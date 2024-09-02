Circuito de Cerveja Artesanal chega a Domingos Martins com entrada gratuita

Domingos Martins vai receber evento de cerveja artesanal Crédito: Shutterstock

Os amantes de cerveja artesanal já podem marcar na agenda os dias 6 a 8 de setembro. Domingos Martins será o palco da edição de inverno do Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal. O evento, que promete agitar as montanhas capixabas, será realizado no Sesc de Domingos Martins e contará com entrada gratuita. Os visitantes poderão desfrutar de muita música, gastronomia e, é claro, as melhores cervejas artesanais da região.

O Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal é uma celebração da cultura cervejeira do Espírito Santo. Além de poder apreciar mais de 40 estilos diferentes de cervejas, o público terá a oportunidade de curtir shows de artistas capixabas, como Nano Vianna, Alexandre Borges Quinteto, Orquestra Ammor, Banda 027, Marcelo Ribeiro, Saulo Simonassi e Duets.

Marcelo Ribeiro é atração do Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal Crédito: Cacá Lima

E nem só de cervejas artesanais vive o circuito, o público também poderá aproveitar uma variedade de pratos e petiscos oferecidos por chefs e restaurantes da região. Para os pequenos, haverá uma área de recreação, garantindo diversão para todas as idades. "Queremos que as pessoas venham, se divirtam e conheçam o que temos de melhor na cultura cervejeira capixaba", declara Zé Olavo, idealizador do evento. .

A edição deste ano vai acontecer na área de eventos do Centro Social de Turismo e Lazer do Sesc em Domingos Martins. A estrutura contará ainda com área coberta, mesões e bancos. De acordo com Zé Olavo, “o local escolhido para o evento é uma atração à parte, garantido o conforto e a segurança necessários para capixabas e turistas, além de proporcionar uma programação diferenciada para o final de semana”.

Mais de 40 estilos de cervejas artesanais estarão disponíveis no evento Crédito: Instagram/@circuitodacervejaartesanal

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (6)

18:00 – Abertura

19:00 – Dicas Sommelier

20:00 – Alexandre Borges Quinteto

22:30 – Nano Vianna





Sábado (7)

16:00 – Abertura

16:30 – Orquestra Ammor

20:00 – Banda 027

22:30 – Marcelo Ribeiro





Domingo (8)

11:00 – Abertura

11:30 – Saulo Simonassi

14:00 – Duets

17:00 – Encerramento

SERVIÇO