Como fazer torta de queijo basca, sobremesa que virou tendência

Já ouviu falar da torta de queijo basca? A sobremesa, parente do cheesecake norte-americano, porém mais cremosa e menos doce, vem conquistando o paladar dos brasileiros e desponta como tendência em nossa confeitaria. Vide doçuras estrangeiras que viraram febre por aqui, como a banoffee e o próprio cheesecake

Considerada a melhor da Espanha, a tarta de queso do bar de tapas La Viña, em San Sebastián, serviu de inspiração para a chef e nutricionista do Comitê Umami, Lisiane Miura, na receita abaixo. Para inserir na iguaria o umami (o quinto gosto, além do doce, amargo, salgado e azedo), ela incluiu parmesão ralado.

“A presença do parmesão permite sentir, de maneira leve e saborosa, o gosto umami. Isso porque esse queijo é rico em glutamato (ou ácido glutâmico), principal responsável por proporcionar umami”, explica a chef. Uma das características da tarta de queso é sua superfície bem dourada, praticamente queimada.

TORTA DE QUEIJO BASCA (TARTA DE QUESO)

Rendimento: 8 porções, em média

Tempo de preparo: 20 minutos (+ 55 minutos de forno)

Nível: fácil



INGREDIENTES:

3 potes pequenos de cream cheese (450g)



1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado (100g)



1 e meia xícara (chá) de açúcar (225g)



5 ovos (250g)



1 e meia xícara (chá) de creme de leite fresco (300ml)



Meia xícara (chá) de farinha de trigo peneirada

Papel-manteiga

A torta espanhola é parente do cheesecake, porém menos doce Crédito: Comitê Umami/Divulgação

MODO DE PREPARO:

Corte dois pedaços grandes de papel-manteiga. Umedeça levemente o papel com água e forre uma forma de fundo removível (23 cm de diâmetro), esticando o papel com cuidado para não rasgar. Deixe uma sobra de 3 cm de papel para fora da forma. Reserve.

Na tigela da batedeira, coloque o cream cheese, o queijo e o açúcar. Bata em potência média por dois minutos ou até ficar homogêneo. Junte os ovos, um a um, sempre batendo, até obter um creme uniforme. Sem parar de bater, adicione o creme de leite e bata por 1 minuto. Junte a farinha peneirada e misture com uma espátula apenas para incorporar.

Disponha a massa na forma reservada, acomode-a em uma assadeira e leve ao forno médio (180º C), preaquecido, por 45 minutos ou até ficar firme. Aumente a temperatura para 200ºC e deixe por mais 10 minutos ou até a superfície ficar bem dourada.

Retire do forno, deixe esfriar completamente e desenforme. Remova o papel e sirva gelada ou em temperatura ambiente.