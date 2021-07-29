Calçadão de Camburi ganha bar inspirado em praia caribenha

A praia Maho, na ilha caribenha de São Martinho, é famosa não só pela beleza mas também pela localização inusitada, bem próxima à cabeceira da pista de pouso e decolagem do aeroporto internacional Princesa Juliana. Você já deve ter visto na internet algum vídeo (e se ainda não viu, vale a pena buscar) mostrando aviões passando sobre a cabeça de quem curte um solzinho por lá.
Em Vitória também é possível avistar, da Praia de Camburi, o vaivém de aeronaves. E esse cenário semelhante ao de Maho Beach foi a inspiração para o nome de um novo bar, inaugurado na orla há menos de um mês. É o Maho Gastrobar, que fica no quiosque 5, na altura da Mata da Praia, e tem cardápio variado.
As opções custam de R$ 14,90 (pão de alho com queijo) a R$ 220 (grelhada de frutos do mar), e contemplam desde petiscos de boteco até pratos para compartilhar, como arroz de polvo e costela ao barbecue. Carnes, risotos, hambúrguer e crepe também estão no menu.
Os drinques são todos autorais e fazem referência à aviação. Desde a abertura, o mais pedido é o Caixa Preta, de espumante, licor 43, xarope de tangerina e água com gás (R$ 30). O bar é pet friendly e abre de terça a domingo, das 10h às 22h, com samba ao vivo nos finais de semana, ao entardecer. Mais informações: (27) 99513-3253.
SERRA GANHA DOCERIA ESPECIALIZADA EM TRUDEL
Aberta recentemente em Laranjeiras, na Serra, a Miss Truderia e Doceria é comandada pela chef Bárbara Ramos, primeira vencedora capixaba do talent show de confeitaria "Que Seja Doce", do GNT. Como o nome entrega, a especialidade é o trudel, um doce criado no leste europeu. Sua massa é enrolada em um espeto, assada e pode conter recheios variados.
Na truderia, criada por Bárbara em sociedade com a irmã Bruna Duque e a cunhada Kenylla Gama, são servidos seis tipos de trudel doce, que custam desde R$ 7,50, o tradicional, até R$ 24, preço do Split, servido na barca com sorvete e ganache. A lista de adicionais inclui chocolates, frutas, confeitos, granola, açaí e sorvete, cobrados à parte.
O trudel salgado, empanado com panko, é um diferencial da casa e sai em três versões: Tradicional, 2 Queijos (parmesão e muçarela) e Linguiça e Queijo. A loja abre de quarta a domingo, das 14h às 20h, na Rua Santos Dumont, 255, entre Laranjeiras e Valparaíso. Mais informações: (27) 99992-4572.
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