Festival gastronômico Itaúnas e Sabores terá pratos a partir de R$ 30

Evento acontecerá de 5 a 8 de setembro em 16 restaurantes da vila, com programação cultural na praça e aulas-shows de chefs e beijuzeiras
Evelize Calmon

Publicado em 04 de Setembro de 2024 às 16:47

Reduto dos forrozeiros e cenário de belezas naturais singulares, a Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, será palco de mais uma edição do festival gastronômico Itaúnas e Sabores, reunindo criações de 16 restaurantes e bares locais entre os dias 5 e 8 de setembro.
Os pratos inscritos para o evento custarão de R$ 30 a R$ 100, e a programação terá aulas-shows com chefs da região, encontro de beijuzeiras, roda de capoeira, recreação infantil (área kids) e apresentações musicais.
Abertas ao público, as atividades serão realizadas no espaço Café Brasil e na praça central de Itaúnas. 
Figura tradicional da culinária barrense, Tereza Bonelá, do restaurante Dona Tereza, vai comandar uma aula-show na sexta (6), e no sábado (7), o destaque fica por conta de Gabriel Bordoni, chef do restaurante Tatá Cozinha de Origem, um dos mais promissores da nova cena gastronômica capixaba, localizado em São Mateus.   

Veja Também

Moqueca gigante de 600kg é atração de festival em Anchieta

O festival é realizado pela Associação Empresarial e Turística da Vila de Itaúnas (AETI). De acordo com a organização, espera-se que aproximadamente 6 mil turistas circulem pela vila durante o evento.
O cardápio criado pelos restaurantes participantes contempla desde a cozinha litorânea, com base no pescado da região, até quitutes de influência nordestina.
Muma de caranguejo, risoto de abóbora com carne-seca e bolinho de tilápia defumada estão entre as opções, individuais ou ideais para compartilhar, que você confere na lista abaixo.   

PRATOS DO 6º FESTIVAL ITAÚNAS E SABORES

1

TOQUE NORDESTINO

Xique Xique (gastrobar) - Jongo: risoto de abóbora com carne-seca e queijo gorgonzola (R$ 79/individual). Mais informações: @xiquexiqueitaunas. FOTO: Tasty Click 

2

ENTRADINHA CHARMOSA

Bar da Ponte - Maré: Casquinha de aipim assada acompanhada por moquequinha de caranguejo desfiado, polvo ao vinagrete e farofa de coco (R$ 65/para compartilhar). Mais informações: @bardaponteitaunas. FOTO: Tasty Click

3

MOQUECA DE CARANGUEJO

Restaurante da Rita - Sertão: muma de caranguejo acompanhada por farofa e vinagrete. Mais informações: (27) 99893-3108. FOTO: Tasty Click

4

MASSA SUCULENTA

Cizinho Restaurante - Conchiglione Buraco do Bicho: massa recheada com camarão 7 barbas finalizado com molho sugo, pimenta-biquinho e manjericão (R$ 65/individual). Mais informações: @cizinhorestaurante. FOTO: Tasty Click

5

FILÉ AO VINHO

Moqueca, Cachaça e Blues (restaurante da pousada Vila Tânia) - Fettuccine à Vila Tânia: tornedor de filé mignon em redução de vinho e balsâmico com massa finalizada com crispy de bacon (R$ 79/individual). Mais informações: @pousadavilatania. FOTO: Tasty Click

6

CAMARÃO CROCANTE

Restaurante Dona Pedrolina - Aruê Ticumbi: arroz cremoso de camarão, camarão recheado com catupiry e finalização com batata palha caseira (R$ 65/individual). Mais informações: @restaurantedonapedrolina. FOTO: Tasty Click

7

SABORES DO LITORAL

Thereza's Bar - Trilha do Pescador: filé de pescada empanada, molho camarões VM, champignon, alcaparra e manjericão (R$ 69,90/individual). Mais informações: @therezasbar_itaunas. FOTO: Tasty Click

8

PICANHA INCREMENTADA

Pimenta Nativa - Tronco Vinagreiro: picanha de sol na chapa, aipim na manteiga, queijo coalho e farofa de banana-da-terra (R$ 90/para compartilhar). Mais informações: @pimentanativaes. FOTO: Tasty Click

9

NO POINT DO FORRÓ

Forró da Padaria - Dunas: bobó de camarão, arroz e farofa de banana (R$ 58/individual). Mais informações: @forrodapadariaitaunas. FOTO: Tasty Click

10

ALÉM DAS DUNAS

Barraca Sal da Terra (Praia de Itaúnas) - Moquequinha de gurjão de peixe (R$ 62). Mais informações: @barraca_sal_da_terra. FOTO: Tasty Click

11

LASANHA CREMOSA

Restaurante da pousada Ka 347 - Trilha do Almescar: lasanha de camarão VM com molho branco e queijo muçarela (R$ 100/individual). Mais informações: @pousadaka347. FOTO: Tasty Click 

12

NA BEIRA DO MAR

Barraca do Itamar (Praia de Itaúnas) - Tamandaré: filé de peixe grelhado ao molho de limão acompanhado por julienne de legumes salteados (R$ 89). Mais informações: @barracadoitamar. FOTO: Barraca do Itamar/Divulgação 

13

PESCADINHA AO FORNO

Restaurante Dona Tereza - Pescada da Vila: filé de pescadinha com batatas assadas com ervas e acompanhadas por farofa (R$ 60/individual). Mais informações: @donaterezaitaunas. FOTO: Tasty Click

14

ESCONDIDINHO NA VILA

Casarão da Vila - Achadinho da Vila: escondidinho de carne-seca com purê de aipim acompanhado por arroz branco (R$ 30/individual). Mais informações: @casarao_da_vila. FOTO: Tasty Click 

15

BOLINHO DEFUMADO

São Bastião - Sabores da Trilha: bolinho de tilápia defumada recheado com provolone e acompanhado por maionese de limão siciliano e pimenta-rosa (R$ 49,90/para petiscar). Mais informações: @saobastiaogastrobar. FOTO: Tasty Click

16

SANDUBA COM BANANA

Deck 21 - Crispy e Cheddar Itaúnas: hambúrguer de carne bovina com cebola crispy, bacon, banana-da-terra e molho cheddar (R$ 40). Mais informações: @rio_deck21. FOTO: Tasty Click

PROGRAMAÇÃO

5/09 (QUINTA-FEIRA)
  • Café Brasil
  • 16h - Workshop "Tráfego pago para empresas" com Marcus Vinícius Costa, fundador do Horta 05
  • Praça principal
  • 19h - Show musical com Lu Lima 
6/09 (SEXTA-FEIRA)
  • Café Brasil
  • 14h - Aula-show de gastronomia com Dona Tereza Bonelá (Restaurante Dona Tereza)
  • 16h - Workshop "Marketing para empresas" com Henrique, fundador da página Itaúnas em Cantos
  • Praça principal
  • 19h - Show musical com Saulo Camilo e Banda 
  • 21h - Apresentação cultural de jongo
7/09 (SÁBADO)
  • Café Brasil
  • 13h - Aula-show de gastronomia com a chef Jaque Fortes (Senac)
  • 15h - Aula-show de gastronomia com o chef Gabriel Bordoni (Restaurante Tatá Cozinha de Origem/São Mateus)
  • Praça principal
  • 16h - Preparo de beiju no forno a lenha com Dona Orly, encontro de beijuzeiras e roda de capoeira com mestre Dedé 
  • 17h - Show musical com Os Filhos de Lilith 
  • 19h - Show musical com Terminal V8
6º FESTIVAL ITAÚNAS E SABORES
Quando: de 5 a 8 de setembro de 2024 
Onde: Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra
Preços dos pratos: de R$ 30 a R$ 100
Realização: Associação Empresarial e Turística da Vila de Itaúnas (AETI)
Mais informações: @itaunasesabores.

Veja Também

Circuito de Cerveja Artesanal chega a Domingos Martins com entrada gratuita

Manguinhos Gourmet acontece em setembro com pratos a partir de R$ 20

Festival Gastronômico em Pedra Azul anuncia mais de 60 estabelecimentos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Conceição da Barra Gastronomia itaúnas
