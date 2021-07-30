É fã de cheesecake? Veja 7 dicas de onde pedir a sobremesa no ES

ENERGIA ESPECIAL

A confeitaria Miss Cheesecake, em Vila Velha, foi a primeira totalmente dedicada ao doce americano a abrir no Estado. Para comemorar o Dia Nacional do Cheesecake, nesta sexta (30), a chef Lutcheri Aguilar incluiu no delivery o de pistache com caramelo salgado (R$ 22,90, com 230g/foto). Hoje, até as 18h, os cheesecakes saem com 15% de desconto nos pedidos para viagem e têm frete grátis até 20h nas entregas pelo iFood. Delivery também pelo Americanas Delivery. Itapuã, Vila Velha. (27) 99688-6626. FOTO: Mateus Aguilar

O cheesecake foi um dos primeiros doces servidos na cafeteria Tulha, aberta desde 2018 em Jardim Camburi. Por R$ 12 a fatia, é possível escolher entre duas versões: frutas vermelhas (foto) e goiabada. O brunch deste sábado (31) incluirá um cheesecake de milho como sobremesa - no dia, a loja também terá essa opção avulsa, mas serão poucas unidades. Rua Belmiro Teixeira Pimenta, 513, loja 5, Vitória. (27) 99264-1676 (Whatsapp). FOTO: João Ribeiro

Após voltar de uma temporada nos EUA, o casal de estudantes Wellington Santos e Lavinia Rosa (ele de Confeitaria e ela de Gastronomia) criou em Vitória a Say Cheese!. A marca, especializada em cheesecake americano, acaba de inaugurar seu ateliê, em Barro Vermelho, onde atende pedidos para retirada. Além do campeão de vendas, mirtilo com frutas vermelhas, vale provar o de maracujá (foto). As fatias custam de R$ 15 a R$ 22 para entrega via iFood. O inteiro, por encomenda, está disponível em três tamanhos. (27) 99796-8194. FOTO: Say Cheese!/Divulgação

FOTO: Pablo Gonçalves Além do clássico cheesecake New York Style com cobertura de frutas vermelhas (foto), a cafeteria Coffeetown Praia da Costa oferece o de caramelo, bastante elogiado. A fatia de qualquer um desses sabores custa R$ 21 para entrega via iFood. Clube A Gazeta: 15% de desconto no valor total da compra . Rua Maranhão, 45, Vila Velha. (27) 3535-0012.

A chef Sylvia Lis, d'A Confeitaria, aceita encomendas de cheesecake com cobertura de amendoim, morango, doce de leite, biscoito, limão com merengue tostado, chocolate com avelã ou doce de goiaba fresca (foto). São dois tamanhos de sobremesa: a que serve de seis a oito pessoas custa R$ 130 e a maior, para 12 pessoas, sai a R$ 160. Pedidos pelo (27) 99223-5991 (Whatsapp). FOTO: Sylvia Lis