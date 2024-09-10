Festival Pedra Azul Gourmet: conheça todos os pratos do evento

Com mais de 60 endereços, entre restaurantes, cafés, empórios e cervejarias, o festival gastronômico Pedra Azul Gourmet começa nesta quarta-feira (11) e vai até o dia 15 de outubro, com opções a partir de R$ 18.
Localizados na região de Pedra Azul e na zona rural de Venda Nova do Imigrante, os estabelecimentos participam tanto com pratos criados exclusivamente para o evento como com itens promocionais de seus cardápios. A ideia é proporcionar uma verdadeira imersão gastronômica no entorno da Pedra do Lagarto.
Confira a seguir uma lista completa com todas as opções do festival, que traz desde tendências da confeitaria, como choux cream e torta basca, até combinações que expressam a identidade culinária regional com um toque de chef.
7 DESTAQUES NAS CAFETERIAS, DOCERIAS E GELATERIAS
1
TOAST CHARMOSA
Alice Flor e Café - Toast de queijo minas, gorgonzola, nozes e damasco. Valor: R$ 37. Horário: quarta e quinta, das 9h às 17h; sábado e domingo, das 9h às 18h. Rota do Lagarto, Km 7. (27) 99843-7503. FOTOS: Camila Luz
2
CHOUX CREAM NA VILA
Luna Lab Café & Delicatéssen - Espresso Spritz (café expresso, água com gás e xarope de limão) + choux cream de ganache de chocolate branco caramelizado e café com geleia de morango. Valor: R$ 30. De quinta a segunda, das 9h às 18h e das 19h às 21h30. Rua Uliana, 48, Galeria Ana Modolo, Vila de Pedra Azul. (27) 99734-5040.
3
TORTA BASCA NA ROTA
Pepe Pâtisserie - Torta basca de puína, consommé de morango e tuille de suspiro com pimenta rosa. Valor: de R$ 40 por R$ 32. Sábado, domingo e feriados, das 13h às 18h. Rota do Carmo, Km 1,5. (27) 99907-6570.
4
CAFÉS HARMONIZADOS
Casa do Café (Fazenda Camocim) - Harmonização de três cafés (Jacu Bird Coffee, Camocim e Moka) feita com um trio de sobremesas (fondant de chocolate, petit gateau de doce de leite e cannoli com creme de café). Valor: de R$ 119 por R$ 109. De sexta a domingo, das 10h às 17h. BR 262, Km 90. @fazendacamocim.
5
RABANADA ELABORADA
Cafeteria Contos do Ninho (em anexo à Pousada Villa Uliana) - Rabanada grã-fina (pão sourdough embebido em leite com especiarias, selado na manteiga e ovos, coberto com creme de fava de baunilha e cranberry com casquinha brûlée). Valor: de R$ 49 por R$ 39. Horário: quinta e sexta, das 9h às 18h; sábado e domingo, das 8h às 18h. Rota do Carmo, Sítio Carmem. (27) 99718-8370.
6
COCADA COM GELATO
Blu Gelatos - Cocada brûlée com gelato de macadâmias crocantes. Valor: de R$ 27 por R$ 20. Todos os dias, das 10h às 18h. Quadrado de São Paulinho, Rota do Lagarto. (27) 99900-0725.
7
BANANA E DOCE DE LEITE
Ocakau - Crumble de banana, sorvete de doce de leite e calda de chocolate branco. Valor: R$ 28. De terça a domingo, das 10h às 18h. Quadrado de São Paulinho, Rota do Lagarto. (27) 99518-3919.
- Casa Chef Ari - Cordeiro do Festival Pedra Azul Gourmet (paleta de cordeiro desossada, servida com arroz cremoso de pistache) + brinde (uma cerâmica da Boa Lembrança). Valor: de R$ 195 por R$ 175. Endereço: Rota do Lagarto, Km 7. Horário: de quinta a sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h; e domingo, das 11h30 às 15h30. Contato: (27) 99965-6899.
- Casa de Fondue Aargau - combo de fondue harmonizado (queijo ou filé mignon ou chocolate acompanhado por pão caseiro, legumes e frutas da estação), harmonizado com vinho tinto. Valor: de R$ 350 por R$ 310. Endereço: Rodovia Geraldo Sartório (ES-164), Km 7, São Paulo do Aracê, Pedra Azul. Horário: sexta e sábado, das 18h às 22h. (27) 99932-4149.
- Cordillera Mar Fuego - Costela fogo de chão assada e defumada por 12 horas, servida com arroz biro-biro e batatas rústicas Valor: de R$ 245 por R$ 196 (serve duas pessoas). Horário: quarta e quinta, das 11h à 16h; sexta e sábado, das 11h às 17h e das 19h às 22h; e domingo, das 11h às 17h. Rodovia ES 164, Km 298, São Paulinho do Aracê, Caminho das Flores. (28) 99926-3669.
- Cervejaria Aurora - Menu degustação harmonizado com cervejas da casa: croquete de pernil de porco + Rye Lager, tilápia + Witbier, croquete de fraldinha + Vienna Lager, fritas com carne e sour cream + Juicy IPA, brownie de doce de leite com pipoca e caramelo salgado + Modern IPA. Valor: R$ 55. Horário: sábado, das 11h às 21h, e domingo, das 11h às 17h. Bela Aurora, Zona Rural, Venda Nova do Imigrante. @aurora_cervejaria e (28) 99943-4518.
- Apiário Florin - Favo de mel de flor de café acompanhado por morango fresco, harmonizado com hidromel (vinho seco ou suave à base de mel). Valor: de R$ 55 por R$ 45. De sexta a domingo, das 9h às 17h - grupos com agendamento prévio. Rodovia ES 165, Km 2,5.(27) 99768-3521 e @apiarioflorin.
- Restaurante Lusitânia - Bacalhau Coimbra (lombo de bacalhau assado no azeite, acompanha risoto de tomate seco, alho poró e azeitonas portuguesas). Valor: de R$ 225 por R$ 180. De segunda a quinta, das 11h às 15h; sexta e sábado, das 11h às 16h e das 18h30 às 22h; domingo, das 11h às 16h. BR 262, km 91. (27) 99885-4702.
- Sítio Pedreiras - Pavlova (delícia feita com suspiro, recheada com creme e geleia de frutas vermelhas). Valor: de R$ 28 por R$ 22. Todos os dias, das 9h às 17h. Rota do Carmo, Km 2. (27) 99830-8805.
- Terrazzo Dei Nonni - Steak tartare (filé mignon de carne de sol cortado a ponta da faca, mostarda dijon, creme de balsâmico trufado) servido com pão de fermentação natural. Valor: de R$ 85 por R$ 69. Quarta e quinta, das 18h à 0h; sexta e sábado, das 15h à 1h; domingo, das 11h às 20h. BR 262, Km 90. (27) 99895-0342.
- Travoletta - Bistecca di ancho con due di purê. Valor: de R$ 135 por R$ 108. Todos os dias, das 11h às 15h e das 19h30 às 22h. BR 262, Km 97, Aracê, Pedra Azul. (27) 99886-1816.
- Tuia Gastronomia e Arte - Filé à Parmegiana com batata chips e arroz. Valor: R$ 69. Quarta e quinta, das 10h às 17h; sexta e sábado, das 10h às 20h; domingo, das 10h às 19h. Rota do Lagarto, Km 7. (28) 99843-7503.
- Valentim Iogurteria Artesanal - Fettuccine Alfredo com manteiga maturada Valentim. Valor: R$ 79,90. Sábado, domingo e feriados, das 9h às 18h. Rodovia ES-165, Comunidade de Barcelos, Aracê, Domingos Martins. (27) 99898-6811.
- Azzurra Cervejaria - Canjiquinha de milho com costela suína ao molho de blond Ale com mel e linguiça defumada. Valor: R$ 59. Quinta, das 10h às 17h; sexta, das 10h às 22h; sábado, das 10h às 20h; e domingo, das 10h às 19h. Rota do Lagarto, Km 7. (27) 99918-2828.
- Cachaçaria Modolo - Kit com cachaça Princesa Isabel Modolo Blend, café premiado de 85 pontos, chocolate artesanal e taça oficial da cachaça. Valor: R$ 235. Todos os dias, das 9h às 17h20. Rodovia BR 262, Km 89,5, Sítio Esmeralda. (27) 99947-1549.
- Café Alto da Rota - Pão aberto Alto da Rota (pão caseiro, queijo muçarela, palmito, tomate e manjericão) e café filtrado (método Clever) com grãos de plantação própria. Valor: R$ 42. De sexta a domingo, das 9h às 18h. Rota do Lagarto, localidade Alto da Rota. (27) 99976-7766.
- Café da Fazenda - Pão caseiro da fazenda (fatias de pães caseiros servidos com manteiga e geleias) acompanhado de uma xícara de café com leite. Valor: de R$ 24 por R$ 19. De sexta a domingo, das 9h às 18h. Rota do Lagarto, Km 3, Domingos Martins. @_cafedafazenda.
- Restaurante e Moquecaria Recanto Verde - Moqueca de cação acompanhada de pirão, arroz e moquequinha de banana. Valor: R$ 169,90 por R$ 135,90 (serve 3 pessoas). De quinta a domingo, das 11h às 16h. Rota do Carmo, Km 2. (27) 99922-0650.
7 DESTAQUES NAS CERVEJARIAS
1
CROQUETE + IPA
Cervejaria Deck Beer - Croquete de costela (porção com oito unidades) servido com chope Cacau IPA da casa. Valor: de R$ 71 por R$ 57. De quinta a sábado, das 11h às 21h; domingo, de 11h as 18h. Rodovia BR 262, Km 90. (28) 99966-0281. FOTOS: Camila Luz
2
CHUTNEY DE PITAYA
Cervejaria Bello Monti - Divino Frango (frango sassami cozido com legumes, misturado com creme cheese e empanado com panko) acompanhado por chutney de pitaya e barbecue de pêssego + chope Pilsen de 300 ml. Valor: de R$ 70 por R$ 56. Horário: sexta, das 12h às 19h; sábado, das 11h às 20h, domingo, das 11h às 19h. Rota do Lagarto, Km 7 e Rodovia Afonso Claudio, Km 6,5, Barcelos (Rota dos Orgânicos). (27) 99829-9119.
3
COSTELA CERVEJEIRA
Cervejaria Artesanal Grecco - Costela BBQ cozida na cerveja e acompanhada por batatas rústicas Valor: de R$ 79 por R$ 64. Sábado, das 11h às 20h, e domingo, das 10h às 17h. Rodovia dos Produtores, Km 3, Alto Viçosa, estrada que vai para o Caxixe (em anexo à pousada Chalés Grecco). (28) 99901-9511.
4
RISOTO CROCANTE
Ronchi Beer - Risoto de costela com cebola crispy + chope de 500 ml. Valor: de R$ 110 por R$ 88. Horário: de segunda a sábado, das 11h à 0h; e domingo, das 11h às 22h. Rua Nona Elvira P. Modolo, Vale da Pedra. (27) 99814-4005.
5
TORRESMÃO COM CHOPE
SOS Garden/Cervejaria Barba Negra - Torresmo de barriga à moda da casa, acompanhado por farofa e vinagrete. Valor: de R$ 73 por R$ 58. Horário: quarta e quinta, das 11h30 às 23h; sexta e sábado, das 11h30 à 0h; domingo, das 11h30 às 19h30. Rodovia Geraldo Sartório, Km 2,7, ES 164, São Paulinho do Aracê, Domingos Martins. (28) 99965-2822.
- Venda da Rota Cafeteria e Restaurante - Bruschetta de Polenta (4 unidades de polenta frita, sendo duas com bacalhau no azeite de coentro e duas com tomate concassé no azeite de manjericão finalizado com queijo parmesão). Valor: de R$ 78 por R$ 62. De segunda a quinta, das 9h às 18h; sábado, domingo e feriado, das 9h às 19h. Rota do Lagarto, Km 7, Pedra Azul, Domingos Martins. (27) 99900-2264.
- Cervejaria Pedra Azul - Polenta do chef (bolinhas de polenta recheadas com pedacinhos de linguiça) acompanhadas por molho gorgonzola + cerveja Irish Red 340ml. Valor: de R$ 62 por R$ 49. De quinta a domingo, das 11h às 20h. Rodovia Mário Modolo, S/N, Zona Rural, Aracê, Pedra Azul. (27) 99876-8180.
- Cozinha da Rota - Porção com 5 bolinhos de costela desfiada cozida ao bafo e empanada com farinha panko e acompanhada por geleia de bacon com açúcar mascavo. Valor: R$ 40. De quinta a domingo, das 11h30 às 15h. Rodovia ES 164, Km 7, Aracê (Quadrado de São Paulinho). (27) 99872-2743.
- Delícias da Colina - Manta de linguiça artesanal coberta com queijo, tomate, azeite e orégano. Valor: R$ 60. Sexta e sábado, das 10h às 20h; domingo, das 9h às 18h. Rodovia BR 262, Km 87, Vila de Aracê. @deliciasdacollina.
- Restaurante Peterle's - Trouxinha de parmesão com nhoque ao molho vermelho. Valor: de R$ 55 por R$ 44. Todos os dias, das 7h às 18h (lanchonete) e das 11h às 15h30 (restaurante). BR 262, Km 88. (27) 3248-1411.
- Du Carmo Beer - Costela suína marinada no chope Pilsen com batata doce chips + caipirinha com cachaça da casa. Valor: de R$ 69 por R$ 55. De quinta a sábado, das 10h às 22h; domingo, das 10h às 21h. Rota do Carmo, Km 7. (27) 99687-2136.
- Duli Restaurante - Escalopes de filé mignon grelhado e risoto de abóbora com gorgonzola. Valor: de R$ 85 por R$ 68. Quinta, das 12h às 22h; sexta e sábado, das 11h às 23h; domingo, das 11h às 16h. Av. Hermínio Uliana, Aracê. (27) 99998-1209.
- Empório Dei Nonni - Executivo de picanha grelhada, arroz cremoso de limão siciliano, batata frita canoa e farofinha crocante. Valor: de R$ 75 por R$ 65. De segunda a quinta, das 6h às 22h; sexta a domingo, das 6h às 23h. BR 262, Km 90. @emporiodeinonni.
- Entreposto 87 - Risoto de pêra com medalhão de filé mignon. Valor: de R$ 80 por R$ 64. Quinta, das 11h às 22h; sexta e sábado, das 11h às 22h30; domingo, das 11h às 15h30. BR-262, km 86, Aracê, Domingos Martins. (27) 99844-9120.
- Espaço Via Olivari (Cervejaria Altezza) - Tagliere Gourmet (seleção de antepastos (queijos, embutidos, chips de abóbora, molhos, pães da casa e polenta alla valdostana) + chope Pilsen Altezza. Valor: de R$ 160 por R$ 130. Quarta, quinta e domingo, das 10h30 às 16h30; sexta, sábado e feriados, das 10h30 às 18h. Rota dos Lagos, São José do Alto Viçosa. (28) 99989-3311.
- Du Carmo Café - Waffle cremoso recheado com creme de queijo brie e geleia de morango acompanhado por café coado. Valor: de R$ 47 por R$ 37. De quinta a sábado, das 10h às 22h; domingo, das 10h às 21h. Rota do Carmo., Km 7. (27) 99687-2136.
- Wood & Café - Cheesecake de frutas vermelhas (amora, morango e mirtilo). Valor: de R$ 43 por R$ 35,90. De segunda a sábado, das 8h às 18h. BR 262, Km 95,5, Fazenda do Estado (em frente ao Villagio d'Itália). (27) 99940-8023.
7 DESTAQUES NOS RESTAURANTES
1
SOTAQUE FRANCÊS
Le Jardin du Cuisinier - Jambonette de frango ao molho de café. Valor: R$ 92. De quinta a sábado, das 12h às 15h30 e das 19h às 21h30; domingo, das 12h às 15h30. Rota do Lagarto S/N, Km 2.2, dentro do complexo Aldeia Flor de Liz (antiga cavalgada ecológica). (28) 99901-3177. FOTOS: Camila Luz
2
TILÁPIA INCREMENTADA
Espigueiro - Tilápia à stracciatella (tilápia, abobrinha selada, tomate cereja, castanhas, prato de manjericão e stracciatella de búfala com raspas de limão siciliano). Valor: de R$ 149 por R$ 119. Horário: segunda, das 11h30 às 15h30; quinta, sexta e sábado, das 11h30 às 16h e das 19h30 às 23h; domingo, das 11h30 às 16h e das 19h às 22h. Rota do Carmo, Km 6. (27) 99805-0218.
3
RAVIÓLI FAMOSO
Don Calmon - Ravióli de pêra com gorgonzola e filé mignon ao molho de vinho. Valor: de R$ 109 por R$ 87,20. Horário: sexta e sábado, das 11h30 às 15h30 e das 19h30 às 22h30; domingo, das 11h30 às 15h30. BR-262, Km 90, Vale da Pedra (antigo Valsugana). (27) 99604-0607.
4
BACALHAU GENEROSO
Delícias de Portugal - bacalhau assado na brasa, batata ao murro, cebola, azeite e alho frito. Acompanha dois pastéis de Belém. Valor: R$ 238,50 (serve duas pessoas). Horário: quarta e quinta, das 11h30 às 15h30; sexta e sábado, das 11h30 às 22h30; domingo, das 11h30 às 16h. Rodovia ES-164, Caminho das Flores.(27) 98872-2051.
5
RISOTO REGIONAL
Hotel Fazenda China Park - Risoto de queijo morbier com alho-poró, cebola e cogumelos Portobelo das montanhas, finalizado com crispy de socol. Valor: de R$ 110 por R$ 95. Horário: todos os dias, das 10h às 21h. Rodovia BR 262, Km 72, Ribeirão dos Lagos (próximo a Pedra Azul), Domingos Martins. (27) 3441-9770.
6
ENTRADA GOURMET
Passarin Casa Restaurante - Coalhada com socol e figos. Valor: de R$ 65 por R$ 56. Horário: de sexta a domingo, das 12h às 16h. Acesso no Km 5 da Rodovia Geraldo Sartório (ES-164). (27) 99271-4592.
7
PIZZA NAPOLITANA
Vallino Pizzeria Napoletana - Pizza Bresaola com rúcula e parmesão Valor: de R$ 99 por R$ 89. Horário: de terça a domingo, das 18h à 0h. Rua Nona Elvira, Chácara 2. (27) 99958-2019.
- Grão da Terra Restaurante - Festa do Morango (creme quatro leites com camadas de morangos frescos e chocolate meio amargo). Valor: R$ 20. Sábado e domingo, das 11h às 15h. Rodovia Geraldo Sartório, Km 6, Caminho das Flores. (27) 99781-3851.
- Peccato Della Montagna - Scialatielli al profumo di mare (massa composta de farinha grão duro, pecorino, manjericão, azeite, leite e casca de limão siciliano. Após o cozimento é salteada com molho de polvo, camarão e alcachofras). Valor: de R$ 170 por R$ 136. De terça a domingo, das 11h30 às 15h e das 18h30 às 22h. Rodovia ES-164, Km 70, São Paulo de Aracê. (27) 99835-3267.
- Marietta Delicatéssen - Bolo glaceado. Valor: R$ 22. Quarta e quinta, das 9h às 17h; sexta a domingo, das 9h às 18h. Rota do Lagarto, Km 7, Quadrado de São Paulinho. (27) 99973-2370.
- Lótus Azul - Fondue de chocolate. Valor: R$ 90. De quinta a domingo, das 9h às 19h. Rota do Lagarto, Km 2.2. (27) 99884-8050.
- Casa Flor - Torta de café. Valor: de R$ 22 por R$ 18. Sexta, das 19h às 19h; sábado, das 9h às 19h; e domingo, das 9h às 18h. Rota do Lagarto, S/N. (28) 99279-7555.
- Pousada Rabo do Lagarto - Caixa para café da manhã com vários produtos locais. Valor: de R$ 181 por R$ 165. Todos os dias (aberto 24 horas). Rodovia Geraldo Sartório ES-194, São Paulo do Aracê. (27) 3248-2383.
- Quinta dos Manacás - Entrecôte de Angus, tagliatelle e cogumelos das montanhas. Valor: R$ 158 por R$ 126. De sexta a domingo, das 11h30 às 17h. São José do Alto Viçosa. (27) 99960-3440.
- Restaurante Brasserie Apogeu (Domaine Orgânicos) - Tagine Bio (especialidade marroquina com três tipos de carne temperada condimentos especiais). Acompanha cuscuz marroquino ou arroz orgânico. Valor: R$ 115. Sábado, domingo e feriados, das 9h às 16h. Rodovia ES-165 Km 7,5. (27) 99978-7914.
- Restaurante Don Due - Pasta alla forma di parmigiano com salsa trufada e cogumelos. Valor: de R$ 154 por R$ 115. De segunda a quarta, das 11h30 às 15h; quinta e domingo, das 11h30 às 16h; sexta e sábado, das 11h30 às 16h e das 19h30 às 23h. Rodovia Ângelo Girardi, Rota do Lagarto, Km 3. (27) 99641-3752.
- Restaurante Lusitânia - Bacalhau Coimbra (lombo de bacalhau assado no azeite, acompanha risoto de tomate seco, alho-poró e azeitonas portuguesas). Valor: de R$ 225 por R$ 180. De segunda a quinta, das 11h às 15h; sexta e sábado, das 11h às 16h e das 18h30 às 22h; domingo, das 11h às 16h. BR 262, km 91. (27) 99885-4702.
- Vila da Ormy - Polenta com creme de queijo e crispy de socol. Valor: R$ 39. Segunda, das 10h às 16h; quinta e sexta, das 10h às 17h; sábado e domingo, das 10h às 18h. Rota do Carmo, Km 4. @vila_da_ormy.
- Vino Vinhos (Fazenda Camocim) - Bife Wellington acompanhado por purê de batata e alho assado, molho de beterraba e farofa de alcaparras. Valor: de R$ 149 por R$ 119. De sexta a domingo, das 12h às 16h (sexta e sábado à noite apenas mediante reserva). Rota do Carmo. (27) 99974-0595.
- Wine Bike Adega - Cogumelo recheado em três versões (charcutaria, antepasto e cogumelo com parmesão). Valor: R$ 69. Segunda, das 10h às 16h; quarta, das 9h às 18h; sexta e sábado, das 9h às 20h. Rodovia Geraldo Sartório, Km 164, Caminho das Flores.(28) 99992-9219.
- Wine Aracê - Vinhos e massas com 20% de desconto. De quinta a sábado, das 10h às 20h; domingo, das 10h às 16h. Rua Principal, Aracê. @winearace.
FESTIVAL PEDRA AZUL GOURMET
Quando: de 11 de setembro a 15 de outubro de 2024
Onde: em 61 restaurantes, cafés e cervejarias de Pedra Azul (Domingos Martins) e Venda Nova do Imigrante
Quanto: a partir de R$ 18 nos estabelecimentos participantes
Mais informações: @festivalpedraazul.
Quando: de 11 de setembro a 15 de outubro de 2024
Onde: em 61 restaurantes, cafés e cervejarias de Pedra Azul (Domingos Martins) e Venda Nova do Imigrante
Quanto: a partir de R$ 18 nos estabelecimentos participantes
Mais informações: @festivalpedraazul.
Atualização
14/09/2024 - 11:08
Dias após a publicação desta matéria, os estabelecimentos Du Carmo Café e Du Carmo Beer alteraram os valores de seus produtos no festival. Os preços foram atualizados.