Circuito de Cerveja Artesanal chega a Domingos Martins com entrada gratuita

Os amantes de cerveja artesanal já podem marcar na agenda os dias 6 a 8 de setembro. Domingos Martins será o palco da edição de inverno do Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal. O evento, que promete agitar as montanhas capixabas, será realizado no Sesc de Domingos Martins e contará com entrada gratuita. Os visitantes poderão desfrutar de muita música, gastronomia e, é claro, as melhores cervejas artesanais da região.
O Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal é uma celebração da cultura cervejeira do Espírito Santo. Além de poder apreciar mais de 40 estilos diferentes de cervejas, o público terá a oportunidade de curtir shows de artistas capixabas, como Nano Vianna, Alexandre Borges Quinteto, Orquestra Ammor, Banda 027, Marcelo Ribeiro, Saulo Simonassi e Duets.
E nem só de cervejas artesanais vive o circuito, o público também poderá aproveitar uma variedade de pratos e petiscos oferecidos por chefs e restaurantes da região. Para os pequenos, haverá uma área de recreação, garantindo diversão para todas as idades. "Queremos que as pessoas venham, se divirtam e conheçam o que temos de melhor na cultura cervejeira capixaba", declara Zé Olavo, idealizador do evento. .
A edição deste ano vai acontecer na área de eventos do Centro Social de Turismo e Lazer do Sesc em Domingos Martins. A estrutura contará ainda com área coberta, mesões e bancos. De acordo com Zé Olavo, “o local escolhido para o evento é uma atração à parte, garantido o conforto e a segurança necessários para capixabas e turistas, além de proporcionar uma programação diferenciada para o final de semana”.
PROGRAMAÇÃO
- Sexta-feira (6)
- 18:00 – Abertura
- 19:00 – Dicas Sommelier
- 20:00 – Alexandre Borges Quinteto
- 22:30 – Nano Vianna
- Sábado (7)
- 16:00 – Abertura
- 16:30 – Orquestra Ammor
- 20:00 – Banda 027
- 22:30 – Marcelo Ribeiro
- Domingo (8)
- 11:00 – Abertura
- 11:30 – Saulo Simonassi
- 14:00 – Duets
- 17:00 – Encerramento
SERVIÇO
- Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal – Etapa Domingos Martins
- Data: 6, 7 e 8 de setembro (sexta, sábado e domingo)
- Local: Sesc de Domingos Martins - Endereço: R. Ayrton Senna, s/nº - Soído
- Entrada Gratuita