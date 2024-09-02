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Programação

Circuito de Cerveja Artesanal chega a Domingos Martins com entrada gratuita

Edição especial de inverno acontece de 6 a 8 de setembro, com shows musicais e gastronomia variada; veja detalhes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Setembro de 2024 às 10:00

Cerveja artesanal
Domingos Martins vai receber evento de cerveja artesanal  Crédito: Shutterstock
Os amantes de cerveja artesanal já podem marcar na agenda os dias 6 a 8 de setembro. Domingos Martins será o palco da edição de inverno do Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal. O evento, que promete agitar as montanhas capixabas, será realizado no Sesc de Domingos Martins e contará com entrada gratuita. Os visitantes poderão desfrutar de muita música, gastronomia e, é claro, as melhores cervejas artesanais da região.
O Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal é uma celebração da cultura cervejeira do Espírito Santo. Além de poder apreciar mais de 40 estilos diferentes de cervejas, o público terá a oportunidade de curtir shows de artistas capixabas, como Nano Vianna, Alexandre Borges Quinteto, Orquestra Ammor, Banda 027, Marcelo Ribeiro, Saulo Simonassi e Duets.
Marcelo Ribeiro
Marcelo Ribeiro é atração do Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal Crédito: Cacá Lima
E nem só de cervejas artesanais vive o circuito, o público também poderá aproveitar uma variedade de pratos e petiscos oferecidos por chefs e restaurantes da região. Para os pequenos, haverá uma área de recreação, garantindo diversão para todas as idades. "Queremos que as pessoas venham, se divirtam e conheçam o que temos de melhor na cultura cervejeira capixaba", declara Zé Olavo, idealizador do evento. .
A edição deste ano vai acontecer na área de eventos do Centro Social de Turismo e Lazer do Sesc em Domingos Martins. A estrutura contará ainda com área coberta, mesões e bancos. De acordo com Zé Olavo, “o local escolhido para o evento é uma atração à parte, garantido o conforto e a segurança necessários para capixabas e turistas, além de proporcionar uma programação diferenciada para o final de semana”.
Mais de 40 estilos de cervejas artesanais estarão disponíveis no evento.
Mais de 40 estilos de cervejas artesanais estarão disponíveis no evento Crédito: Instagram/@circuitodacervejaartesanal

PROGRAMAÇÃO

  • Sexta-feira (6)
  • 18:00 – Abertura
  • 19:00 – Dicas Sommelier
  • 20:00 – Alexandre Borges Quinteto
  • 22:30 – Nano Vianna

  • Sábado (7)
  • 16:00 – Abertura
  • 16:30 – Orquestra Ammor
  • 20:00 – Banda 027
  • 22:30 – Marcelo Ribeiro

  • Domingo (8)
  • 11:00 – Abertura
  • 11:30 – Saulo Simonassi
  • 14:00 – Duets
  • 17:00 – Encerramento

SERVIÇO

  • Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal – Etapa Domingos Martins
  • Data: 6, 7 e 8 de setembro (sexta, sábado e domingo)
  • Local: Sesc de Domingos Martins - Endereço: R. Ayrton Senna, s/nº - Soído
  • Entrada Gratuita

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