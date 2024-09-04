Festival gastronômico Itaúnas e Sabores terá pratos a partir de R$ 30

Reduto dos forrozeiros e cenário de belezas naturais singulares, a Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, será palco de mais uma edição do festival gastronômico Itaúnas e Sabores, reunindo criações de 16 restaurantes e bares locais entre os dias 5 e 8 de setembro.
Os pratos inscritos para o evento custarão de R$ 30 a R$ 100, e a programação terá aulas-shows com chefs da região, encontro de beijuzeiras, roda de capoeira, recreação infantil (área kids) e apresentações musicais.
Abertas ao público, as atividades serão realizadas no espaço Café Brasil e na praça central de Itaúnas.
Figura tradicional da culinária barrense, Tereza Bonelá, do restaurante Dona Tereza, vai comandar uma aula-show na sexta (6), e no sábado (7), o destaque fica por conta de Gabriel Bordoni, chef do restaurante Tatá Cozinha de Origem, um dos mais promissores da nova cena gastronômica capixaba, localizado em São Mateus.
O festival é realizado pela Associação Empresarial e Turística da Vila de Itaúnas (AETI). De acordo com a organização, espera-se que aproximadamente 6 mil turistas circulem pela vila durante o evento.
O cardápio criado pelos restaurantes participantes contempla desde a cozinha litorânea, com base no pescado da região, até quitutes de influência nordestina.
Muma de caranguejo, risoto de abóbora com carne-seca e bolinho de tilápia defumada estão entre as opções, individuais ou ideais para compartilhar, que você confere na lista abaixo.
PRATOS DO 6º FESTIVAL ITAÚNAS E SABORES
1
TOQUE NORDESTINO
Xique Xique (gastrobar) - Jongo: risoto de abóbora com carne-seca e queijo gorgonzola (R$ 79/individual). Mais informações: @xiquexiqueitaunas. FOTO: Tasty Click
2
ENTRADINHA CHARMOSA
Bar da Ponte - Maré: Casquinha de aipim assada acompanhada por moquequinha de caranguejo desfiado, polvo ao vinagrete e farofa de coco (R$ 65/para compartilhar). Mais informações: @bardaponteitaunas. FOTO: Tasty Click
3
MOQUECA DE CARANGUEJO
Restaurante da Rita - Sertão: muma de caranguejo acompanhada por farofa e vinagrete. Mais informações: (27) 99893-3108. FOTO: Tasty Click
4
MASSA SUCULENTA
Cizinho Restaurante - Conchiglione Buraco do Bicho: massa recheada com camarão 7 barbas finalizado com molho sugo, pimenta-biquinho e manjericão (R$ 65/individual). Mais informações: @cizinhorestaurante. FOTO: Tasty Click
5
FILÉ AO VINHO
Moqueca, Cachaça e Blues (restaurante da pousada Vila Tânia) - Fettuccine à Vila Tânia: tornedor de filé mignon em redução de vinho e balsâmico com massa finalizada com crispy de bacon (R$ 79/individual). Mais informações: @pousadavilatania. FOTO: Tasty Click
6
CAMARÃO CROCANTE
Restaurante Dona Pedrolina - Aruê Ticumbi: arroz cremoso de camarão, camarão recheado com catupiry e finalização com batata palha caseira (R$ 65/individual). Mais informações: @restaurantedonapedrolina. FOTO: Tasty Click
7
SABORES DO LITORAL
Thereza's Bar - Trilha do Pescador: filé de pescada empanada, molho camarões VM, champignon, alcaparra e manjericão (R$ 69,90/individual). Mais informações: @therezasbar_itaunas. FOTO: Tasty Click
8
PICANHA INCREMENTADA
Pimenta Nativa - Tronco Vinagreiro: picanha de sol na chapa, aipim na manteiga, queijo coalho e farofa de banana-da-terra (R$ 90/para compartilhar). Mais informações: @pimentanativaes. FOTO: Tasty Click
9
NO POINT DO FORRÓ
Forró da Padaria - Dunas: bobó de camarão, arroz e farofa de banana (R$ 58/individual). Mais informações: @forrodapadariaitaunas. FOTO: Tasty Click
10
ALÉM DAS DUNAS
Barraca Sal da Terra (Praia de Itaúnas) - Moquequinha de gurjão de peixe (R$ 62). Mais informações: @barraca_sal_da_terra. FOTO: Tasty Click
11
LASANHA CREMOSA
Restaurante da pousada Ka 347 - Trilha do Almescar: lasanha de camarão VM com molho branco e queijo muçarela (R$ 100/individual). Mais informações: @pousadaka347. FOTO: Tasty Click
12
NA BEIRA DO MAR
Barraca do Itamar (Praia de Itaúnas) - Tamandaré: filé de peixe grelhado ao molho de limão acompanhado por julienne de legumes salteados (R$ 89). Mais informações: @barracadoitamar. FOTO: Barraca do Itamar/Divulgação
13
PESCADINHA AO FORNO
Restaurante Dona Tereza - Pescada da Vila: filé de pescadinha com batatas assadas com ervas e acompanhadas por farofa (R$ 60/individual). Mais informações: @donaterezaitaunas. FOTO: Tasty Click
14
ESCONDIDINHO NA VILA
Casarão da Vila - Achadinho da Vila: escondidinho de carne-seca com purê de aipim acompanhado por arroz branco (R$ 30/individual). Mais informações: @casarao_da_vila. FOTO: Tasty Click
15
BOLINHO DEFUMADO
São Bastião - Sabores da Trilha: bolinho de tilápia defumada recheado com provolone e acompanhado por maionese de limão siciliano e pimenta-rosa (R$ 49,90/para petiscar). Mais informações: @saobastiaogastrobar. FOTO: Tasty Click
16
SANDUBA COM BANANA
Deck 21 - Crispy e Cheddar Itaúnas: hambúrguer de carne bovina com cebola crispy, bacon, banana-da-terra e molho cheddar (R$ 40). Mais informações: @rio_deck21. FOTO: Tasty Click
PROGRAMAÇÃO
5/09 (QUINTA-FEIRA)
- Café Brasil
- 16h - Workshop "Tráfego pago para empresas" com Marcus Vinícius Costa, fundador do Horta 05
- Praça principal
- 19h - Show musical com Lu Lima
- Café Brasil
- 14h - Aula-show de gastronomia com Dona Tereza Bonelá (Restaurante Dona Tereza)
- 16h - Workshop "Marketing para empresas" com Henrique, fundador da página Itaúnas em Cantos
- Praça principal
- 19h - Show musical com Saulo Camilo e Banda
- 21h - Apresentação cultural de jongo
- Café Brasil
- 13h - Aula-show de gastronomia com a chef Jaque Fortes (Senac)
- 15h - Aula-show de gastronomia com o chef Gabriel Bordoni (Restaurante Tatá Cozinha de Origem/São Mateus)
- Praça principal
- 16h - Preparo de beiju no forno a lenha com Dona Orly, encontro de beijuzeiras e roda de capoeira com mestre Dedé
- 17h - Show musical com Os Filhos de Lilith
- 19h - Show musical com Terminal V8
6º FESTIVAL ITAÚNAS E SABORES
Quando: de 5 a 8 de setembro de 2024
Onde: Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra
Preços dos pratos: de R$ 30 a R$ 100
Realização: Associação Empresarial e Turística da Vila de Itaúnas (AETI)
Mais informações: @itaunasesabores.
