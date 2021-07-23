Confira 3 receitas de petiscos para botecar no fim de semana

Sexta é dia de relaxar e curtir um petisquinho com bons drinques. Mas se a ideia é botecar em casa, o que não falta aqui é receita boa para beliscar na companhia de uma cerveja bem gelada, de uma tacinha de espumante ou de vinho, de um gim tônica...Deu vontade? Então dá só uma olhada nas dicas práticas que separamos para o seu fim de semana. Cheers!
BRUSCHETTAS COM GORGONZOLA
Cebola empanada é uma boa pedida para beliscar tomando chope. Mas os famosos onion rings, anéis de cebola servidos por nove entre dez hamburguerias, também rendem um belo petisco, com recheio e tudo. Ficou curioso? Clique aqui para ver uma receita com patê de sardinha.
Podemos considerar os pastéis do Ceará Bar, fundado há mais de 50 anos, um patrimônio da comida de boteco na Capital. Se você quiser fazer em casa, não tem segredo. O dono do bar, Lourival Nepomuceno, compartilhou com a gente as receitas do de camarão e do de carne seca. Clique aqui para conferir.
Tem pão italiano em casa? Então, não pense duas vezes e aproveite para fazer bruschettas. Perfeitas com vinho ou com cerveja, elas são fáceis de preparar e permitem infinitos tipos de recheio. O de cebola caramelizada e gorgonzola você aprende a fazer clicando aqui.