É fã de cheesecake? Veja 7 dicas de onde pedir a sobremesa no ES

Você sabia que em 30 de julho comemora-se, nos EUA, o Dia Nacional do Cheesecake? No Brasil, a data também é lembrada pelos fãs do doce, e se você é um deles, provavelmente vai curtir nosso pequeno guia de cafés e docerias capixabas onde a sobremesa é destaque. A lista, que contempla a Grande Vitória, também traz sugestões com delivery. Mas antes de se deliciar com as dicas, veja algumas curiosidades sobre o doce.
Cheesecake é bolo ou é torta?
Embora a tradução literal de cheesecake seja "bolo de queijo", a sobremesa cultuada pelos americanos é tecnicamente uma torta, com base bem fina de massa quebrada e recheio cremoso à base de cream cheese e ovos. Por isso há quem também se refira ao doce no feminino, e as duas formas estão corretas. A receita americana, assada, é a mais difundida no Brasil. Sobre a origem do doce, até hoje controversa, sabe-se de um registro romano do século 2 a.C. e de sua receita mais antiga já encontrada, em um livro do século 14. Desde então, foram surgindo inúmeras combinações de queijo, bolo e fruta até chegarmos à versão tradicional norte-americana, cujo ponto de partida, na década de 1970, foram as delicatéssens tocadas por judeus em Nova York.
CONFIRA AS DICAS:
ENERGIA ESPECIAL
A confeitaria Miss Cheesecake, em Vila Velha, foi a primeira totalmente dedicada ao doce americano a abrir no Estado. Para comemorar o Dia Nacional do Cheesecake, nesta sexta (30), a chef Lutcheri Aguilar incluiu no delivery o de pistache com caramelo salgado (R$ 22,90, com 230g/foto). Hoje, até as 18h, os cheesecakes saem com 15% de desconto nos pedidos para viagem e têm frete grátis até 20h nas entregas pelo iFood. Delivery também pelo Americanas Delivery. Itapuã, Vila Velha. (27) 99688-6626. FOTO: Mateus Aguilar
O cheesecake foi um dos primeiros doces servidos na cafeteria Tulha, aberta desde 2018 em Jardim Camburi. Por R$ 12 a fatia, é possível escolher entre duas versões: frutas vermelhas (foto) e goiabada. O brunch deste sábado (31) incluirá um cheesecake de milho como sobremesa - no dia, a loja também terá essa opção avulsa, mas serão poucas unidades. Rua Belmiro Teixeira Pimenta, 513, loja 5, Vitória. (27) 99264-1676 (Whatsapp). FOTO: João Ribeiro
Após voltar de uma temporada nos EUA, o casal de estudantes Wellington Santos e Lavinia Rosa (ele de Confeitaria e ela de Gastronomia) criou em Vitória a Say Cheese!. A marca, especializada em cheesecake americano, acaba de inaugurar seu ateliê, em Barro Vermelho, onde atende pedidos para retirada. Além do campeão de vendas, mirtilo com frutas vermelhas, vale provar o de maracujá (foto). As fatias custam de R$ 15 a R$ 22 para entrega via iFood. O inteiro, por encomenda, está disponível em três tamanhos. (27) 99796-8194. FOTO: Say Cheese!/Divulgação
Além do clássico cheesecake New York Style com cobertura de frutas vermelhas (foto), a cafeteria Coffeetown Praia da Costa oferece o de caramelo, bastante elogiado. A fatia de qualquer um desses sabores custa R$ 21 para entrega via iFood. Clube A Gazeta: 15% de desconto no valor total da compra. Rua Maranhão, 45, Vila Velha. (27) 3535-0012. FOTO: Pablo Gonçalves
A chef Sylvia Lis, d'A Confeitaria, aceita encomendas de cheesecake com cobertura de amendoim, morango, doce de leite, biscoito, limão com merengue tostado, chocolate com avelã ou doce de goiaba fresca (foto). São dois tamanhos de sobremesa: a que serve de seis a oito pessoas custa R$ 130 e a maior, para 12 pessoas, sai a R$ 160. Pedidos pelo (27) 99223-5991 (Whatsapp). FOTO: Sylvia Lis
São três as variedades de cobertura para o cheesecake nos dois endereços da Amor com Açúcar, em Vila Velha. Além da mais famosa, de frutas vermelhas, também é possível pedir de morango (foto) e de goiabada. Quanto: R$ 16 a fatia. Rua Inácio Higino, 200, loja 2, Praia da Costa. Também no Shopping Praia da Costa. Delivery: (27) 99718-1930. Clube A Gazeta: 15% de desconto em todo o cardápio e 20% de desconto na compra do bolo de aniversário. FOTO: Andrea Valverde
Os doces da Yaga seguem uma vertente natural e mais saudável da confeitaria, sem adição de farinha de trigo e açúcar refinado, e os cheesecakes são o grande destaque. Os três do cardápio - frutas vermelhas (foto), caramelo salgado e goiabada - têm mais um diferencial: são finalizados com técnicas de Reiki (canalização de energia pelo toque das mãos). Os preços das sobremesas, feitas sob encomenda, variam de R$ 20 (individual) a R$ 115 (para 10 pessoas). (27) 98181-1035. FOTO: Raphael Carrozzo
Correção
30/07/2021 - 4:17
Devido a um erro de digitação, o preço do cheesecake d'A Confeitaria que serve de seis a oito pessoas não foi informado corretamente. A sobremesa custa R$ 130, e não R$ 13. A informação foi corrigida.