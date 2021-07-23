Confira 3 receitas de petiscos para botecar no fim de semana

Sexta é dia de relaxar e curtir um petisquinho com bons drinques. Mas se a ideia é botecar em casa, o que não falta aqui é receita boa para beliscar na companhia de uma cerveja bem gelada, de uma tacinha de espumante ou de vinho, de um gim tônica...Deu vontade? Então dá só uma olhada nas dicas práticas que separamos para o seu fim de semana. Cheers!