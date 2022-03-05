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Cremosa

Como fazer torta de queijo basca, sobremesa que virou tendência

Menos doce que o cheesecake norte-americano, a iguaria vem conquistando paladares no Brasil e deve ganhar espaço em nossas docerias
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 05 de Março de 2022 às 02:00

Já ouviu falar da torta de queijo basca? A sobremesa, parente do cheesecake norte-americano, porém mais cremosa e menos doce, vem conquistando o paladar dos brasileiros e desponta como tendência em nossa confeitaria. Vide doçuras estrangeiras que viraram febre por aqui, como a banoffee e o próprio cheesecake
Considerada a melhor da Espanha, a tarta de queso do bar de tapas La Viña, em San Sebastián, serviu de inspiração para a chef e nutricionista do Comitê Umami, Lisiane Miura, na receita abaixo. Para inserir na iguaria o umami (o quinto gosto, além do doce, amargo, salgado e azedo), ela incluiu parmesão ralado.
“A presença do parmesão permite sentir, de maneira leve e saborosa, o gosto umami. Isso porque esse queijo é rico em glutamato (ou ácido glutâmico), principal responsável por proporcionar umami”, explica a chef. Uma das características da tarta de queso é sua superfície bem dourada, praticamente queimada. 

TORTA DE QUEIJO BASCA (TARTA DE QUESO)

Rendimento: 8 porções, em média
Tempo de preparo: 20 minutos (+ 55 minutos de forno)
Nível: fácil
INGREDIENTES:
  • 3 potes pequenos de cream cheese (450g)
  • 1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado (100g)
  • 1 e meia xícara (chá) de açúcar (225g)
  • 5 ovos (250g)
  • 1 e meia xícara (chá) de creme de leite fresco (300ml)
  • Meia xícara (chá) de farinha de trigo peneirada
  • Papel-manteiga
Torta de queijo basca
A torta espanhola é parente do cheesecake, porém menos doce Crédito: Comitê Umami/Divulgação
MODO DE PREPARO:
  1. Corte dois pedaços grandes de papel-manteiga. 
  2. Umedeça levemente o papel com água e forre uma forma de fundo removível (23 cm de diâmetro), esticando o papel com cuidado para não rasgar. Deixe uma sobra de 3 cm de papel para fora da forma. Reserve.
  3. Na tigela da batedeira, coloque o cream cheese, o queijo e o açúcar. Bata em potência média por dois minutos ou até ficar homogêneo. 
  4. Junte os ovos, um a um, sempre batendo, até obter um creme uniforme. 
  5. Sem parar de bater, adicione o creme de leite e bata por 1 minuto. 
  6. Junte a farinha peneirada e misture com uma espátula apenas para incorporar.
  7. Disponha a massa na forma reservada, acomode-a em uma assadeira e leve ao forno médio (180º C), preaquecido, por 45 minutos ou até ficar firme. 
  8. Aumente a temperatura para 200ºC e deixe por mais 10 minutos ou até a superfície ficar bem dourada.
  9. Retire do forno, deixe esfriar completamente e desenforme. 
  10. Remova o papel e sirva gelada ou em temperatura ambiente.
Fonte: Comitê Umami. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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