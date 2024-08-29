Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Montanhas capixabas

Festival Gastronômico em Pedra Azul anuncia mais de 60 estabelecimentos

Evento acontece de 11 de setembro a 14 de outubro com diversas rotas para se deliciar; veja a lista de participantes
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 29 de Agosto de 2024 às 12:00

Risoto sabores das Montanhas, do Hotel Fazenda China Park
Risoto sabores das Montanhas, do Hotel Fazenda China Park Crédito: Camila Luz
Está chegando a hora dos turistas de todo Espírito Santo - e do Brasil - se deliciarem com a gastronomia das montanhas capixabas. Entre 11 de setembro e 14 de outubro, o Festival Gastronômico Pedra Azul Gourmet promete agitar a região de Domingos Martins. Ao todo, 61 estabelecimentos vão participar do evento.
São restaurantes, cervejarias, empórios, cafés, sorveterias e hotéis que selecionaram itens do cardápio ou criaram pratos exclusivos para o evento. A promessa é de uma imersão na gastronomia da região com ingredientes frescos e bebidas de produtores locais, tudo acompanhado de uma das mais belas vistas do país: a Pedra Azul.

Veja Também

Fim de semana em Pedra Azul: diárias vão de R$ 250 a quase R$ 4 mil

Pedra Azul: roteiro vai de paladares exóticos a passeios alternativos

Que tal aproveitar as rotas presentes em Pedra Azul parando em cada cantinho para apreciar um bom prato? Dá para tomar café da manhã, passear pela pedra, almoçar no entorno, curtir um passeio e comer uma sobremesa e voltar para a Grande Vitória.

CONFIRA A LISTA DOS ESTABELECIMENTOS

  • Alice Flor e Café
  • Apiário Florin
  • Azurra Cervejaria Artesanal
  • Blu Gelatos
  • Cachaçaria Modolo
  • Café Alto da Rota
  • Café da Fazenda
  • Casa Chef Ari
  • Casa de Fondue A Argau
  • Fazenda Camocim
  • Casa Flor
  • Cervejaria Artesanal Grecco
  • Cervejaria Aurora
  • Cerejaria Bello Monti
  • Cervejaria Deck Beer
  • Cervejaria Pedra Azul
  • Contos do Ninho
  • Cordillera Mar Fuego
  • Cozinha da Rota
  • Delícias da Colina
  • Delícias de Portugal
  • Don Calmon
  • Du Carmo Beer
  • Duli Restaurante
  • Empório Dei Nonni
  • Entreposto 87
  • Espaço Via Olivari
  • Espigueiro
  • Grão da Terra Restaurante
  • Hotel Fazenda China Park
  • Le Jardin du Cuisinier
  • Lótus Azul
  • Luna Lab Café & Delicatéssen
  • Marietta Delicatéssen
  • Ocakau
  • Passarin Casa Restaurante
  • Peccato Della Montagna
  • Pepe Pâtisserie
  • Pousada Rabo do Lagarto
  • Quinta dos Manacás
  • Restaurante Brasserie Apogeu
  • Restaurante Don Due
  • Restaurante e Moquecaria Recanto Verde
  • Restaurante Lusitânia
  • Ronchi Beer
  • Sítio Pedreiras
  • SOS Garden
  • Cervejaria Barba Negra
  • Terrazzo Dei Nonni
  • Travoletta
  • Tuia Gastronomia e Arte
  • Valentim Iogurteria Artesanal
  • Vallino Pizzeria Napoletana
  • Venda da Rota Cafeteria e Restaurante
  • Vila da Ormy
  • Vino Vinhos
  • Wine Bike Adega
  • Wood & Café
  • Wine Aracê
  • Du Carmo Café
  • Restaurante Peterle's

Veja Também

Manguinhos Gourmet acontece em setembro com pratos a partir de R$ 20

Happy hour lança o Pedra Azul Summit 2024 na Rede Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Pedra Azul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é preso após capotar veículo roubado durante fuga em Aracruz
Imagem de destaque
Transcol e Aquaviário terão linhas exclusivas e horários especiais na Festa da Penha
Imagem de destaque
O incrível roubo de mochila que tinha ovo Fabergé e outras joias de R$ 15 milhões em pub de Londres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados