos Martins. Ao todo, 61 estabelecimentos vão participar do evento.

São restaurantes, cervejarias, empórios, cafés, sorveterias e hotéis que selecionaram itens do cardápio ou criaram pratos exclusivos para o evento. A promessa é de uma imersão na gastronomia da região com ingredientes frescos e bebidas de produtores locais, tudo acompanhado de uma das mais belas vistas do país: a Pedra Azul.

Que tal aproveitar as rotas presentes em Pedra Azul parando em cada cantinho para apreciar um bom prato? Dá para tomar café da manhã, passear pela pedra, almoçar no entorno, curtir um passeio e comer uma sobremesa e voltar para a Grande Vitória.

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